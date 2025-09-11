רגע לאחר שהשלים גיוס מניות של יותר מ-1.2 מיליארד שקל, מהגדולים שהיו בישראל בשנים האחרונות, גדעון תדמור רוצה לנצל את הזינוק העצום במניית חברת חיפושי הנפט והגז נאוויטס (1,180% בחמש השנים האחרונות) לשווי של 13 מיליארד שקל כדי לשדרג לעצמו משמעותית גם את השכר האישי שלו בחברה.

כך, החברה מזמנת אסיפת בעלי מניות ומבקשת לתת לתדמור שכר בעלות שנתית של עד 8.8 מיליון שקל, במקום עלות שכר שנתית של קצת פחות מ-2 מיליון שקל שהרוויח בשנים האחרונות.

על־פי הבקשה, שכר הבסיס יקפוץ ב-48% לסכום חודשי של 170 אלף שקל, ואף יתווסף סעיף של הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מאוגוסט 2025. בנוסף, יגדל מענק ההסתגלות לתשעה חודשים (לעומת שישה חודשים עד כה) ומענק פרישה ל-12 חודשים (לעומת תשעה). החלק העיקרי הוא התגמול ההוני שיוענק במסגרת ההטבה ליו"ר, שיוקפץ לתקרה שנתית של 8.8 מיליון שקל, לעומת 12 חודשי משכורת (כלומר כ-1.4 מיליון שקל), ובחברה מציינים כי זו גם תהיה תקרת התשלום השנתית לתדמור.

בדברי ההסבר לבקשה, כותבים בנאוויטס כי "בהובלת נושאי המשרה מטעם השותף הכללי (תדמור ושותפו יעקב כץ. נ"א), הורחבה הפעילות העסקית של השותפות ושוויה עלה פי 6, כך שהשותפות הוסיפה לערכה למעלה מ-9 מיליארד שקל, ואף החלה להיסחר במדד ת"א 35 בשווי של כ-11 מיליארד שקל (הטעות במקור. נ"א)". יש לציין כי המשפט האחרון מופיע באותיות מודגשות וגם עם קו תחתון.

עוד מציינים בחברה כי "נושאי המשרה מטעם השותף הכללי שימשו מנועי צמיחה עיקריים ומשמעותיים באיתור, רכישה ופיתוח נכסי השותפות, ובהבאת השותפות לתוצאות יוצאות הדופן במהלך השנים האחרונות, תוך צמיחה מתמדת בהיקף פעילותה, כאשר ממועד אסיפת נובמבר 2022, היקף הנכסים של השותפות גדל פי 2.5". גם בפסקה זו, המשפט האחרון מופיע באותיות מודגשות ועם קו תחתון.

נאוויטס: מקפיצים את השכר כדי לשמר את תדמור בחברה

עוד מחמיאה החברה לתדמור ומציינת שיש לו היכרות וניסיון מקצועי מוכח, וכן שעסקי השותפות הם "בפריסה בינלאומית רחבה המצריכה השקעת מאמצים יוצאי דופן וכישורים מסחריים בעולם העסקי הגלובלי".

בשותפות חיפושי הגז והנפט אף מציינים שהם צריכים להקפיץ את השכר כדי להשאיר את תדמור ושותפיו בחברה: מעבר לכך שנאוויטס מציינת שעל־פי בדיקתה, השכר הוא דומה לזה של מנהלים בכירים אחרים בחברות שנסחרות במדד ת"א 35, מדברת החברה על "יכולתה לשמר את המשך העסקתם של נושאי המשרה. כמו כן, בחנה ועדת התגמול את הוגנות מדיניות התגמול כדי לוודא שהיא מבטיחה תגמול הוגן וסביר, תוך שהיא מביאה בחשבון את מכלול האינטרסים של בעלי יחידות ההשתתפות".

כאמור, נאוויטס השלימה השבוע גיוס הון בהיקף של 1.23 מיליארד שקל, בעיקר מגופים מוסדיים (878 מיליון שקל) ומהציבור (351 מיליון שקל). הגיוס בוצע במחיר של 97.5 שקל ליחידת השתתפות, דיסקאונט של כ-6% על מחירה ביום א' בבורסה.

את הכסף מייעדת נאוויטס לפיתוח מאגר סי-ליון, המאגר הגדול הבא שלה באמריקה הדרומית (באיי פוקלנד, לא הרחק מארגנטינה), אחרי שהחלה להפיק לאחרונה נפט מפרויקט הדגל שלה, מאגר הנפט שננדואה שבמפרץ אמריקה. את ההחלטה הסופית בהקשר לפיתוח מאגר סי-ליון, צפויה נאוויטס לקבל עד סוף השנה הנוכחית.

כפי שנחשף בגלובס, על־פי סעיף מיוחד בהסכם השותפות של השותף הכללי של נאוויטס, שכוללים את תדמור ושלושה מייסדים נוספים של השותפות, המנהלים צפויים ליהנות - באמצעות "השותף הכללי" בו הם מחזיקים - מ"תמלוג־על" בשיעור של 5% מהכנסותיה העתידיות של נאוויטס. סכום זה צפוי לעמוד החל מ-2026 על כ־200 מיליון שקל בשנה (מהם 125 מיליון שקל יקבל תדמור עצמו), בהתאם לתחזית החברה עצמה, על כך שהכנסותיה יגיעו ל-1.1 מיליארד דולר בשנה, החל משנת 2026.