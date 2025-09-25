ב-free TV דילגו על משרד הפרסום, ויצרו לבד פרסומת בינה מלאכותית

1 בינה מלאכותית

אחרי סופר-פארם ובנק הפועלים, כעת מגיע תורה של פלטפורמת הסטרימינג free TV לעלות בפרסומת טלוויזיה שנעשתה כולה באמצעות בינה מלאכותית. במרכז הפרסומת נראים לקוחות מיואשים מחברות אחרות, מסיבות שונות, אשר מחליטים להתנתק מהן - ולצאת לרחוב לחגוג את הצטרפותם לפלטפורמה, שמספר המנויים שלה עומד כיום על כ-160 אלף.

ההבדל העיקרי מהפרסומות הישראליות הקודמות באמצעות AI הוא שב-free TV בחרו לבצע את הקמפיין באופן עצמאי, כלומר ללא משרד הפרסום הקבוע NO NO NO NO NO YES של גדעון עמיחי. עם זאת, בחברה שבבעלות קשת 12 אומרים כי בקנה כבר נמצאות פרסומות חדשות שבהן יטפל המשרד.

נציין כי בסוף אוגוסט אישרה הרשות השנייה כי הבעלות על free TV תהפוך להיות של קשת בלבד, לאחר ש-RGE תמכור לה את אחזקותיה בשותפות. במקביל, נקבע כי קשת תצא מאחזקותיה ב-RGE העומדות על 24.9%, ותמכור אותן בחזרה לחברת האם של RGE, "נפתלי".

2 ישראל מתגייסת

חברות ההייטק הישראליות תרמו בשנה העברית החולפת כ־8.2 מיליון שקל באמצעות קרן תמורה, המגייסת אופציות מחברות הייטק לטובת גופי נוער וחינוך. החברות הבולטות בתשפ"ה היו חברת הסייברBioCatch עם 5.15 מיליון שקל;Enercon , המייצרת ספקי כוח למגזר הצבאי והתעופה האזרחית, עם 1.5 מיליון שקל וחברת הגיימינגSuperplay , גם כן עם כ-1.5 מיליון שקל. חברתCloudshare , שעוסקת במעבדות וירטואליות מבוססות AI ושנרכשה השנה על ישי קרן Bow River Capital, תרמה 764 אלף שקל. במהלך השנה הצטרפו לקרן 56 חברות חדשות. בתמונה: גדי מזור מנכ"ל ביוקץ' וברוך ליפנר מנכ"ל תמורה.

גדי מזור מביוקאץ' וברוך ליפנר מתמורה / צילום: יח''צ תמורה

3 השקה

עברי ורבין, מייסד ומנכ"ל חברת Good Vision מקבוצת פאהן קנה, השיק את הספר "אחריות תאגידית 2.0" במרכז פרס לשלום ולחדשנות. ורבין ציין באירוע כי לא תכנן לעסוק בתחום אחריות התאגידית כל כך הרבה זמן, אך גילה שמדובר בתחום "מרתק כי הוא רב תחומי, בעל אימפקט חיובי ודינמי, ובזמן משבר כפי שאנחנו חווים כיום התחום מקבל עוצמות נוספות". בתמונה: עם חמי פרס ודנה עזריאלי. עוד לקחו חלק באירוע ד"ר רון תומר נשיא התאחדות התעשיינים, פרופ‘ שוקי שמר יו"ר אסותא מרכזים רפואיים ויעל ארד יו"ר הוועד האולימפי.

עברי ורבין, חמי פרס ודנה עזריאלי / צילום: שלומי יוסף

4 מינוי חדש

לצד מינוי מנכ"ל חדש לאל על, לוי הלוי שהגיע מחברת כאל, חברת התעופה מינתה גם סמנכ"ל כספים חדש: רו"ח גיל פלדמן, 38, שנכלל ברשימת "40 עד 40" של גלובס לשנת 2025. פלדמן, שהצטרף לחברה ב-2020, כיהן עד כה כסגן סמנכ"ל וראש אגף כלכלה, תקציב ופיתוח עסקי. בנוסף הוא מכהן כיו"ר חברת בורנשטיין וכדירקטור בחברות הבנות תמ"מ וסאן דור. לתפקידו החדש הוא ייכנס ב-1 בדצמבר.

גיל פלדמן / צילום: יונתן בלום