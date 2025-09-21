ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות דירקטוריון אל על הודיע: לוי הלוי נבחר למנכ"ל החברה
דירקטוריון אל על הודיע: לוי הלוי נבחר למנכ"ל החברה

הלוי מכהן בשבע השנים האחרונות כמנכ"ל חברת האשראי כאל אך אינו בעל ניסיון קודם בעולם התעופה

סתיו ליבנה 18:20
לוי הלוי / צילום: ענבל מרמרי
לוי הלוי / צילום: ענבל מרמרי

דירקטוריון אל על החליט למנות את לוי הלוי לתפקיד מנכ"ל החברה. הלוי מכהן כמנכ"ל חברת האשראי כאל בשבע השנים האחרונות. הוא יחליף בתפקיד את דינה בן טל-גננסיה, שהודיעה על פרישתה מוקדם יותר השנה.

הלוי מגיע עם ניסיון עשיר בעולם הפיננסים והטכנולוגיה: כיהן בעבר במגוון תפקידים בכירים בהם ראש חטיבת הטכנולוגיות בקבוצת דיסקונט, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים, מנהל אגף הפיתוח בבנק הפועלים, מנכ"ל קבוצת מלם ומנכ"ל קונסיסט מערכות. אך הוא אינו מגיע עם ניסיון קודם בניהול חברת תעופה או גוף תעופתי, זאת לאחר שבשנים האחרונות אל על נוהלה בעיקר בידי מנכ"לים שצמחו מתוך החברה או הגיעו עם ניסיון תעופתי מובהק. מועד תחילת כהונתו של הלוי יימסר בהמשך.

לוי ייכנס לתפקיד בתקופה מאתגרת לענף התעופה. בשנתיים האחרונות נהנתה אל על מנסיבות חריגות בשוק - החברות הזרות צמצמו או הפסיקו את פעילותן בישראל, ואל על זכתה לבלעדיות על קווים מסוימים ולנתח שוק גבוה במיוחד. אולם כעת, עם חזרתן ההדרגתית של חברות תעופה בינלאומיות וההתייצבות בענף המקומי, ניצבת החברה בפני מציאות תחרותית מאתגרת בהרבה מזו שאליה הורגלה בתקופת המשבר.

יו"ר דירקטוריון אל על עמיקם בן צבי מסר כי ״אנחנו מברכים על מינויו של לוי הלוי למנכ״ל אל על. הלוי מביא איתו ניסיון ניהולי עשיר ומוכח לצד הבנה מעמיקה בעולם הפיננסי והטכנולוגי. אין לי ספק שיחד עם אנשי אל על, שהם הנכס החשוב ביותר שלנו, יוביל הלוי את החברה לפסגות חדשות. בשם הדירקטוריון וכלל אנשי אל על אני מבקש להודות לדינה בן טל גננסיה על כהונתה כמנכ״לית ועל תרומתה הרבה לפעילות החברה בשנים האחרונות״.