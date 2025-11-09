המספר הבלתי נתפס של משפיענים שטרמינל X משלמת להם

1 הדינמיקה בין המותג, המשפיענים והצרכנים

"אנחנו מנהלות קהילה של מעל 300 משפיעניות, שמהוות עבורנו ערוץ מדיה מרכזי ביותר ולמעשה הפכו לפנים שלנו" - כך שיתפה עדי אוראל, סמנכ"לית השיווק של חברת האופנה טרמינל X, בכנס המשפיענים של איגוד השיווק הישראלי. "את הקהילה הזאת אנחנו מנהלות במודל פנימי, ולא דרך גורמים חיצוניים, כדי לשמור על הקשר האישי והמחויבות. כולן חשובות עבורנו, ממשפיעניות האיי-ליסט הגדולות ועד מיקרו משפיעניות".

באירוע שבו לקחו חלק כ־500 מנהלי ומנהלות שיווק מהחברות המובילות במשק, דיבר גם אופיר גולדמן, מנהל אגף שיווק ודיגיטל באל על, שהציג את האתגר המשולש: הדינמיקה שבין המותג, המשפיענים וקהל הצרכנים. לדבריו, החברה מאפשרת "לכל משפיען או משפיענית לשמר את השפה האישית שלו ולהביא את עצמו בצורה אותנטית, כך שתתאים גם לקהל הצרכנים".

2 המיקום המפתיע להשקת ספרו של ניר דבורי

הפרשן הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, השיק את ספרו "משדר מלחמה" באירוע שנערך בביתה של אופירה אסייג (בתמונה עם מנכ"ל חברת החדשות אבי וייס).

אופירה אסייג, ניר דבורי ומנכ''ל חברת החדשות אבי וייס / צילום: אור גפן

משה כורסיה הופקד על החלק האמנותי, ובין האורחים שהגיעו לשמוע על "הסודות של מקבלי ההחלטות במלחמת 7 באוקטובר" נמנו הקולגות דני קושמרו, עדי זריפי, דנה ויס, עודד בן עמי, משה נוסבאום, מנחם הורוביץ, גדעון אוקו, ניב רסקין, חיים אתגר, דפנה ליאל, יעל אודם, יונתן ריגר ויונה לייבזון, לצד אריק זאבי, רון ירון, גיא סודרי, נטלי זיו, שלי שמיר-קינן, הדס ליכטנשטיין, חיליק שריר ועוד.

3 מינויים חדשים

ערן חיים ישמש כמנכ"ל פעילות החיתום "מור-לנגרמן שוקי הון", הנמצאת בהקמה בימים אלה. בשלוש השנים האחרונות שימש כסמנכ"ל בכיר בחברת אקטיב חיתום.

ערן חיים / צילום: פרטי

גבי אטר (45) מונה לסמנכ"ל השיווק והמכירות של קטה גרופ.

פרופ' משה תשובה מונה למשנה לנשיא לעניינים אקדמיים במכללת אפקה.