ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה החברה הישראלית שמכוונת לשווי של מעל 6 מיליארד דולר בהנפקה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הנפקה

החברה הישראלית שמכוונת לשווי של מעל 6 מיליארד דולר בהנפקה המתוכננת

חברת נאבן, לשעבר טריפאקשנס, מתכננת לגייס כ־960 מיליון דולר בהנפקה ראשונית בנאסד״ק לפי שווי של עד 6.45 מיליארד דולר , נמוך מהשווי שבו הוערכה ב־2022, אז עמד על מעל ל-9 מיליארד דולר

מיטל וייזברג 09:30
מייסדי נאבן אריאל כהן ואילן טוויג / צילום: נאבן
מייסדי נאבן אריאל כהן ואילן טוויג / צילום: נאבן

לאחר פרסום התשקיף הראשוני של החברה, כעת מתברר כי חברת נאבן, לשעבר טריפאקשנס, שואפת לשווי שוק של עד 6.45 מיליארד דולר בהנפקה הצפויה, כך לפי דיווח של רויטרס.

חברות הנשק ירוויחו ומה יקרה לטיסות? כך נראה התרחיש האופטימי לכלכלת ישראלפנטרה רוכשת סטארט-אפ ישראלי ב-30 מיליון דולר

נאבן מתכננת להציע 36.9 מיליון מניות בטווח מחיר של 24 עד 26 דולר למניה, וגיוס כולל של כ-960 מיליון דולר. אם תתבצע לפי התכנון, ההנפקה תשקף כאמור לנאבן שווי של עד 6.45 מיליארד דולר, מה שמהווה ירידה ניכרת מהערכת השווי של 9.2 מיליארד דולר שבה גייסה בסבב ההשקעות האחרון שלה בשנת 2022.

פועלת מפאלו אלטו ומעסיקה מאות ישראלים

נאבן, שהוקמה ב־2015 על ידי היזמים הישראלים אריאל כהן ואילן טוויג, פועלת כיום מפאלו אלטו ומעסיקה מאות עובדים בישראל ובעולם. החברה, שפעלה בתחילת דרכה תחת השם טריפאקשנס, הרחיבה את פעילותה מתחום ניהול הנסיעות העסקיות גם לתחום התשלומים והוצאות הארגוניות. את ההנפקה מובילים בין היתר הבנקים גולדמן זאקס, ג'פריס ומורגן סטנלי.