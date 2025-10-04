התשובה של חמאס, התגובה של טראמפ וההשפעה על השקל

ארגון הטרור חמאס מסר את תשובתו למתווה של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה.

על פי הדיווחים השונים, בחמאס לכאורה השיבו בחיוב, אך הוסיפו סייגים בנוגע לסעיפי הליבה כגון שחרור כלל החטופים בתוך 72 שעות. בנוסף, חמאס לא מקבל את התנאי שייאלץ אותו להתפרק מנשקו ולהעביר את השליטה ברצועת עזה לניהול המשלב כוח בינלאומי.

בהודעת חמאס נאמר כי הארגון מסכים "לשחרור כל השבויים הישראלים, חיים ומתים, בהתאם לנוסחת החילופים המפורטת בהצעת הנשיא טראמפ, ותוך הסתמכות על התנאים המעשיים בשטח הנדרשים לביצוע ההחלפה״.

President Donald J. Trump shares a powerful message in response to Hamas' statement regarding his peace plan: "Very importantly, I look forward to having the hostages come home." pic.twitter.com/RZArVNcXc9 - The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025

עוד מסר חמאס כי החטופים ישוחררו "באופן שיבטיח את הפסקת המלחמה והנסיגה המלאה מרצועת עזה". חמאס הוסיף כי הוא מוכן להעביר את ניהול רצועת עזה ל"גוף פלסטיני המורכב מטכנוקרטים עצמאיים״. זאת בשונה מהמתווה המקורי שדיבר על ניהול במעורבות בינלאומית. בכיר חמאס, מוסא אבו מרזוק, אמר בראיון לאל-ג'זירה כי הארגון מוכן לוותר על "כל סוג של נשק" בתנאי ש"הכיבוש יסתיים והפלסטינים ישלטו בעצמם".

ההשפעה על שוק המט"ח

התגובה בשוק המט"ח הזכירה את האופטימיות שאפיינה את השווקים בישראל השבוע על רקע תוכנית טראמפ. השקל התחזק - כך ששער הדולר ירד אל מתחת ל-3.3 שקלים. בכך חזר השקל לרמות השיא שנראו בפעם האחרונה לפני כשלוש שנים.

חרף ההסתייגות של ארגון הטרור בסעיפי הליבה, הנשיא טראמפ שחרר תגובה לפיה הוא ״מאמין שחמאס מוכנים לשלום״.

הנשיא כתב כי ״‏בהתבסס על ההצהרה שזה עתה פרסם חמאס, "אני מאמין שהם מוכנים לשלום ארוך טווח. ישראל חייבת להפסיק מיד את ההפצצות בעזה, כדי שנוכל להוציא את החטופים בבטחה ובמהירות! כרגע זה מסוכן מדי לעשות זאת. אנחנו כבר בעיצומן של דיונים על הפרטים שצריך לסגור. זה לא רק על עזה, זה על השלום המיוחל במזרח התיכון״.

לאחר תגובתו של נשיא ארצות הברית על הצהרת חמאס ובה קרא לישראל להפסיק להפציץ בעזה באופן מיידי, לשכת ראש הממשלה נתניהו הוציאה הלילה (בין שישי לשבת) הודעה וכתבה: "ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור מיידי של כל החטופים".

בישראל מתיישרים עם ההצהרה של נשיא ארה"ב, ומשעות הבוקר (שבת) עוצרים את תקיפות צה"ל ברחבי רצועת עזה. צה"ל מתמקד כעת אך ורק בפעולות הגנה על הכוחות שפרוסים בשטח. עד לפנות בוקר עוד תקף חיל האוויר ברחבי הרצועה, אך בשעות האחרונות ההנחיה של הדרג המדיני היא להגן, ולתקוף רק במקרים שמזהים איום על הכוחות.

בקטאר ובמצרים בירכו

מוקדם יותר אתמול (ו') הציב טראמפ אולטימטום לחמאס, לפיו יקדם את העסקה או שיפגוש ״גיהנום שלא נראה מעולם״.

בקטאר ובמצרים בירכו על תשובת חמאס ותגובתו של הנשיא טראמפ.

בניו יורק טיימס דווח כי בשבוע האחרון לחץ טראמפ על יועציו לגבש תוכנית לסיום המלחמה שתהיה מוסכמת על כל הצדדים. סטיב ויטקוף, שליחו למזרח התיכון, וג'ארד קושנר, חתנו שכיהן בעבר בתפקיד זה, היו אלו שריכזו את המאמצים. גם הם ממתינים כעת לראות אם מאמצים אלו יישאו פרי ואם המשא ומתן בין הצדדים יעלה מדרגה בשעות ובימים הקרובים.

בהמשך פרסם טראמפ סרטון (לעיל) מהחדר הסגלגל, שבו בין היתר הודה למדינות המעורבות במאמצי התיווך. הוא ציין את קטאר, ערב הסעודית, ירדן, מצרים וטורקיה, יחד עם "מדינות רבות אחרות".

"זה יום גדול״, אמר הנשיא והוסיף כי "נראה איך הכול יתפתח. אנחנו צריכים לגבש את הפרטים באופן סופי״. בסרטון, שנמשך דקה ועשר שניות, טראמפ אמר שהוא מצפה לראות את החטופים חוזרים לחיק משפחותיהם. "במובנים רבים, זה חסר תקדים״, אמר טראמפ. "כולם מאוחדים ברצון לסיים את המלחמה ולראות שלום במזרח התיכון, ואנחנו קרובים מאוד להשיג זאת״.