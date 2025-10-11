לאחר פרסום התשקיף הראשוני של החברה, כעת מתברר כי חברת נאבן, לשעבר טריפאקשנס, שואפת לשווי שוק של עד 6.45 מיליארד דולר בהנפקה הצפויה, כך לפי דיווח של רויטרס.

נאבן מתכננת להציע 36.9 מיליון מניות בטווח מחיר של 24 עד 26 דולר למניה, וגיוס כולל של כ-960 מיליון דולר. אם תתבצע לפי התכנון, ההנפקה תשקף כאמור לנאבן שווי של עד 6.45 מיליארד דולר, מה שמהווה ירידה ניכרת מהערכת השווי של 9.2 מיליארד דולר שבה גייסה בסבב ההשקעות האחרון שלה בשנת 2022.

פועלת מפאלו אלטו ומעסיקה מאות ישראלים

נאבן, שהוקמה ב־2015 על ידי היזמים הישראלים אריאל כהן ואילן טוויג, פועלת כיום מפאלו אלטו ומעסיקה מאות עובדים בישראל ובעולם. החברה, שפעלה בתחילת דרכה תחת השם טריפאקשנס, הרחיבה את פעילותה מתחום ניהול הנסיעות העסקיות גם לתחום התשלומים והוצאות הארגוניות. את ההנפקה מובילים בין היתר הבנקים גולדמן זאקס, ג'פריס ומורגן סטנלי.