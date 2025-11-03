1 משרד גליקמן שמיר סמסונוב ימשיך לנהל את תקציב הפרסום של כללית

שבועיים וחצי אחרי שחשפנו את התנאי המוזר במכרז הפרסום של קופת חולים כללית, נבחר הזוכה: משרד גליקמן שמיר סמסונוב, שימשיך לטפל בתקציב, שעומד על 30 מיליון שקל.

למכרז ניגשו גליקמן (שמטפל בתקציב יותר מעשור), גיתם BBDO, יהושע TBWA וראובני-פרידן, ושלושת הראשונים עלו לגמר. לצד התנאים המקובלים בשוק, כמו סכום מינימום של רכש מדיה (150 מיליון שקל) וטיפול בשני לקוחות לפחות שתקציבם הוא 25 מיליון שקל ומעלה, המכרז כלל גם חובה "להשתמש" בפרזנטורים יעל בר־זוהר וגיא זו-ארץ, ללא אפשרות להציג אופציות חלופיות. למעשה, זוהי דרישה שכובלת את ידי הקריאייטיב, ובמובן מסוים היא העניקה יתרון למשרד הקיים, שאכן נבחר לבסוף.

נציין כי גובה תקציב הפרסום של כל קופה נקבע בהתאם לכמות המבוטחים שלה. לפי המכרז, לכללית יש 4.9 מיליון מבוטחים, ואכן התקציב שלה הוא הגדול ביותר. תקציב מכבי שירותי בריאות מטופל במקאן ועומד על כ־25 מיליון שקל. תקציב מאוחדת מטופל ב־LEAD ועומד על כ־10 מיליון שקל. תקציב לאומית מטופל בפיגמנט ועומד על כמה מיליוני שקלים.

רונן גולדשמידט, מנכ"ל גליקמן שמיר סמסונוב, מסר בתגובה כי "זה ניצחון ענק שכולו מחוייבות ענקית לכללית ולצוות המופלא של הקופה הטובה במדינה. אנחנו במסלול המהיר למען הקופה הכי מגוייסת בישראל של רוגע ומלחמות, של צפון ודרום". ד"ר גיל סמסונוב, יו"ר המשרד, הוסיף כי "אנו נרגשים מהאמון של צוות השיווק והקופה, וגאים בצוות הנאמן והמקצועי של המשרד".

2 מדיה

חברת התקשורת yes השיקה את סדרת הדוקו ריאליטי החדשה "אני נועה קירל", בכיכובה של הזמרת ובני משפחתה, ב-Namel שבנמל ת"א. נכחו באירוע: שי אינס ודפנה פרנר מנכ"לי ארצה הפקות, אילן סיגל מנכ"ל yes, רוברטו בן שושן הסוכן של קירל שהיה שותף להפקה, וכמובן - קירל עצמה.

אילן סיגל, נועה קירל ורוברטו בן שושן / צילום: רפי דלויה

3 הנצחה

המרכז הרפואי שיבא בתל השומר הכריז על אחד המשעולים בשטחו כ"משעול לאה רבין", להנצחת רעייתו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, אשר שימשה כיו"ר אגודת ידידי בית החולים במשך 25 שנה. בין האורחים בטקס ההכרזה על המשעול נכחו יו"ר בנק הפועלים נועם הנגבי, ח"כ מיקי לוי, יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, דליה רבין, יהונתן ושירי בן ארצי, נועה רבין, שגרירת הולנד מרייט שורמן, שגריר תאילנד בוניאריט וויצ'יאנפאן, שגרירת יוון קיריאקוס לוקאקיס, מיקי וליאורה פדרמן, חווה ואלפרד אקירוב ועוד רבים.

אשת נשיא המדינה מיכל הרצוג ומנכ''ל בית החולים שיבא פרופ' יצחק קרייס / צילום: אסף אריאלי יחידת הצילומים שיבא

4 מינוי חדש

שמוליק ארבל (56) מונה למשנה למנכ"ל בנק הפועלים ידין ענתבי, ולממונה על החטיבה העסקית. בעבר כיהן ארבל כמשנה למנכ"ל וראש החטיבה הבנקאית בבנק לאומי, ובשנים האחרונות שימש כיו"ר ועדת השקעות עמיתים ויו"ר ועדת האשראי של מגדל חברה לביטוח. ארבל יחליף בתפקיד את איתמר פורמן, שלאחרונה מונה למנכ"ל ישראכרט. המינוי כפוף לאישור הפיקוח על הבנקים, ומועד כניסתו לתפקיד ייקבע בהמשך.

שמוליק ארבל / צילום: שלומי יוסף