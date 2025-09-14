הרייטינג והמספרים מאחורי "האח הגדול"

1 המספרים מאחורי "האח הגדול" | בלעדי

העונה השביעית של "האח הגדול" ברשת 13 הגיעה לסיומה, עם גמר שרשם רייטינג של 23.6% ו-714 אלף צופים. רגע הפיק בפרק, בו הוכרז זוכה העונה, יובל לוי - שודר בשעה 23:42, והביא לרייטינג של 29.7% ו-925 אלף צופים. מדובר בעונה המוצלחת ביותר של "האח הגדול" מאז שהחלה שידורה ברשת ב-2018, עם ממוצע עונה של 18% רייטינג ו-465 אלף צופים - כאשר לא פעם "ניצחה" התוכנית את התוכניות ששודרו מולה אצל המתחרה קשת 12 (שרגילה להיות המובילה כמעט בכל סיטואציה אחרת).

ומה באשר להכנסות מפרסום? לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, סך ההכנסות בגמר עמדו על 981 אלף שקל, כאשר אל על היא המפרסמת הגדולה ביותר, עם השקעה של 257 אלף שקל. במקום השני, ובמרחק רב ממנה, נמצא בנק דיסקונט עם השקעה של 117 אלף שקל. בהמשך הרשימה נמצאים בנק לאומי, שטראוס, לוריאל ישראל, freesbe, רשת be מבית שופרסל, מקדונלד'ס, קוקה־קולה וסופר־פארם.

לאורך העונה כולה נרשמו הכנסות של כ-81 מיליון שקל בכל התוכניות, כולל שידורים חוזרים. המפרסם המשמעותי ביותר הוא בנק לאומי (באמצעות משרד הפרסום מקאן ת"א) עם השקעה של 2.85 מיליון שקל, ואחריו קבוצת כלמוביל (באמצעות אדלר חומסקי) עם השקעה של 2.35 מיליון שקל. במקומות 3-10 מבחינת השקעה כספית נמצאים freesbe, בנק דיסקונט, יוניון מוטורס, יוניליוור ישראל, בנק הפועלים, טורנדו, טרמינל X ובנק מזרחי טפחות.

2 ישראל מתגייסת

מלון היוקרה בירושלים, מלון התיאטרון, פותח את שעריו בראש השנה ומארח חיילי מילואים שלחמו חודשים ארוכים בשירות מילואים, במהלך השנה האחרונה, במטרה להוקיר את פועלם של חיילי המילואים והלוחמים ולהעניק להם ולבנות זוגם חווית חג משפחתית וחמימה, לאחר חודשים ארוכים של שירות מאתגר.

מלון התיאטרון בירושלים / צילום: יח''צ

האירוח במלון היוקרה כולל לינה בת יומיים, במהלך ימי החג, ארוחות שף, סעודות חג, חלוקת עוגת דבש בחדרי האורחים, שימוש בכל מתקני המלון: בריכת שחייה, ספא ומתחם בריאות, חדר כושר ועוד.

3 מועדון צרכנות

לקראת חגי תשרי, מועדון הוט הודיע כי יעניק לחבריו 15% הנחה על מגוון תווי המזון ברשתות מובילות. רשתות השיווק בהן ייהנו הלקוחות מהנחה: חצי חינם, קרפור, מחסני השוק, דאבח, ויקטורי, טיב טעם ועוד.

המהלך יוצא לפועל בעיתוי שבו נושא יוקר המחיה נמצא בשיאו. נתוני הצריכה שלפני ראש השנה האחרון (2024) הראו עלייה כוללת של כ־18% במספר הקניות וכ־30% בסכום הרכישות בהשוואה לשבוע רגיל - כלומר, לא רק יותר משפחות קונות לפני החג, אלא גם סל הקנייה גדל משמעותית. העליות הבולטות ביותר נרשמו בקטגוריות החיוניות לארוחת חג: בשר (60% גידול בהוצאה), פירות וירקות (כ־48%) ומעדניות ומאפים (כ־43%).

4 מינויים חדשים

נועה טופז מונתה למנכ״לית ICON ותיכנס לנעליה של יסמין לוקץ', מייסדת הארגון שתמשיך לעמוד בראש קרן ההשקעות של ICON.

נועה טופז / צילום: איל רגב

עינב שימרון מונתה לסמנכ"לית דוברות והסברה ברשות שדות התעופה. במסגרת תפקידה תהיה שימרון אחראית על כלל הפעילות התקשורתית של רש"ת בישראל ובעולם.