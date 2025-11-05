התחרות בענף תחנות הדלק מתחממת: המהלך החדש של סונול

1 בעקבות ההטענה החשמלית? כך הופכות חנויות הנוחות למתחמי קפה

התחרות בענף תחנות הדלק שוב מתחממת: קבוצת האנרגיה סונול משיקה שפה מיתוגית חדשה לרשת חנויות הנוחות Sogood. חנות הקונספט הראשונה במיתוג החדש נפתחה בראשון לציון.

לסונול יש כ-245 תחנות דלק, וכ-200 חנויות נוחות בפריסה ארצית. עד שנת 2030 צפויה הקבוצה ליישם את השינוי בעשרות מתוך החנויות הללו, בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. בחברה מסבירים כי המהלך בא על רקע מגמת גידול מואצת בפעילות חנויות הנוחות, אשר הפכו בשנים האחרונות ליותר מ"תחנת עצירה". השימוש הגובר ברכבים חשמליים, ומשך הזמן של הטענתם, הובילו להגדלת השהות של לקוחות במתחמי התחנות - וברשתות הנוחות מזהים שזו הזדמנות "למשוך" אותם, למשל באמצעות שדרוג חוויית הקפה.

ב-sogood נמכרות יותר מ-300 אלף כוסות קפה בחודש, ולכן, במסגרת התכנון החדש מוקצים לכך אזורים מרכזיים בסניפים, שחלקם אף יכללו אזורי ישיבה מעוצבים. על המיתוג החדש הופקד המעצב רוני בארי, המתמחה בעיצוב מסחרי לקמעונאות.

"המותג Sogood מלווה ומזוהה עם סונול כבר שנים, אך היה לנו ברור שהגיע הזמן לתת לו פרשנות עכשווית מבחינת נראות, עיצוב וחוויית לקוח", מסביר אבי מגידו, מנכ"ל סונול. "מדובר במהלך רחב היקף ששם את הצרכן במרכז, ומבין את הצרכים המשתנים שלו.

"אנחנו מציעים ללקוחות חווית קנייה הוליסטית ושלמה, במטרה לגרום להם לחזור. זה מהלך חשוב במיצובה של סונול כקבוצה חדשנית ומובילה גם בתחום הקמעונאות."

נזכיר כי השחקנית הדומיננטית בתחום חנויות הנוחות היאyellow של פז, שמפעילה כ-265 תחנות דלק, כ-240 חנויות נוחות וכ-75 סופרמרקטים ברחבי הארץ. בנוסף היא מחזיקה במועדון לקוחות הכולל כ-1.7 מיליון חברים מאז 2018.

באוגוסט האחרון השיקה דלק ישראל את "מועדון החברים של ג'ו דלק": מועדון לקוחות שמאחד את מותגי הקבוצה - דלק, קפה ג'ו וברגר קינג - במטרה לחזק את מעמדה בשוק. כעת, כאמור, מציגה סונול את המהלך שלה.

2 ישראל מתגייסת

בשבוע שעבר הגיעה לישראל יו"ר ומנכ"לית Citi העולמית ג'יין פריישר, לרגל 25 שנה לפעילות הקרן בארץ. במהלך שהותה ביקרה פריישר במרכז פרס לשלום ולחדשנות, והכריזה על מענק של חצי מיליון דולר לקידום יזמות ותעסוקה בקרב צעירים מאזורים שנפגעו מאז ה-7 באוקטובר.

הסכום מיועד לטובת הכשרה, ליווי מקצועי, חונכות ורשת קשרים, ביחד עם הבנק ומעבדת החדשנות של סיטי בישראל. זאת במטרה לסייע להם לפתח כישורים עסקיים ולהשתלב באקוסיסטם של היזמות והחדשנות בישראל. זוהי השנה השלישית שבה בוחרת קרן Citi 50 עמותות ברחבי העולם, המקבלות מענקים בהיקף כולל של 25 מיליון דולר.

"החוסן ויכולת הריפוי של העם שלנו טמון גם בצמיחה כלכלית והחזרת צעירים למעגלי התעסוקה", אומר חמי פרס, יו"ר מרכז פרס, "ואין לי ספק כי התוכנית תתרום לכך, בדגש על יזמות בפריפריה". בתמונה, מימין לשמאל: אפרת דובדבני מנכ"לית מרכז פרס, אברו פקאן מנהלת מזה"ת ב-Citi, ניל קורני מנכ"ל סיטי ישראל, ג'יין פריישר יו"ר ומנכ"לית Citi העולמית וחמי פרס.

3 תעופה ואופנה

חברת התעופה אל על בחרה במותג רנואר כזה שיהיה אחראי לעיצוב המדים החדשים של הדיילות והדיילים, הטייסות והטייסים וצוותי הקרקע - לאחר כעשרים שנה עם המדים הנוכחיים. במסגרת שיתוף הפעולה, בחברת האופנה ילמדו את צורכי הצוותים וייפגשו עם אנשי השטח על מנת לדייק את התוצרים.

4 מינויים חדשים

אלון יוניאן, 50, מונה למנכ"ל חברת הבנייה משהב, המתמחה בפתרונות דיור למגזר הדתי-לאומי. קודם לכן כיהן כיו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "זמורה".

רו"ח טלאור ינאי מונתה לסמנכ"לית הכספים של דן אנד ברדסטריט.

אייל בנין, 47, מונה למהנדס הראשי של קבוצת כנען.