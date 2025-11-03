1 בלעדי: הפרזנטור החדש של פאפאיה

במהלך גמר ה-NBA שהתקיים בחודש יוני האחרון צולם פרשן הכדורסל האמריקאי סטיבן א. סמית' מ-ESPN כשהוא משחק סוליטר בסמארטפון, לכאורה במקום להתעניין בשחקנים על המגרש. האוהדים והקולגות נרעשו, והסערה ברשתות הייתה גדולה. זמן קצר לאחר מכן הסביר סמית' כי משחק הקלפים הזה אהוב עליו במיוחד, והוא משחק בו ככל שמתאפשר לו.

בחברת ההייטק הישראלית פאפאיה, שעומדת מאחורי האפליקציה "סוליטר קאש", החליטו להפוך את האירוע הזה למקפצה לאליפות העולם בסוליטר שהם מקיימים בפברואר במיאמי. וכך, השבוע יעלה לאוויר קמפיין קידום שסמית' הוא הפרזנטור שלו. ההשקעה במהלך כולו נאמדת בכמה מיליוני דולרים.

לצורך הקמפיין, החברה שיתפה פעולה עם סוכנות הקריאייטיב ArielyOriginal של אמיר אריאלי, לשעבר מנהל קריאייטיב גלובלי בגוגל. בפרסומת מבוססת AI באורך של דקה, שתעלה ברשתות החברתיות, מופיעות סיטואציות רבות ש"מפריעות" לסמית' במהלך המשחק. "כששמעתי לראשונה על אליפות העולם בסוליטר, זה סקרן אותי", מסביר סמית'. "הם לוקחים משחק קלאסי והופכים אותו למשהו גדול יותר, משהו שחוגג מיומנות ותחרותיות, ואני גאה להיות חלק מזה".

לדברי אורי פרל שטיין, סמנכ"ל השיווק של פאפאיה, "כשראינו את התמונה של סטיבן בגמר ה-NBA, הבנו שזה לא רק רגע יוצא דופן אלא הוכחה לנצחיות של המשחק. הוא מגלם בדיוק את הערכים של אליפות העולם בסוליטר - החשיבות של משחק, תחרות ותרבות. לכן, הבחירה בו כפרזנטור הייתה לנו טבעית לגמרי".

פאפאיה, שפיתחה פלטפורמה לטורנירים מרובי משתתפים במובייל, מקיימת בימים אלה את שלב המוקדמות לאליפות, שבו צפויים לקחת חלק מיליוני משתתפים. מתוכם, 400 יעלו לגמר ויוטסו למיאמי על חשבון החברה, כולל אירוח. שווי הפרסים שיוענקו עומד על 300 אלף דולר - מחצית מזה למנצח.

2 משפט

היברו יוניון קולג' העניק תואר דוקטור לשם כבוד לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס, השופטת אסתר חיות. זאת כאות הוקרה על תרומתה רבת השנים לקידום ערכי הצדק, השוויון, שלטון החוק והדמוקרטיה בישראל. בתמונה: טליה אבנון־בנבנישתי, אדרו ריינפלד, חיות, ד"ר נחמן שי וג'ודה כהן.

טליה אבנון־בנבנישתי, אדרו ריינפלד, חיות, ד''ר נחמן שי וג'ודה כהן / צילום: יונית שילת

בין הנימוקים להענקת התואר נכתב כי "כמנהיגה נחרצת של מערכת המשפט הישראלית, חיות שמרה על עצמאות הרשות השופטת גם תחת מטחים של האשמות שווא, והוכיחה כי המבצר לא נפל. בזכותה ובזכות עמיתיה, בית המשפט העליון נותר כיפת ברזל ערכית של הדמוקרטיה הישראלית".

בדברים שנשאה חיות היא ציינה את תרומתו של היברו יוניון קולג' לתחום השוויון המגדרי. "במשך מאות בשנים מערכות הכוח העולמיות נשלטות בעיקר על ידי גברים והנשים הן אלה הנאבקות להשגת שוויון חברתי וכלכלי", אמרה. "הנה כי כן, ההיברו יוניון קולג' לא רק נאה דורש את ערך השוויון המגדרי, הוא גם נאה מקיים. יעידו על כך, בין היתר, מאות של רבות שהוסמכו בו מאז הסמכתה של סאלי פריסנד לפני למעלה מ-50 שנה. ומאז עשו גם החברה האמריקאית, וכמוה החברה הישראלית, כברת דרך לא מבוטלת אל עבר הטמעת והגשמת החזון השוויוני בתחום המגדר.

"לא אחטא לאמת אם אומר כי בית המשפט העליון הישראלי הוביל אף הוא בהקשר זה מהלכים פורצי דרך, בפסקי דין רבים... כמו כן אני יכולה לציין בגאווה כי בישראל כיהנו עד כה לא פחות משלוש נשים כנשיאות של בית המשפט העליון - דורית ביניש, מרים נאור ז"ל ואנוכי השלישית, וזוהי בהחלט עובדה ראויה לציון, בהתחשב בכך שבארה"ב המתגאה בהיותה הדמוקרטיה המפותחת ביותר בעולם, טרם כיהנה אף לא נשיאה אישה אחת בתפקיד זה. אך גם בישראל המלאכה לתיקון האפליה המגדרית עדיין רבה".

3 אמנות

התערוכה "קשורה בעיניים פקוחות" מסכמת את פועלה של הארטיביסטית (הבעת מחאה באמצעים אמנותיים) הילה גלילי בשנתיים האחרונות, למען החטופים במהלך המלחמה. היא כוללת מיצגים, מיצבים, איורים, תכשיטים וצילומים המתעדים אותה, בין היתר, עם רוכסן על פיה ועם שלטי מסרים. גלריית מרכז עמיעד, תל אביב, עד ה-16 בנובמבר.

התערוכה ''קשורה בעיניים פקוחות'' / צילום: ELAN

במהלך ההפגנות, בהן גלילי לא פוצה את פיה, מתוך מטרה להעצים ולהגביר את המסר. משבוע לשבוע המייצגים מתחלפים ויוצרים עניין בקרב גופי המדיה המסקרים והציבור הנוכח. למרות הפרופיל הגבוה, נאלצה גלילי להישאר אנונימית לאורך זמן, דבר שיצר דיסוננס בין הפרסונות המוצגות לזהותה האישית. "רוב המייצגים שלי נעשים באותו יום בו אני מציגה. יש מספר קטן של מייצגים אותם יצרתי מראש״, היא אומרת, "בעיקר מתוך מחשבה על אקטואליות של המייצג. בתקופה מרובת אירועים קשים ומכוננים הרלוונטיות חייבת להילקח מבחינתי בחשבון״.

4 שיווק

קפה גרג ותנובה משתפות פעולה: רשת בתי הקפה תגיש בנובמבר תפריט במהדורה מוגבלת המבוסס על קוטג' של חברת המזון. שתי החברות מסבירות את המהלך בכך שבשנתיים האחרונות כיכבו מתכוני קוטג' באלפי סרטונים ברשתות החברתיות. בתמונה: יאיר מלכה, גלעד אלמוג וניר אדרי, בעלי רשת קפה גרג, עם תמי אשהיים, מנהלת חטיבת תנובה שף.

יאיר מלכה, גלעד אלמוג וניר אדרי בעלי קפה גרג, עם תמי אשהיים מתנובה שף / צילום: ערן לם

5 מינויים חדשים

מיכל פרנק תמונה למנכ"לית חברת עזרה ובצרון. בתפקידה האחרון שימשה כראש מערך "חוסן ילדינו" בקווי העימות, וקודם לכן שימשה כמנכ"לית הקרן לידידות.

מיכל פרנק / צילום: לע''מ

רו"ח אלון סולר, 42, סמנכ"ל הכספים של ארקיע, מונה ליו"ר (בהתנדבות) של חברת היכלי הספורט ת"א יפו. החברה אחראית על ניהול ופיתוח מתקני הספורט הגדולים בתל אביב: מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, אצטדיון בלומפילד, היכל מנורה מבטחים, היכל קבוצת שלמה, האולם במידטאון, האצטדיון בשכונת התקווה ומתחמי הטניס בדרך רוקח.

סיון בן אלי, 44, מונתה למנהלת השיווק של קבוצת הנדל"ן סופרין.

6 רפואה

מרכז השיקום על שם גנדל בהדסה הר הצופים הושק במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, וראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה. המרכז נפתח מוקדם מהמתוכנן, לאור התגייסות של ארגון נשות הדסה והנהלת בית החולים, וכעת נחנך רשמית. במהלך האירוע הפתיעו רמי ועדינה לוי את הנוכחים כאשר הכריזו על תרומה של 5 מיליון שקל להמשך בניית מרכז השיקום. בתמונה מימין לשמאל: מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה פרופ' יורם וייס, יו"ר הדסה דליה איציק, רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג, נשיא המדינה יצחק הרצוג, נשיאת ארגון נשות הדסה קרול אן שוורץ, ומנכ"לית הארגון אלן פינקלשטיין.