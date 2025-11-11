1 אחרי 20 שנה: דובר צה"ל בערבית פורש

דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי הודיע על פרישה, אחרי כ-20 שנה בתפקיד. אדרעי, 43, נחשב למי שהפך את ישראל לשחקנית גדולה גם בזירה ההסברתית. עמודי הרשתות החברתיות בהובלתו צברו 5 מיליון עוקבים, מתחילת המלחמה חצו העמודים שלו בפלטפורמות השונות את רף החשיפה של 3 מיליארד איש. לצד הפרסומים על כך שאזרחים במדינות ערב שולחים לו מסרים עם הכיתוב "אוהבים אותך", החשיפה שלו גם הביאה לאיומים על חייו.

בראיון שנתן לגלובס, במסגרת כנס MAD בקיץ האחרון, סיפר אדרעי כי "אני יודע לצעוק ממש חזק, גם יודע אולי לעשות מעצמי קצת צחוק, אבל דואג להיות ממלכתי. ב־7 באוקטובר עליתי באל־ג'זירה מול אחד המראיינים הכי נוראים, אחמד טאהא.

"השאלה הראשונה שהוא שאל הייתה: האם אתה מרגיש מובס? האם אתה מרגיש מושפל? הייתי יכול לענות עניינית, אבל אתה מבין שהוא לא ענייני. החלטתי שאני משדר עוצמה, ואמרתי לו: לא משנה מה תגיד ולא משנה תעשו, אנחנו ננצח אתכם. החלטתי לתת את המסרים שהם לא דוברות קלאסית".

2 מנהיגות

קנצלרית גרמניה לשעבר, אנגלה מרקל, הגיעה לביקור בן שלושה ימים בישראל שבמהלכו קיבלה תואר דוקטור לשם כבוד מטעם מכון ויצמן למדע. בנוסף, תוכננו לה פגישות מדיניות עם הנשיא יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער. מרקל מתארחת במלון דן תל אביב - בתמונה עם המנכ"ל בן ינובר.

אנגלה מרקל מתארחת במלון דן תל אביב, לצד המנכ''ל בן ינובר / צילום: גיא יחיאלי

3 ישראל מתגייסת

עמותת Journey 4Hope, המובילה מסעות שטח לחיזוק אימהות שכולות ממלחמת חרבות ברזל, יזמה מסע ספארי באוגנדה שבו לקחה חלק גם פרופ' אסנת לבציון־קורח, מנכ"לית בית החולים שמיר (אסף הרופא) - כרופאה מלווה. "מדובר ב-20 אימהות שכולות, שבניהן הגיבורים נפלו בקרב, והיו איתנו בכל רגע במסע", משתפת לבציון-קורח. "הטבע העניק לנו הזדמנות לנשום, לאחות לבבות ולגלות את הכוח המרפא שבקהילה הנשית הזו. שבתי עם אמונה גדולה בכוחם של מסעות כאלה לרפא את הלב".

מסע אימהות שכולות ממלחמת חרבות ברזל באוגנדה. משמאל: פרופ' אסנת לבציון־קורח, מנכ''לית ביה''ח שמיר כרופאה מלווה / צילום: תמונה פרטית

4 מינויים חדשים

אדם קרומר מונה למנכ"ל חברת האנרגיה הסולארית GreenDays.

אדם קרומר, המנכ''ל הכנס של חברת האנרגיה הסולארית GreenDays / צילום: שי שחר

עינת גנון מונתה לדירקטורית בהכשרת הישוב התחדשות עירונית. בתפקידה האחרון שימשה כסמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית.

ירון יצחקי מונה למנהל מכירות גלובלי בחברת הסייבר ההתקפי Armory Defense.

5 קמעונאות

בשנה החולפת מנסים בנמל תל אביב לרענן את ההיצע, ולחדש עם חנויות פופ-אפ לצד חנויות דגל. כעת מצטרף גם המותג ההולנדי לתינוקות NUNA שפותח חנות דגל ראשונה בנמל, בהשקעה של כ-750 אלף שקל. אירוע ההשקה נערך בהובלת אסף כהן (מימין) מנכ"ל רשת מוצצים משווקת נונה, ורוני שטיין מנכ"ל במבינו קינג ויבואן המותג. בחנות מוצגות גם מהדורות בלעדיות, ובהן שיתוף הפעולה בין NUNA למותג הרכב BMW, הכולל עגלות וטיולונים בעיצוב ספורטיבי ואלגנטי.

אסף כהן (מימין) מנכ''ל רשת מוצצים משווקת נונה, ורוני שטיין מנכ''ל במבינו קינג ויבואן המותג. באירוע ההשקה / צילום: שלומי יוסף