1 בלעדי: לראשונה זה שנים, ועל רקע התוצאות - איילון ביטוח בוחרת משרד פרסום

אחרי שנים שנעדרה מהפסקת הפרסומות, חברת איילון ביטוח ופיננסים בוחרת משרד פרסום ובקרוב תעלה בקמפיין טלוויזיה. בחברה, בראשות המנכ"ל שרון רייך, בחרו לעבוד עם משרד NO NO NO NO NO YES של גדעון עמיחי, ועל פי הערכות, היקף התקציב השנתי צפוי לעמוד על כ-10 מיליון שקל. נציין כי באוגוסט 2024 עברה החברה תהליך מיתוג מחדש אחרי 30 שנה, שלא לווה בקמפיין פרסומי.

● התחרות בענף תחנות הדלק מתחממת: המהלך החדש של סונול

● הפתרון של ועדת השרים לנתון השיא של הרוגים בכבישים: העלאת המהירות המותרת

לפי החברה, המהלך מגיע על רקע הצמיחה המשמעותית שלה בשנים האחרונות. כך, בחציון הראשון של 2025 נרשם רווח של כ-201 מיליון שקל, כמעט פי שניים מהתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, בשנה האחרונה איילון שילשה את שוויה, והמניה נסקה ביותר מ-200%. נציין כי בשנה החולפת רשם הענף כולו תוצאות טובות יותר בהשוואה ל-2024.

נכון לסוף יוני 2025, החברה מנהלת נכסים בהיקף של כ-18 מיליארד שקל, והיא מעסיקה כ-1,400 עובדים. יו"ר הדירקטוריון הוא אביגדור קפלן. לדברי רייך, "בשנים האחרונות נקטנו בשורה של צעדים בכל אגפי החברה במטרה לבסס אותה כמותג איכותי ונחשק. הבחירה לעבוד עם גדעון עמיחי תסייע בהמשך מיצובה של החברה כשחקנית מובילה בענף הביטוח והפיננסים בישראל".

משרד הפרסום של עמיחי הוקם ב-2015 בישראל, ובין לקוחותיו נמנים כלמוביל (מרצדס-בנץ, יונדאי, סמארט), אקרו נדל"ן, לופה ועוד. עד לפני קצת יותר משנה טיפל המשרד בתקציב הביטוח של חברה מתחרה לאיילון, הפניקס סמארט.

2 הייטק

מעבדת החדשנות הטכנולוגית סיטיזון (CityZone) מבית פארק עתידים תל אביב, קיבלה הכרה רשמית כ"מעבדה חיה" של האיחוד האירופי - היחידה מסוגה בישראל שקיבלה הסמכה זו. את תעודת ההסמכה קיבלה ליאת שחם, מנהלת סיטיזון, בטקס שהתקיים לאחרונה באנדורה (בתמונה).

ההכרה הזו מאפשרת לסיטיזון גישה קלה יותר לפרויקטים בינלאומיים, ופותחת לה דלתות לשיתופי פעולה נוספים ומשמעותיים, גם בארץ. בנוסף, שיתוף הפעולה עם הגוף האירופי שהעניק את ההכרה, ENoLL, יסייע לשדרוג שירותי סיטיזון לטובת הסטארט-אפים הישראלים.

סיטיזון הוקמה בשנת 2019 כשדה ניסוי "חי" לטכנולוגיות אורבניות. היא בנויה כמו עיר קטנה, עם כל שימושי העיר במרחב אחד - ממגדלי משרדים ועד גני ילדים ומסעדות, ולכן ניתן לבחון בה טכנולוגיות אורבניות ב"לייב", ולתת מענה לאתגרים עירוניים כמו רובוטיקה בטעינת רכבים חשמליים, תאורה סולרית וצל במרחב הציבורי, חשמל חכם בחניונים, רמזורים אוטונומיים ועוד.

לדברי שחם, "ההסמכה שקיבלנו משקפת את עמידתנו בארבעה פרמטרים מרכזיים - בחינת חדשנות בסביבת אמת, שיתוף עם הממשל ועם האקדמיה, ושת"פ עם ציבור המשתמשים, המהווים נסיינים ומחווים את דעתם על המוצר".

ליאת שחם, מנהלת סיטיזון, בטקס שהתקיים לאחרונה באנדורה / צילום: יח''צ

3 קמעונאות

אריקה כרמל-טק (בי-קיור לייזר), שבראשה עומד היו"ר יקי ודמני, פותחת חנות פיזית ראשונה בקניון עזריאלי "מול הים" באילת, אחרי שעד היום התמקדה במכירות טלפוניות ודיגיטליות. בנוסף, החברה תחל לשווק בבלעדיות את מוצרי הטיפוח של המותג היפני YA-MAN, והיא מעריכה כי הדבר עשוי להביא לגידול של כ-20% בהיקפי המכירות השנתיים שלה.

בי קיור לייזר פותחת חנות פיזית ראשונה בקניון עזריאלי ''מול הים'' באילת / צילום: באדיבות אריקה כרמל טק

4 מינויים חדשים

תמיר מורגן, 38, ימונה למנכ"ל סוכנות מקפת שירותים פיננסיים מבית מגדל. בתפקידו האחרון שימש כמנהל מחלקת מכירות במנורה מבטחים.

תמיר מורגן / צילום: יח''צ מגדל

דהוד כהן מונה לסמנכ"ל הכספים של רדקום.

חי רביבו, 45, מונה לסמנכ"ל המכירות של רשת ריקושט. בתפקידו האחרון שימש כמנהל המכירות הארצי של גלידת שטראוס בחברת יוניליוור.