חדשות 13

"דם הבוגדים עוד יותר לפרסום": ברשת 13 מגישים תלונה במשטרה על גרפיטי מסית

ברשת 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע ומביטויי האלימות וההפחדה הגוברים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל • "מדובר בחציית קו אדום נוספת במסגרת גל מתמשך של איומים והפחדות"

נבו טרבלסי 10:29
הכתובת שרוססה הלילה על בניין רשת 13 / צילום: רשת 13
הכתובת שרוססה הלילה על בניין רשת 13 / צילום: רשת 13

הבוקר (ד') גילו עובדי חברת רשת 13 גרפיטי מסית מחוץ לבניין החברה ברמת החייל בתל ביב, בו נכתב: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום". על-פי הודעת החברה, הבוקר (ד') תוגש תלונה במשטרה על ההסתה הפרועה, מחשש להסלמה מדאיגה במיוחד. "ברשת 13 ובחדשות 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע ומביטויי האלימות וההפחדה הגוברים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל", נכתב בהודעה.

ועד עובדי חדשות 13: הודיעו לנו על קיצוץ
שר הביטחון ישראל כ"ץ: תחנת גלי צה"ל תיסגר עד 1 במרץ

האירוע מגיע על רקע הסתה רחבה יותר נגד עיתונאים במדינת ישראל, מה שהוביל בחלק מהמקרים להצמדת מאבטחים לעיתונאים מחשש לפגיעה בביטחונם ואף פגיעות, הטרדות ואיומים במהלך ביצוע עבודתם בשטח בהפגנות שונות. עוד צוין בהודעת החברה כי "מדובר בחציית קו אדום נוספת במסגרת גל מתמשך של איומים, הפחדות ופגיעה".

מרשת 13 נמסר בהודעה כי "עלינו לחקור את האירוע הזה. לאלימות ולאיומים אין מקום בחברה. חילוקי דעות צריכים להיפתר באמצעות דיאלוג והבנה. אנו מגנים את האירוע הזה באופן חד-משמעי".