1 ​התנאי המוזר במכרז של קופת חולים כללית

בשנה החולפת כיכבו בהפסקת הפרסומות כל ארבע קופות החולים הגדולות, כאשר שלוש מהן אף בחרו פרזנטורים חדשים והציגו קו פרסומי שונה מבעבר. כך, למשל, בנובמבר 2024 בחרו בקופת חולים כללית, שפועלים באמצעות משרד הפרסום גליקמן שמיר סמסונוב, להיפרד מהדמות המאוירת "חמודי" לטובת בני הזוג יעל בר זוהר וגיא זו-ארץ.

מספר חודשים אחר כך, באפריל, יצאו בקופה במכרז חדש לבחירת משרד הפרסום. המכרז הוא לשנתיים עם אופציה לארבע שנים נוספות, כאשר גובה התקציב עומד על 30 מיליון שקל לשנה. בין הניגשים היו גליקמן (שמטפל בתקציב למעלה מעשור), גיתם BBDO, יהושע TBWA וראובני פרידן. שלושת הראשונים עלו לגמר, וההכרעה צפויה בקרוב - עד סוף אוקטובר.

לפי המכרז, המשקל בין איכות ההצעה למחיר המוצע הוא 50%-50%, כאשר אין אפשרות לשפר את הצעת המחיר (one shot), והקופה גם לא מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר. כן מובטח כי יהיה זוכה יחיד (בניגוד למפרסמים בענפים אחרים, שמחלקים תקציב בין שני משרדים).

לצד תנאים מקובלים, כמו סכום מינימום של רכש מדיה (150 מיליון שקל), וטיפול בשני לקוחות לפחות שתקציבם הוא 25 מיליון שקל ומעלה, נוסף תנאי פחות טריוויאלי: שימוש בפרזנטורים הקיימים (בר זוהר וזו-ארץ), ללא אפשרות להציע אופציות אחרות. למעשה, זוהי דרישה שכובלת את ידי הקריאייטיב, ובמובן מסוים, מעניקה יתרון למשרד הקיים.

נציין כי גובה תקציב הפרסום של כל קופה נקבע בהתאם לכמות המבוטחים שלה. לפי המכרז, לכללית יש 4.9 מיליון מבוטחים, ואכן התקציב שלה הוא הגדול ביותר. תקציב מכבי שירותי בריאות מטופל במקאן, ועומד על כ-25 מיליון שקל. תקציב מאוחדת מטופל ב-LEAD, ועומד על כ-10 מיליון שקל. תקציב לאומית מטופל בפיגמנט, ועומד על כמה מיליוני שקלים.

מכללית נמסר בתגובה: "גיא ויעל רק הצטרפו לכללית לפני כשנה. אנחנו מאוד שמחים על הערך המוסף שהם מביאים, ולכן ממשיכים איתם".

2 סייבר

יזם הסייבר שלמה קרמר חובר לקבוצת המרוץ BWT Alpine של רנו, המתחרה באליפות הפורמולה 1, באמצעות חברת קייטו שייסד. במסגרת שיתוף פעולה רב־שנתי תשמש קייטו כספקית אבטחת SASE הרשמית של קבוצת המרוצים, בעונה שתיפתח בחודש מרץ בגרנד פרי האוסטרלי.

פורמולה 1 / צילום: יח''צ

3 ספורט

שיתוף פעולה של החברה לפיתוח עמק הירדן, סונול, עוצמה וקבוצת "בן דרור" מוביל לקיומו של אירוע האופניים "טור דה סונול בכנרת", שבו יקחו חלק כ-10,000 רוכבים בחמישה מסלולים עממיים ותחרותיים. אורך מסלול ההקפה המלא של הכנרת הוא 60.5 ק"מ, והאירוע יתקיים בשבת 1.11.25.

אירוע האופניים ''טור דה סונול בכנרת'' / צילום: קלאודיוס הפקות

4 תערוכה

במרכז אדמונד דה רוטשילד בתל אביב תוצג החל מסוף החודש תערוכה עם עבודותיהם של 22 המועמדים והמועמדות לפרס עיצוב המוצר של המרכז לשנת 2025. בתמונה: עבודתו של המעצב תמיר מזרחי, המתמחה בפיתוח ועיצוב מערכות תחבורה מתקדמות וכלים להתניידות.

בתמונה: הרחבה תעשייתית לכלי הטיס AIR ONE, עם מיקוד ביכולת שינוע מטען אוטונומית. לפי מזרחי, אתגר העיצוב המרכזי היה שמירה על יציבות אווירית בעת העמסה ופריקה, תוך שילוב חכמת מבנה בפתרון מודולרי.

עבודתו של המעצב תמיר מזרחי, המתמחה בפיתוח ועיצוב מערכות תחבורה מתקדמות וכלים להתניידות / צילום: Air EV

5 אי־קומרס

חברת אדסקייל (AdScale) הישראלית, המפתחת טכנולוגיית פרסום מבוססת בינה מלאכותית לאתרי מסחר אלקטרוני, נבחרה על ידי גוף המחקר הבינלאומי Statista כספקית דאטה ומחקר בתחום האי־קומרס. זאת, לצרכי מחקר ובחינת מגמות בינלאומיות בתחום המסחר והפרסום הדיגיטלי.

מתי רם, מנכ''ל AdScale / צילום: ראובן קסטרו

6 מינויים חדשים

יוחאי אבטן, ממקימי קרן הריט Rent it, מונה למנכ"ל קבוצת הייזום והבנייה דוד אזולאי. אזולאי עצמו ישמש כיו"ר.

סמדר לוי מונתה לסמנכ"לית הכספים של נטורל אינטליג'נס, ותוביל את התחום הפיננסי של חבקת ההייטק. קודם לכן כיהנה בתפקיד דומה ב-MyHeritage. עם מינויה עלה שיעור הנשים בהנהלת החברה ל-50%.

דיקלה כהן חושן מונתה לסמנכ"לית הפיתוח העסקי והשיווק בפירמת הייעוץ וראיית החשבון BDO. בתפקידה האחרון שימשה כסמנכ"לית השיווק של קבוצת יעל.

7 תערוכה

פקטורי 54 ערכו ערב בשיתוף ידידי מוזיאון תל אביב לאמנות וקרן האמנות נסימה-לנדאו לכבוד פתיחת התערוכה "לו נשים היו שולטות בעולם?" של האמנית הבינלאומית ג'ודי שיקגו, המסכמת 60 שנות יצירה (בשיתוף עם האקטיביסטית נדיה טולוקניקובה).

במסגרת הערב, השחקנית יובל שרף הנחתה ערב בהשראת הפרויקט, שבו לקחו חלק בין היתר יפעת אירני מנכ"לית משותפת קבוצת אירני, אסתר חיות נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, גליה הראל דור, היו"ר החדשה של ידידי מוזיאון תל אביב, סיון סבג, סגנית יו"ר הידידים הצעירים של המוזיאון, עדי אלטשולר מייסדת תנועת "כנפיים של קרמבו" וזיכרון בסלון, הזמרת סיון טלמור, המפיק מוטי רייפ ועוד.