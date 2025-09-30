נתניהו: "הפכנו את היוצרות ובודדנו את חמאס"

עדכונים שוטפים

06:46 - צה"ל: חיסלנו בדרום לבנון שני מחבלי חיזבאללה שקידמו מתווי טרור לעבר אצבע הגליל וקריית שמונה

04:45 - שר החוץ האמריקאי רוביו צייץ ברשת X: "לנשיא טראמפ תמיד היה ברור מהן העדיפויות שלו בנוגע לסכסוך בעזה: להשיב את החטופים הביתה - ולהפסיק את המלחמה. התוכנית שלו לשלום הופכת את שני היעדים לאפשריים. היא תוביל לשלום מתמשך במזרח התיכון"

03:07 - רה"מ נתניהו, אחרי הפגישה עם טראמפ: "היה ביקור היסטורי, הפכנו את היוצרות ובודדנו את חמאס. העולם כולו - גם הערבי והמוסלמי - לוחץ עליהם לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ: לשחרר את כל חטופינו כשצה"ל נשאר ברוב הרצועה". נתניהו הוסיף כי בשום שלב לא הסכים למדינה פלסטינית: "אמרנו שנתנגד בתוקף, והנשיא טראמפ אמר שהבין את זה"

01:33 - השליח וויטקוף אופטימי: התגובה הראשונית של חמאס לתוכנית - "חיובית מאוד"

01:10 - גורם בכיר: אין לנו מושג אם חמאס יקבל את ההצעה, אבל התחולל היפוך אסטרטגי. בשבוע שעבר היינו מבודדים - עכשיו חמאס מבודד

00:53 - כוח המשימה של האיחוד האירופי בים סוף עדכן כי הספינה Minervagracht שנפגעה במתקפה של החות'ים עולה באש ונסחפת בים. כל 19 אנשי הצוות שהיו על סיפונה פונו, מתוכם שניים פצועים קשה

00:44 - גם ברשות הפלסטינית, שנתניהו הדגיש הערב כי לא תיקח חלק בניהול הרצועה ב"יום שאחרי", בירכו על התוכנית: "מברכים על מאמציו הכנים והבלתי נלאים של הנשיא דונלד טראמפ לסיום המלחמה בעזה ומדגישים את הביטחון ביכולתו למצוא נתיב לעבר השלום"

00:43 - נשיא טורקיה ארדואן הצטרף גם הוא למברכים: "משבח את מאמציו ואת מנהיגותו של הנשיא טראמפ, שמטרתו לעצור את שפיכות הדמים בעזה ולהשיג הפסקת אש. טורקיה תמשיך לתרום לתהליך על מנת לכונן שלום צודק ומתמשך המקובל על כל הצדדים

00:40 - בהצהרה משותפת של שרי החוץ של מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, אינדונזיה, פקיסטן, טורקיה, סעודי וקטאר נכתב: "מברכים על הכרזתו של נשיא ארה"ב טראמפ על הצעתו - שכוללת את סיום המלחמה, שיקום עזה, מניעת עקירת העם הפלסטיני וקידום שלום כולל"

23:10 - חמאס: נבחן את ההצעה ברוח חיובית ונחזיר תשובה

23:05 - מקור דיפלומטי לאל-ג'זירה: קטאר ומצרים מסרו למשלחת חמאס שמקיימת משא ומתן את תוכנית טראמפ, בארגון הטרור הבטיחו שיבחנו את ההצעה באחריות

23:03 - צוותי המו"מ בישראל קיבלו את ההצעה וממתינים לתשובת חמאס; יציאת משלחת לשיחות תיבחן לאחר חזרתו של נתניהו

23:01 - משפחות חטופים מפורום תקווה מברכות על מתווה טראמפ-נתניהו: "ההצהרות עולות בקנה אחד עם עקרונותינו ומחויבותנו: השבת כלל החטופים בפעימה אחת. בהסכם המוצע, שלטון חמאס יוכרע ולא יהווה עוד איום על אזרחי ישראל ותושביה. אנו מאמינים כי זהו הנתיב היחיד שימנע חטיפות נוספות בעתיד ויבטיח את שחרור יקירינו"

22:57 - רה"מ נתניהו ופמלייתו עוזבים כעת את הבית הלבן

22:52 - רותי סטרום, אימם של החטוף איתן הורן ושורד השבי יאיר הורן: "הפעם זה קורה! איתו שלי וכל החטופים מחזירים אתכם הביתה סוף כל סוף. חבל ביבי שחיכית כל כך הרבה זמן, תודה לנשיא טראמפ ותודה לעם המדהים!"

22:42 - גם גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר!, תומך במתווה: "נדרש לממש באופן מיידי החלטות קשות, להשיב את החטופים מיד. ראש הממשלה, עליך להתעלם מהאיומים הפוליטיים של קיצוניים בממשלתך. העם תומך בהחזרת החטופים ויש רוב ברור לכך בכנסת"

22:40 - בכיר בבית הלבן: מצפים לקבל את תשובת חמאס בימים הקרובים

22:36 - בכיר חמאס מחמוד מרדאווי בריאיון לערוץ אל-ג'זירה: "תוכנית טראמפ לא הגיעה אלינו ולא הגיעה עד כה לאף גורם פלסטיני. שקודם נקבל את התוכנית הזו בכתב ובצורה ברורה, ואז נביע את דעתנו לגביה. לא נחשפנו לתוכנית טראמפ לפני ההכרזה עליה והסעיפים שלה קרובים לחזון הישראלי"

22:35 - רבקה בוחבוט, אשתו של החטוף אלקנה ואם לראם, בנם בן 5: "עבורי זה לא נאום מדיני ולא רגע של התרגשות - זו המשאלה של חיי ושל חיי בני ראם. כבר שנתיים שאני ממתינה לאלקנה בעלי בתוך כאב אינסופי. עכשיו אני דורשת שהדיבורים המרשימים יהפכו למעשים גדולים ומרשימים עוד יות ר - כאלו שמחזירים את החטופים, שמחזירים את אבא לראם"

22:15 - עינב צנגאוקר בתגובה להצהרת טראמפ ונתניהו: "עד שמתן שלי וכל החטופים והחטופה לא בבית - אנחנו לא קונים את המילים הריקות של נתניהו"

22:08 - "יום היסטורי עבור השלום": טראמפ ונתניהו אישרו שישראל קיבלה את התוכנית האמריקנית

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו קיימו הערב (ב') מסיבת עיתונאים משותפת אחרי הפגישה בבית הלבן. הנשיא האמריקני אמר בפתח דבריו ש"זהו יום היסטורי עבור השלום במזרח התיכון" ואישר שישראל הסכימה למתווה האמריקני לסיום המלחמה: "אני מודה לנתניהו שהסכים לתוכנית". ראש הממשלה הדגיש: התוכנית עולה בקנה אחד עם המטרות שישראל הציבה.

הנשיא האמריקני הביע אופטימיות לגבי האפשרות שחמאס יקבל את התוכנית: "אני שומע שהם רוצים את התוכנית הזאת". טראמפ הדגיש שאם ההצעה תתקבל על ידי ארגון הטרור "כל החטופים ישוחררו תוך 72 שעות והמלחמה תיפסק מיד". הוא הבהיר שאם בחמאס יסרב לקבל את התוכנית - "לביבי יהיה את הגיבוי המלא לסיים את העבודה".

נתניהו הודה לטראמפ, אישר שישראל הסכימה לתוכנית ואיים על חמאס: "אם הם יקבלו את התוכנית ויעשו הפוך - ישראל תסיים את המלאכה". ראש הממשלה אמר שאם ארגון הטרור יקבל את התוכנית צה"ל ייסוג מחלק מהשטחים שכבש ברצועה ב-72 שעות הראשונות. "ישראל תיסוג בהתאם לפירוז שיימשך בעתיד הנראה לעין", הבהיר. הוא לא שלל את מעורבתה של הרשות הפלסטינית בניהול הרצועה אך הדגיש שתצטרך "לעבור טרנספורמציה אמיתית ועמוקה".

במהלך ההצהרה התייחס טראמפ לשיחת ההתנצלות של נתניהו לראש ממשלת קטאר. "הייתה שיחה נהדרת - שיחה מלב אל לב, זה היה נפלא", אמר הנשיא האמריקני וחשף: "סיכמנו ליצר מנגנון משולש - ארה"ב, קטאר וירושלים - זאת כדי להבטיח הביטחון המשותף". גם נתניהו התייחס לתוכן השיחה ושיתף שאמר לאמיר הקטארי: "תקפנו מחבלים אך אנחנו מצטערים על מות הקצין". הוא בירך על הקמת הגוף המשולש שיזם הנשיא האמריקני.

טראמפ אמר שיהיה חבר בגוף שיפקח על עזה יחד עם ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני ביילר, והוסיף שגם הבנק העולמי "יהיה צד לעסקה". הוא ביקר את המדינות שהכירו במדינה פלסטינית וציין שאם הרשות הפלסטינית "לא תיישם את הרפורמות - הם יוכלו להאשים רק את עצמם".

מסיבת העיתונאים של שני המנהיגים הסתיימה ללא שאלות עיתונאים. כשטראמפ שאל את נתניהו אם ירצה לקבל שאלה מעיתונאי ישראלי, השיב ראש הממשלה: "אני אוותר". לכתבה המלאה

