אחרי 6 שנים, מותג ההרצאות TEDx חוזר לתל אביב

1 TEDx חוזר לישראל | בלעדי

אחרי שש שנות הפסקה, ובעיצומה של תקופה הכוללת חרמות בינלאומיים (כמו הדרישה של ריבוק להסיר את סמלה ממדי נבחרת הכדורגל של ישראל) - מותג ההרצאות TEDx חוזר לתל אביב.

בחודש הבא יתקיים אירוע TEDxJaffaWomen 2025, אשר יכלול שמונה הרצאות של נשים בלבד, שיעסקו בחדשנות, מנהיגות ושינוי חברתי. בין המרצות יהיו השחקנית מורן אטיאס, מייסדת "בונות אלטרנטיבה" מורן זר קצנשטיין, היזמת הסדרתית הילה כרמל ועוד.

מאחורי המהלך עומדות שלוש נשים, שתיים מהן שותפות ברישיון מטעם TED העולמית, ועם ניסיון בארגון אירועי טדקס בעבר: גליה אורייה צוקרמן, מרצה לניהול איכות וקיימות; ליבי (ליבנת) בן־נון, בעלת סטודיו ל UX/UI; ומלודי דקל, יזמת סדרתית ומנטורית למנהיגות נשית.

לדברי השלוש, "בארגון האירוע הושקעו מאמצים כבירים, כולם בהתנדבות, מתוך מטרה להראות את הצדדים היפים של ישראל ואת האנשים היקרים שיש כאן. הדוברות נבחרו בתהליך ארוך ואינטנסיבי, והן עוברות הכשרה ארוכה. האירוע מבקש להציג רעיונות מעוררי השראה מישראל, ולארגנו בתקופה של מלחמה היה אתגר עצום".

האירוע יתרחש ב־19 באוקטובר, בהאנגר 11 בנמל תל אביב. הוא מתקיים ללא מטרות רווח, וכל ההכנסות מיועדות לכיסוי עלויות ההפקה בלבד.

2 המשקיעים הצעירים

כחלק מהניסיון למשוך משקיעים צעירים, הבורסה בת"א קיימה לראשונה אירוע Young Money בהשתתפות מאות צעירים. לפי נתונים שהוצגו, הגיל הממוצע שבו מתחילים להשקיע בשוק ההון בישראל הוא 30, אך כ־17% הם מתחת לגיל 21. בתמונה: אסף גרניט ותמיר מנדובסקי שהרצו באירוע, עם מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב.

אסף גרניט ותמיר מנדובסקי שהרצו באירוע, עם מנכ''ל הבורסה איתי בן זאב / צילום: ורד פרקש

3 מינויים חדשים

עמית לנג, מנכ"ל מקורות, מונה למנכ"ל קבוצת אקרשטיין. הוא צפוי להיכנס לתפקיד בינואר 2026.

לנג עמית - מנכל משרד הכלכלה / צילום: רפי קוץ

עופר גרינברגר, 64, מונה לנשיא אפלייד מטיריאלס ישראל ומנכ"ל היחידה העסקית האסטרטגית חטיבת PDC.

יגאל גלעדי מונה למנכ"ל PHI, חברת תשתיות הסלולר של פרטנר והוט מובייל.