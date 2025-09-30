ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אירועים ומינויים אחרי 6 שנים, מותג ההרצאות TEDx חוזר לתל אביב
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אירועים ומינויים | בלעדי

אחרי 6 שנים, מותג ההרצאות TEDx חוזר לתל אביב

בחודש הבא יתקיים אירוע TEDxJaffaWomen 2025, אשר יכלול שמונה הרצאות של נשים בלבד, שיעסקו בחדשנות, מנהיגות ושינוי חברתי • מאחורי המהלך עומדות שלוש נשים: "האירוע מבקש להציג רעיונות מעוררי השראה מישראל, ולארגנו בתקופה של מלחמה היה אתגר עצום" • אירועים ומינויים

גלית חתן 18:22
מותג ההרצאות TEDx חוזר לתל אביב / צילום: פרטי
מותג ההרצאות TEDx חוזר לתל אביב / צילום: פרטי

1 TEDx חוזר לישראל | בלעדי

אחרי שש שנות הפסקה, ובעיצומה של תקופה הכוללת חרמות בינלאומיים (כמו הדרישה של ריבוק להסיר את סמלה ממדי נבחרת הכדורגל של ישראל) - מותג ההרצאות TEDx חוזר לתל אביב.

בחודש הבא יתקיים אירוע TEDxJaffaWomen 2025, אשר יכלול שמונה הרצאות של נשים בלבד, שיעסקו בחדשנות, מנהיגות ושינוי חברתי. בין המרצות יהיו השחקנית מורן אטיאס, מייסדת "בונות אלטרנטיבה" מורן זר קצנשטיין, היזמת הסדרתית הילה כרמל ועוד.

מאחורי המהלך עומדות שלוש נשים, שתיים מהן שותפות ברישיון מטעם TED העולמית, ועם ניסיון בארגון אירועי טדקס בעבר: גליה אורייה צוקרמן, מרצה לניהול איכות וקיימות; ליבי (ליבנת) בן־נון, בעלת סטודיו ל UX/UI; ומלודי דקל, יזמת סדרתית ומנטורית למנהיגות נשית.

לדברי השלוש, "בארגון האירוע הושקעו מאמצים כבירים, כולם בהתנדבות, מתוך מטרה להראות את הצדדים היפים של ישראל ואת האנשים היקרים שיש כאן. הדוברות נבחרו בתהליך ארוך ואינטנסיבי, והן עוברות הכשרה ארוכה. האירוע מבקש להציג רעיונות מעוררי השראה מישראל, ולארגנו בתקופה של מלחמה היה אתגר עצום".

האירוע יתרחש ב־19 באוקטובר, בהאנגר 11 בנמל תל אביב. הוא מתקיים ללא מטרות רווח, וכל ההכנסות מיועדות לכיסוי עלויות ההפקה בלבד.

2 המשקיעים הצעירים

כחלק מהניסיון למשוך משקיעים צעירים, הבורסה בת"א קיימה לראשונה אירוע Young Money בהשתתפות מאות צעירים. לפי נתונים שהוצגו, הגיל הממוצע שבו מתחילים להשקיע בשוק ההון בישראל הוא 30, אך כ־17% הם מתחת לגיל 21. בתמונה: אסף גרניט ותמיר מנדובסקי שהרצו באירוע, עם מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב.

אסף גרניט ותמיר מנדובסקי שהרצו באירוע, עם מנכ''ל הבורסה איתי בן זאב / צילום: ורד פרקש
 אסף גרניט ותמיר מנדובסקי שהרצו באירוע, עם מנכ''ל הבורסה איתי בן זאב / צילום: ורד פרקש

3 מינויים חדשים

עמית לנג, מנכ"ל מקורות, מונה למנכ"ל קבוצת אקרשטיין. הוא צפוי להיכנס לתפקיד בינואר 2026.

לנג עמית - מנכל משרד הכלכלה / צילום: רפי קוץ
 לנג עמית - מנכל משרד הכלכלה / צילום: רפי קוץ

עופר גרינברגר, 64, מונה לנשיא אפלייד מטיריאלס ישראל ומנכ"ל היחידה העסקית האסטרטגית חטיבת PDC.

יגאל גלעדי מונה למנכ"ל PHI, חברת תשתיות הסלולר של פרטנר והוט מובייל.

מספר היום

25.7 מיליארד דולר

צבר ההזמנות של התעשייה האווירית ברבעון השני של 2025 - ירידה קלה משיא של 26.1 מיליארד דולר ברבעון הראשון