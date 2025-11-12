ועד עובדי חדשות 13: הודיעו לנו על קיצוץ

ועד העובדים של רשת 13 הוציא היום (ד') מכתב לעובדי הערוץ, ולפיו קיים חשש "לקיצוץ הרסני שרשת, בראשות אמיליאנו קלמזוק, שוקלת להשית על חדשות 13 דווקא בשנת הבחירות הקרובה".

המשמעות המיידית של מהלך הקיצוץ, כפי שהוצגה רשמית לוועד בימים האחרונים, היא הורדת תוכניות יומיות (אם כי לא פורט באילו תוכניות מדובר); פגיעה במהדורה המרכזית בהגשת אודי סגל ודוריה למפל; ופיטורים של 40-50 עובדים.

לכן, מסביר הוועד, "ננהל מאבק, במטרה להסיר את החשש לפגיעה בחברת החדשות ובצופיה, ואנו דורשים מראשי הערוץ לקיים עמנו את ההיוועצות המחויבת בנושא הקיצוץ המתוכנן".

המהלך בא כשברקע נרשמת חולשת רייטינג מתמשכת של תוכניות החדשות של ערוץ 13. לפי הוועד, מנכ"לית חברת החדשות, טלי בן עובדיה, עסקה בצעדים שנועדו לשנות מציאות זו. כך, היא "גיבשה לאחרונה הצעה לתוספת השקעות במיליוני שקלים, שתחזק ותעבה את המערכת לקראת האירועים הצפויים ב-2026".

אולם לפי הוועד, "מתברר שמר קלמזוק ביקש במקביל להציג לו דווקא תוכנית להפחתה דרמטית בתקציב, הנמוך ממילא ביחס למתחרים בשוק. יוזמה מסוכנת זו, אם תצא חלילה אל הפועל, תחתוך את המשאבים המוקצים לחדשות 13 לרמה הנמוכה ביותר משנת 2020 - על אף שמאז מספר השחקנים גדל, ועמו ההשקעות שהם מבצעים בניסיון להתבדל ולעודד צפייה".

חילופי מנכ"לים בתדירות גבוהה

בשנים האחרונות התחלפו בחדשות 13 מספר רב של מנכ"לים מסיבות שונות, וכן בוצעו פיטורים מנימוקים כלכליים. ביוני 2024 מונתה חברת הכנסת לשעבר יוליה שמאלוב-ברקוביץ' לתפקיד מנכ"לית חדשות 13, אך בעקבות לחץ מאסיבי של העובדים, נפרדה ממנו תוך זמן קצר.

בנובמבר 2024 מונתה טלי בן עובדיה כמנכ"לית זמנית, ומאז לא הצליח הדירקטוריון להגיע להחלטה על מינוי קבוע לחברה. אומנם מועצת הרשות השנייה דרשה מינוי של מנכ"ל קבוע ואף איימה בקנסות אם לא ייעשה כך, אולם עד כה לא הוכרז מינוי כזה. למרות שתאריך היעד היה אמצע אוקטובר, לא פורסם האם הקנס הראשון כבר ניתן ובאיזה היקף.

נציין גם כי בערוץ רשת 13, שמוחזק בעיקרו בידי לן בלווטניק ו-וורנר-דיסקברי, מנסים זה זמן רב למצוא משקיעים חדשים. עסקה שהייתה אמורה להיחתם עם איש העסקים עופר ינאי התפוצצה, ולאחריה הכריז קלמזוק על רצונו לקבל את השליטה בערוץ מידי בלווטניק, אך לא הציג עם איזו קבוצת משקיעים יבצע את המהלך.

בתוך כך, באוגוסט האחרון הודיע יו"ר רשת 13, נדב טופולסקי, על פרישה מהתפקיד שאותו מילא מאז 2019. הוא פרש גם מדירקטוריון חברת החדשות, אך נותר בעל מניות.

"הימור על עתיד החברה"

לפי המכתב, למהלך הקיצוץ עלולות להיות השלכות "על כושר התחרות של החברה, העומס הנוסף שיוטל על העיתונאים בתפקידים השונים ואיכות השידורים שייצאו תחת ידינו, דווקא בשנה חדשותית קריטית זו".

טענה מעניינת העולה מן המכתב היא שרשת מתכוונת להשתמש בהכנסות שרשמה השנה מהריאליטי "האח הגדול" - התוכנית הנצפית ביותר של הערוץ והיחידה שנותנת פייט קבוע למתחרה קשת 12 - למספר הפקות ריאליטי.

לפי הוועד, "כל זאת מבלי שהערוץ גייס ולו משקיע אחד הנכון לשאת בסיכון להפסדים אפשריים מתוכניות אלה, בניגוד להצהרות קודמות של המנכ"ל. מדובר בהימור על עתיד החברה, שבמסגרתו מפוטרי החדשות יממנו למעשה את הפקות הבידור של רשת, כך שעלולה להיגרם פגיעה בלתי הפיכה במערכת העיתונאית. לצערנו, הניסיון מלמד שלא ניתן להמתין מן הצד כשעומדות להתקבל שוב החלטות תמוהות של מנכ"ל רשת".

בחדשות 13 בחרו שלא להגיב, ומרשת 13 טרם נמסרה תגובה.