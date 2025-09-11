בהשתתפות גלנט וכוכבי: רשת 13 ו-HOT8 יצרו סדרת דוקו על ה-7.10

1 טלוויזיה

רשת 13 ו-HOT8 ערכו הקרנת בכורה לסדרת הדוקו "מה קרה לצה"ל", העוסקת באירועי ה-7 באוקטובר, בסינמה סיטי גלילות. בין המשתתפים בסדרה: אביב כוכבי, גבי אשכנזי, אביגדור ליברמן, דן חלוץ, משה בוגי יעלון, יואב גלנט, גדי איזנקוט ועוד מראשי מערכת הביטחון.

● מנצל את הזינוק במניית נאוויטס ואת הגיוס הענק: גדעון תדמור רוצה להקפיץ את השכר שלו ל-9 מיליון שקל בשנה

2 חדשנות

חברת נמלי ישראל ו‑SeaNovation (המרכז הבינלאומי לחדשנות בטכנולוגיות ימיות) משיקים קול קורא ליזמים וסטארט-אפים, במטרה לפתח טכנולוגיות חדשניות לשיפור היעילות התפעולית בנמלים, כולל ניהול דיגיטלי חכם, רובוטיקה ואוטונומיה.

דור דוידיאן מנהל החדשנות בנמלי ישראל ואורי שמש מנכ''ל Seanovation / צילום: יעל אילן

לדברי יו"ר נמלי ישראל, חזי חאלאויה, "אנחנו משקיעים בחדשנות כדי להבטיח שנמלי הים בישראל יהיו ערוכים לאתגרים של מחר - תפעול מהיר ויעיל יותר, שמירה על בטיחות ואיכות הסביבה וחיבור לאקוסיסטם של חדשנות עולמית".

3 ישראל מתגייסת

קבוצת פז משנה את שם אחת מתחנות הדלק שלה ל"מודיעין הראל - דרך צור", על שם החייל צור אברהם ז"ל, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה ביוני 2024. לאירוע ההכרזה הגיעו המנכ"ל ניר שטרן, וראש העיר מודיעין ויו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס. במתחם התחנה הוצב שלט הנצחה עם ברקוד לסריקה, המוביל לאתר שהוקם לזכר צור. אביו, שמיר אברהם, הוא מנהל המרכז הלוגיסטי בנימינה בקבוצת פז.

תחנת ''מודיעין הראל - דרך צור'', על שם החייל צור אברהם ז''ל / צילום: ערן שרעבי

4 מינויים חדשים

פרופ’ מימי אייזנשטדט מונתה לנשיאת המרכז האקדמי רופין. קודם לכן כיהנה כנשיאת האוניברסיטה הפתוחה וכדיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית.

פרופ' מימי אייזנשטדט / צילום: איל יצהר

עוזי גדלביץ' מונה ל-Principal בחברת הייעוץ האסטרטגי בוסטון קונסולטינג גרו. במסגרת תפקידו ינהל את תחום ה-TMT (טכנולוגיה, מדיה וטלקום) בישראל, וימשיך לשמש כיועץ לתהליכי מיזוגים ורכישות של חברות בישראל ובעולם.

רו"ח איתי גרינבוים, 40, מונה לסמנכ"ל הכספים בארכימדס מימון נדל"ן. קודם לכן שימש כמנהל כספים בגינדי החזקות.