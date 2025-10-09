התקשורת הישראלית סיקרה לכל אורך הלילה בגל פתוח את המגעים והמשא ומתן במצרים, וגם את ההכרזה הדרמטית מוושינגטון - הישר מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי המתווה שצפוי להיחתם בשעה 12:00, 20 חטופים חיים ישוחררו בפעימה אחת תוך 72 שעות, משמע ביום שבת או ביום ראשון.

במקביל, על פי הדיווחים בסקיי ניוז, צה"ל ייסוג בהדרגה ב-70% משטח הרצועה. הדיווחים נמשכו לכל אורך הלילה מכלל גופי החדשות הגדולים ברחבי העולם, במתכונת עדכונים חיים - משמע, בכותרת הראשית ובזמן אמת, לצד שידורים חיים בערוצי הטלוויזיה.

דיווחים על "פריצת דרך מיוחלת"

ב-CNN כתבו כי "טראמפ אומר שישראל וחמאס חתמו על 'השלב הראשון' של תוכנית השלום לעזה". בדיווח צוין כי ההודעה של טראמפ ברשתות החברתיות לא הזכירה את הנושאים הנפיצים שצריכים להיפתר, "כולל פירוק חמאס מנשקו והממשל העתידי ברצועה". בפוקס ניוז דיווחו כי "חמאס הסכים להסכם שלום שקידם הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה ולהשבת החטופים, שנתיים לאחר שארגון הטרור תקף את ישראל ב-7 באוקטובר 2023, וערערה לא רק את היום העקוב מדם ליהודים מאז השואה, אלא גם מלחמה קטלנית ומשבר הומניטרי ברצועת עזה".

בניו יורק טיימס דיווחו על "פריצת דרך מיוחלת", וכך נכתב: "לאחר חודשים של קיפאון, ישראל וחמאס הגיעו להסכם לשחרור בני ערובה ישראליים בתמורה לאסירים פלסטיניים, פריצת דרך מיוחלת שעלולה להצביע על סיום המלחמה בת השנתיים בעזה". עוד נכתב בניו יורק טיימס באמצע הלילה כי "השעה כמעט 3 לפנות בוקר בישראל וכל ערוצי הטלוויזיה המרכזיים משדרים בשידור חי, אם כי בדרך כלל הם מסיימים את השידור עד חצות. קרובי המשפחה של החטופים דומעים בשידור וחטופים לשעבר פרסמו סרטונים מרגשים ושמחים ברשתות החברתיות".

בגוף החדשות אקסיוס כך נפתחה הידיעה: "הושגה עסקה לסיום המלחמה בעזה. בשלב הראשון, ישראל תיסוג חלקית מעזה וחמאס ישחרר את החטופים הנותרים, אמר הנשיא טראמפ. התמונה הגדולה: פריצת הדרך מגיעה שנתיים לאחר מתקפת 7 באוקטובר, כאשר עזה כמעט נהרסה לחלוטין ויותר מ-67 אלף פלסטינים נהרגו, על פי משרד הבריאות של עזה". בגוף השידור הבריטי, ה-BBC , דיווחו כי "טראמפ אומר שישראל וחמאס 'שתיהן חתומות' על השלב הראשון של תוכנית השלום בעזה".

בגוף התקשורת הסעודי Al-Arabiya דיווחו כי טראמפ הכריז על חתימת ההסכם והפסקת האש, "צפו לחילופי שבויים בשבת", כך נכתב בכותרת. בגוף החדשות הסעודי Al-Hadath הדגישו בכותרת כי חמאס הדגיש לטראמפ את הצורך שלהם שלא "לאפשר לממשלת ישראל להתנער או להתעכב ביישום מה שהוסכם".

בסוכנות הידיעות רויטרס כתבו בכותרת הראשית ש"חמאס וישראל הגיעו להסכם הפסקת אש". בין כל הדיווחים החדשותיים והעדכונים בסוכנות הידיעות, ברויטרס גם עשו סיכום: "המלחמה פרצה כשחמושים בראשות חמאס תקפו קהילות ישראליות ובסיסים צבאיים ליד עזה ב-7 באוקטובר. כ-1,200 בני אדם, בהם יותר מ-700 אזרחים נהרגו, ו-251 בני ערובה נלקחו לעזה. התגובה הצבאית של ישראל הרסה את המובלעת הקטנה והצפופה, והרגה יותר מ-67 אלף פלסטינים בעזה, כאשר כמעט שליש מההרוגים מתחת לגיל 18, על פי רשויות הבריאות בעזה".

ביניים:

גם בבלומברג הכותרת הראשית עסקה בנושא. "אם ההסכם יחזיק מעמד, הדבר יהווה צעד משמעותי לקראת סיום הסכסוך שפרץ לאחר שחמאס תקף את ישראל ב-7 באוקטובר 2023, והידרדר את המזרח התיכון למשבר. זה יהיה ניצחון דיפלומטי גדול עבור טראמפ, שהציג בשבוע שעבר תוכנית בת 20 נקודות לסיום הסכסוך, ונראה כי הוא צפוי לנסוע לאזור כדי להיות נוכח ולחגוג את העסקה", ציינו.

בבלומברג גם ציינו כי מחיר הנפט ירד לראשונה זה חמישה ימים, וקשרו זאת להסכם. "הסוחרים התמקדו בסיכוי להרגעת המתיחות במזרח התיכון ובעלייה במלאי הנפט בארה"ב. נפט מסוג WTI ירד מתחת ל-62 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג ברנט נסגר מעל 66 דולר", כתבו.

באתר החדשות פוליטיקו בחרו לשים בכותרת הראשית שלהם ידיעה בלעדית על חברת קונגרס לשעבר קייטי פורטר, ואילו הכרזת טראמפ לידיעת בוקסה בצד. הכותרת היא "טראמפ אומר כי ישראל וחמאס גיבשו סופית הסכם שלום בעזה". בתחילת הידיעה הם כתבו כי "הנשיא טראמפ אמר ביום רביעי כי ישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון של עסקה לסיום המלחמה בעזה, הישג דיפלומטי משמעותי, שאם יחזיק מעמד, יעצור שנתיים של שפיכות דמים ואסון הומניטרי מתפתח". בתום הכתבה הוסיפו ש"העסקה ככל הנראה תקל על המשבר ההומינטרי המחמיר ברצועת עזה. שנים של מלחמה והגבלות ישראליות על כניסת סיוע הומניטרי גרמו לרעב נרחב בשטח. קבוצות סיוע הזהירו כי עזה חווה רעב, והיו חששות עקביים לאורך כל הסכסוך כי תת תזונה וקריסת רוב התשתיות בעזה יגרמו להתפרצויות מחלות גדולה".