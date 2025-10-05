מתגייסים למענם: החברות שמסייעות בהנצחת הנופלים

עזריאלי: מצפה גיא

עובדי קבוצת עזריאלי הקימו בכוכב יאיר את "מצפה גיא" - פינת ישיבה להנצחת גיא בזק ז"ל, לוחם סיירת גולני שנפל בקרב בקיבוץ כיסופים ב-7 באוקטובר. הפעילות נעשתה בשיתוף הוריו, חבריו ותנועת הנוער המקומית, והפינה ממוקמת בלב חורשה טבעית בין שבט הצופים שאהב, לבין בית העלמין שבו הוא קבור. היא כוללת ספסלים, שלט הנצחה ונקודת תצפית על הנוף שבו גדל.

● אחרי 6 שנים, מותג ההרצאות TEDx חוזר לתל אביב

● ב-free TV דילגו על משרד הפרסום ויצרו לבד פרסומת בינה מלאכותית

הבחירה בגיא לא הייתה מקרית: דמותו כלוחם ערכי, הרגישות שלו לאחרים ואהבתו לארץ, נגעה לעובדי הקבוצה. סיפור חייו והעשייה שלו למען הזולת הובילו באופן טבעי להנצחה החינוכית-חברתית.

פייבר: טורניר הטניס

בחברת פייבר יצרו פרויקט הנצחה כפול לרס"ן דוד שקורי ז"ל: גינת הנצחה במרכז הטניס בירושלים, ו"אליפות מזכרת בתיה הפתוחה בטניס" לזכרו . שקורי, סמג"ד בחיל ההנדסה הקרבית, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. הוא היה שחקן טניס מצטיין, ומהמדורגים הבכירים בישראל בגילאי הנוער, אך ויתר על האפשרות להיות ספורטאי מצטיין והתגייס לקרבי.

שמו של מרכז הטניס בירושלים שונה ל"בית דוד", ומשפחתו יצרה יחד עם עובדי החברה ועמותת "ונטעת", גינה פורחת וציור קיר עם המשפט "לעשות הכול בחיוך", שאפיין אותו . "דוד, שהותיר אחריו אישה ובת, היה גיסה של אחת המנהלות בחברה שלנו", מספר שי גולדנברג, מנהל אחריות חברתית בפייבר. "החיבור האישי הזה הוביל לרצון עז להנציח את דמותו ואת ערכיו: אהבת הספורט, הקהילה והחיים.

קיר הנצחה של פייבר במרכז הטניס בירושלים

אנלייט: לחם יפתח

מחזור הגידול הראשון בפרויקט האגרו-סולארי של אנלייט במושב ישע, המשלב חקלאות ואנרגיה מתחדשת, הוקדש לסרן יפתח יעבץ ז"ל, קצין אג"מ ביחידת מגלן שנפל בקרב על נחל עוז ב-7 באוקטובר. התוצאה היא "קמח יפתח", שעל אריזתו מופיע משפט של יעבץ - "דרכים קלות לא מובילות למקומות מיוחדים".

יעבץ הוא בנו של גלעד, מייסד ויו"ר אנלייט. "כשהחיטה הזאת החלה לצמוח בין קולטי השמש, היה ברור שממנה נכין לחם. לחם יפתח", מספר גלעד. "זהו לחם של המקומות המיוחדים, שאליהם מובילות רק הדרכים המאתגרות. הלחם האגרו-סולארי הראשון.

"היה ברור גם שהלחם הזה יהיה פרי מיזם משותף של אנלייט ורביבה וסיליה, המשפחה של יפתח. עם המון אהבה, בין הדמעות, בעזרת מטחנת קמח הארץ ומאפיית רביבה, נטחן הקמח ונאפה הלחם. וכשאני הולך בשדות החיטה הסולאריים, שדות של עצב ותקווה, אני יודע שככה היית רוצה שהדברים יהיו. שנהיה פה בעוטף, נמשיך את דרכך. את הגבורה הבלתי נתפסת שלך. לא נתייאש מכל הדברים המייאשים. וננסה לעשות מעשים קטנים, כדי שיהיה פה קצת יותר טוב".

לחם יפתח של אנלייט

סלקום, ארומה, קרסו נדל"ן: מרכז לשירות ציבורי

המרכז לשירות ציבורי "בדרכי נועם" מוקם לזכרה של נועם אברמוביץ ז"ל, ששירתה כתצפיתנית בנחל עוז ונפלה ב-7 באוקטובר. מדובר במרכז חינוכי ארצי, שמטרתו לחשוף ולהוביל אלפי צעירים להשתלב בעשייה מקצועית במשרדי ממשלה וברשויות מקומיות.

המרכז יפעל במאות מסגרות לצעירים ויוביל סיורים במוסדות ציבוריים, סדנאות ומפגשים עם משרתי ציבור. הוא מוקם על ידי משפחתה וארגון תשתית, ובעזרת תרומות משורה של חברות - בהן סלקום, מלמ תים, אנלייט, ארומה, קרסו נדל"ן, קבוצת נגב, קורנית דיגיטל, פוקס, מיטב דש, מגזינו ועוד. עד כה גויסו כ-1.8 מיליון שקל.

היעדים שהציב המרכז לארבע השנים הקרובות הם חשיפת תכני השירות הציבורי ב-500 מסגרות חינוכיות ברחבי הארץ; ומפגש של כ-25 אלף בני נוער וצעירים עם מרחב השירות הציבורי, במטרה להביא לעלייה של 25% עלייה במספר הצעירים שמביעים עניין בהשתלבות בשירות הציבורי.

"נועם הכריזה כבר בגיל חמש: "כשאגדל אהיה ראש ממשלה", מספרת אמה אדווה אברמוביץ. "כילדה היא הביעה את האמונה שלה שצריך לחלום בגדול, להוביל ולעשות למען הכלל. היום, כשהחיים שלה נקטעו באכזריות, אנחנו זוכים לקיים ממה שנגדע, ולראות את החלום הזה מתגלגל הלאה ומקבל צורה.

"ההיענות הרחבה לה אנו זוכים כבר בתחילת הדרך, מגופים עסקיים ואנשים פרטיים כאחד, מרגשת אותי ומחזקת את האמונה שהדרך שנועם סימנה ממשיכה לעורר השראה ולהצמיח שותפים חדשים".

טאואר: מרכזי נוער

עשרות מעובדי טאואר סמיקונדקטור שיפצו שתי מועדוניות במגדל העמק, שהוקדשו לזכר סמ"ל ריף הרוש ז"ל, שנפל במלחמה. ראשית שופץ מועדון הנוער הטכנולוגי בעיר, הכולל כעת מעבדת מחשבים, חדר גיימינג, מרחב לימודי ועוד. בנוסף שופצו שמונה חדרים בכפר הנוער "מגדים", שהוסבו למרכז לימודי־טיפולי לילדים ובני נוער בסיכון - מרחב חם ומזמין המעניק מקום לצמיחה אישית וללמידה.

"שני המיזמים שביצענו הם הדרך שלנו 'לעשות ריף' - להעניק, לחבר בין אנשים ולהפוך כאב לכוח שמייצר טוב", מסבירה נואית לוי מטאואר. "ריף היה אור גדול, והמיזמים מבטאים את הערכים שהוא גילם והדרך בה חי - נתינה, עשיית טוב וראיית האחר".

נטורל אינטליג'נס : מבשלת הבירה

מותג הבירה JOHNBEER נולד לאחר שבקיבוץ ניר עוז נרצחו ב-7 באוקטובר שלושה דורות מאותה משפחה - יהונתן (ג'וני) ותמר סימן טוב יחד עם בנותיהם התאומות ארבל ושחר ובנם עומר (פרדי), והסבתא קרול, אימו של ג'וני. אחיותיו של ג'וני, ששרדו את הטבח, קורן ועמית סימן טוב, הקימו את המיזם - וחברת נטורל אינטליג'נס שאימצה את קהילת ניר עוז סייעה.

אנשי צוות הפיתוח של החברה הקימו אתר וחנות אונליין; מעצבים עבדו על המיתוג והעיצוב; וצוות נוסף עזר לבנות את תוכנית השיווק והסושיאל. לאחר שהאחיות נשאו הרצאה בפני העובדים, רבים מהם התגייסו לסייע במאמצי השיווק ובהרחבת התפוצה.

האחיות סימן טוב ועובדי נטורל אינטליג'נס במשרדי החברה עם מארזי הבירה של ג'ון ביר / צילום: נטורל אינטליג'נס

לדברי נטע פלר מנטורל אינטליג'נס , "החיבור עם קהילת ניר עוז ועם משפחת סימן טוב בפרט התחיל מתוך כאב עמוק, אבל עם הזמן הפך לשותפות אמיצה שהביאה איתה גם הרבה יצירתיות ותקווה. JOHNBEER הוא הרבה יותר מפרויקט הנצחה - היום זה כבר עסק חי ופועם שמשאיר את המורשת של ג'וני ומשפחתו בחיים ומדגים את כוחה של משפחה וקהילה בצמיחה מתוך משבר".