הערב (שני) פורסם המסמך הרשמי של תוכנית "21 הנקודות" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום המלחמה והשבת כל החטופים משבי חמאס. בין הסעיפים הדרמטיים: החטופים יוחזרו תוך 72 שעות מחתימת ההסכם ועזה תנוהל באמצעות ממשל זמני שיוקם על ידי ועדה טכנוקרטית של פלסטינים וגורמים בין-לאומיים, בפיקוח מועצת שלום בראשות טראמפ וטוני בלייר.

במידה שהמתווה יתקבל וייצא לפועל, המלחמה תיפסק באופן מיידי וכל הפעולות הצבאיות ברצועה יוקפאו. צה"ל ייסוג לקו שיוסכם כדי להתכונן לשחרור החטופים, ובתוך 72 שעות מההכרזה הישראלית על קבלת ההסכם יוחזרו כל החטופים - החיים והחללים.

בתמורה לשחרור כל החטופים תשחרר ישראל 250 אסירי עולם ועוד 1,700 עצורים מעזה אחרי 7 באוקטובר 2023, כולל נשים וילדים. נוסף לכך, עבור כל חטוף חלל ישראלי שיוחזר - תעביר ישראל את גופותיהם של 15 פלסטינים מעזה.

עוד נכתב במתווה טראמפ כי כל מחבל חמאס שימסור את נשקו ויתחייב לדו-קיום תוענק חנינה, בעוד שמחבלים בארגון הטרור הרצחני שיבחרו לעזוב את עזה יקבלו מעבר בטוח למדינות אחרות. צוין גם כי לא תהיה עזיבה בכפייה וכי תושבים עזתים יקבלו עידוד להישאר כדי לבנות "עזה טובה יותר".

במקביל, תוכנית טראמפ מדגישה כי כל התשתיות הצבאיות של חמאס - מנהרות, מפעלי נשק ותשתיות טרור - ייהרסו ולא ישוקמו. תהליך הפירוז יתבצע בפיקוח משקיפים עצמאיים, עם תוכנית קנייה חזרה של כלי נשק ומסלולי שיקום במימון בין-לאומי.

עם החתימה על ההסכם, יוזרם מיידית סיוע הומניטרי נרחב לרצועה, כולל שיקום תשתיות מים, חשמל וביוב, שיקום בתי חולים ומאפיות, והכנסת ציוד כבד לפינוי הריסות ופתיחת דרכים. חלוקת הסיוע תיעשה דרך האו"ם, הסהר האדום וגופים בין-לאומיים נוספים, ללא הפרעה מהצדדים. מעבר רפיח ייפתח לשני הכיוונים בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם בינואר 2025.

סעיף נוסף מתייחס לניהול האזרחי של עזה, שיועבר לוועדה פלסטינית טכנוקרטית, שתורכב מאנשי מקצוע מקומיים ומומחים בין-לאומיים. הוועדה תפעל תחת פיקוח "מועצת השלום" - גוף בין-לאומי חדש שבראשו יעמוד טראמפ, ולצידו מנהיגים נוספים בהם טוני בלייר. גוף זה יקבע את מסגרת השיקום וינהל את המימון עד שהרשות הפלסטינית תשלים את הרפורמות של תוכנית טראמפ משנת 2020 - ותוכל לחזור לשליטה מלאה בעזה.

המתווה כולל הקמת אזור סחר חופשי ותוכנית כלכלית בהובלת צוות מומחים שפיתחו ערים משגשגות במזרח התיכון. מטרתה למשוך השקעות, ליצור מקומות עבודה ולספק תקווה לעתיד. במקביל, יוקם כוח ייצוב בין-לאומי שישתף פעולה עם ישראל ומצרים, יכשיר כוחות משטרה פלסטיניים ויאבטח גבולות כדי למנוע הברחות נשק.

לפי התוכנית של נשיא ארה"ב, צה"ל ייסוג בהדרגה בהתאם לאבני דרך מוסכמות, ולא יספח את עזה. לצד זאת, יושק תהליך דיאלוג בין-דתי לשינוי נרטיבים והטמעת ערכי דו-קיום, ובטווח הארוך - אם יושלמו רפורמות ברשות הפלסטינית - עשוי להיפתח מסלול אמין להגדרה עצמית ולמדינה פלסטינית.

