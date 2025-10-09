המשקיעים בבורסה בתל אביב מגיבים בחיוב להסכם להחזרת החטופים וסיום המלחמה והמדדים המובילים נסחרים בעליות נאות. במדד ת"א 125, מובילות את המגמה החיובית מניות הנדל"ן: נכון לשעות הצהריים, מניית שיכון ובינוי מזנקת ב-10.5%, ישראל קנדה קופצת ב-10%, אזורים מטפסת ב-9% וגם פרשקובסקי , דמרי , אשטרום ואאורה הן בין המניות עם העליות הגבוהות ביותר במדד. במקביל, מדד ת"א בנייה ומדד ת"א נדל"ן הם בין המדדים הענפיים שרושמים את העליות הגבוהות ביותר בבורסה, ומתחזקים במעל 7% ובמעל 5%, בהתאמה. בשני המדדים, כמעט כל המניות נסחרות בירוק.

נראה שהמשקיעים מעריכים שתרחיש סיום המלחמה יוכל להוביל להורדת ריבית כבר בהחלטה הקרובה של בנק ישראל בחודש נובמבר. הורדת ריבית תומכת בחברות הנדל"ן הן משום שהיא עשויה להגביר ביקושים לרכישת דירות ושכירת שטחי נדל"ן מסחריים, והן משום שהחברות עצמן לרוב ממונפות וכך עלויות המימון שלהן קטנות יותר.

מנכ"לי חברות נדל"ן הגיבו היום לחתימת ההסכם והעריכו שהמהלך יוביל ליציבות, לירידת ריבית ולחידוש האמון של ציבור המשקיעים (כמובן שלמנכ"לים הללו יש גם אינטרס שכך יהיה). אבישי בן חיים, מנכ"ל רוטשטיין , הזכיר גורם חיובי נוסף והוא חזרתם הצפויה של עובדים זרים למשק, ואילו יוסי אברהמי, יו"ר ובעלים של חברת יוסי אברהמי, ציין אפשרות של ביקושים מצד יהודים מחו"ל שירצו לחזור ולהשקיע בארץ, והוסיף אפשרות של הוזלת עלויות חומרי הבנייה.

"צופים זרימה משמעותית של עובדים זרים"

בן חיים אמר כי "ההסכם לשחרור החטופים מסמן את קו פרשת המים ומחזיר את תחושת הוודאות לה ציפה השוק מאז פרוץ המלחמה. מדובר ברגע מכונן בעל השלכות כלכליות רחבות, שצפוי להוביל לשורה של צעדים משמעותיים: ירידת ריבית, חזרת המשקיעים לפעילות וירידה של רוכשים פוטנציאליים מהגדר לאחר תקופה ממושכת של המתנה. כל אלה יחד צפויים להעניק דחיפה חזקה לשוק המגורים ולחזק את אמון הציבור במערכת. במקביל, אנו צופים זרימה משמעותית של עובדים זרים שחששו להגיע, מה שיסייע לירידת עלויות הבנייה ולהאצת קצב הבנייה בטווח הזמן הבינוני. אני צופה שהשוק יתעורר בצורה משמעותית, ויחזור ליציבות כבר בתקופה הקרובה".

אברהמי אמר כי "חתימת ההסכם ותקוות החזרת החטופים בימים הקרובים, יוצרות אווירה חיובית בסדר גודל שמדינה שלמה חיכתה לו. אם ההסכם אכן ייושם, זו תהיה נקודת מפנה אדירה שתעניק ביטחון, יציבות ואמון מחודש, קודם כל בלבבות, ומשם גם בכלכלה הישראלית. כלכלה חיה על אמון ועל תנועה, וברגע שהאווירה משתנה, זה מורגש בכל מגזר, מההייטק, דרך התעשייה הביטחונית, ועד שוק הנדל"ן".

אברהמי הוסיף: "ירידת ריבית אפשרית בפעימה הקרובה עשויה להוסיף דלק חיובי ולהזניק קדימה את הפעילות שהואטה, גם מצד ישראלים שישבו על הגדר וגם מצד יהודים מצרפת, קנדה, ארצות הברית ושאר התפוצות, שירוצו וישקיעו כאן מחדש. אם נוסיף לכך פתיחת ערוצי מסחר עם מדינות כמו טורקיה, זה גם יוזיל את חומרי הבנייה, וישראל תפרח כלכלית ותבצע קפיצת מדרגה אמיתית".