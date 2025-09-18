1 הבית החדש של רונית ורמי שבירו | בלעדי

יזמי הנדל"ן, בני הזוג רונית ורמי שבירו, רכשו וילה ברחוב האשל 114 בהרצליה פיתוח ב-30 מיליון שקל. בסמוך לרכישת הבית הוגשו בקשות לוועדה המקומית להריסת המבנה הקיים, ולהקמת מבנה חדש תחתיו.

הבית ברחוב האשל נמצא באחד מהמקומות המבוקשים בשכונת היוקרה, על מגרש של כדונם ובשכנות למבנה שגרירות שוודיה. בעבר היה בו מבנה גג רעפים שהוקם בשנות ה-60 על ידי בעליו המקוריים; בסוף שנות ה-90 הבעלים הקודם הרס את המבנה הישן, והקים תחתיו מבנה בעל צורה מעוגלת שכולל מרתף, ובריכת שחייה בשטח כולל של כ-600 מ"ר.

העסקה בוצעה על הנכס עוד בסוף השנה שעברה, אך פורסמה באתר רשות המיסים רק באחרונה. לגלובס נודע כי בסמוך למועד הרכישה כבר הגישו בני הזוג לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה בקשה להרוס את הבית, ולהקים תחתיו בית חדש בן שני קומות, וחנייה מקורה.

השמאי ישראל יעקב מעריך כי מדובר בעסקה במחיר סביר לשוק הנדל"ן באזור. עיקר מחיר העסקה, להערכתו, נמצא במגרש השווה כ-25 מיליון שקל, בעוד שרכיב הבניין, שממילא מיועד להריסה, מתמצה "רק" ב-5 מיליון שקל.

רונית שבירו סירבה להגיב.

הבית ברחוב האשל 114 בהרצליה / צילום: תמר מצפי

2 המפעל הראשון שנחנך בעוטף מאז 7 באוקטובר

חברת תוספי התזונה טופ גאם חנכה השבוע את המפעל החדש שלה בשדרות, שהוקם בהשקעה של כ-60 מיליון דולר - המפעל התעשייתי הראשון שנפתח בעוטף מאז מתקפת החמאס ב-7 באוקטובר. באירוע לקחו חלק שר הכלכלה ניר ברקת, ראש העיר שדרות אלון דוידי, נשיא התאחדות התעשיינים ד"ר רון תומר, מנכ"ל טופ גאם אייל שוחט ויו"ר החברה חגי שטדלר.

המפעל משתרע על שטח של כ־7,000 מ"ר, וההשקעה בו אמורה לסייע לחברה להכפיל את כושר הייצור שלה - ולהוסיף עשרות משרות חדשות. כתוצאה מכך, היא צפויה להיכנס לשווקים חדשים. טופ גאם נסחרת בבורסה בתל אביב בשווי של כמיליארד שקל, והחברה מעריכה כי היקף הכנסותיה השנה יעמוד על כ-100 מיליון דולר.

בחודש שעבר דיווחנו כי בעלי מניות מובילים בחברה, ובהם איש העסקים מורי ארקין ודיסקונט קפיטל, הצטרפו לגל המימושים של בעלי העניין בבורסה בתל אביב, ומכרו מניות בהיקף של כ־110 מיליון שקל. בצד הרוכשים של כ-10% מהון החברה עמדו חברות הביטוח מנורה ומגדל וחברת מוצרי הצריכה שסטוביץ'. בעקבות השלמת המכירות, בעל המניות הגדול בטופ גאם כעת הוא המייסד חי חיון שמחזיק בכ־15% מההון, בדומה להחזקותיה של מגדל.

טופ גאם / צילום: באדיבות טופ גאם

3 נדל"ן

חברת ברקת של רוני בירם וגיל דויטש (בתמונה עם המנכ"ל עדי גזית), המתמחה בליווי פיננסי של חברות נדל"ן, ערכה אירוע לציון עשור להקמתה במלון וולדורף אסטוריה בירושלים. באירוע לקחו חלק, בין היתר, ראש עיריית ירושלים משה ליאון ואדריכל דן קינן מתכנן מחוז ירושלים במנהל התכנון.

רוני בירם, עדי גזית, גיל דויטש / צילום: מושיק ברין

בין הפרויקטים הבולטים שברקת מלווה ומממנת בימים אלה נמנה פרויקט כיכר המדינה, שבמסגרתו העמידה מסגרת אשראי של כ-2 מיליארד שקל לכ-250 בעלי קרקע.

4 מרכזי מסחר

קבוצת עמי גרופ של שלומי נחאיסי, שרכשה במאי האחרון את עמי מרכזים מסחריים נתניה פולג (לשעבר Y-Center) בכ-330 מיליון שקל, הצליחה לאייש 20% משטחי המסחר כך שכעת המתחם עומד בתפוסה מלאה. מדובר ב-2,600 מ"ר שעמדו ריקים, ובהם ייפתחו עד סוף 2025 סניפים של מקדונלד'ס, וויטפול, באולינג סיטי וסוכנות הרכב MG הצפויה להתחיל לפעול כבר בימים הקרובים.

מתחם Y Center נפתח ב-2007 בשם "מרכז יכין אלכסנדרה סנטר" על ידי יכין חק"ל, ונמצא באזור התעשייה פולג. המתחם, ששמו שונה ל"עמי מרכזים מסחריים נתניה פולג", כולל 12 אלף מ"ר משרדים ו-12 אלף מ"ר מסחר. בין היתר פועלות במקום חנויות של קולומביה, נורת' פייס, מקס ברנר וגולדה לצד בית הקולנוע מובילנד. בנכס קיימות זכויות בנייה של 15 אלף מ"ר למימוש עתידי, ובשטח עתידים להיבנות חנויות חדשות ומשרדים.

נתניה פולג / צילום: דניאל לבטובסקי

"היחסים הטובים שיש לנו עם העסקים החדשים שייכנסו למתחם, לצד הניסיון החיובי שיש להם בעבודה משותפת איתנו במתחמים אחרים, עזרו לנו באיוש המהיר של השטחים הריקים במתחם", אומר נחאיסי. "כעת אנחנו מרוכזים בבדיקה של מימוש זכויות הבנייה הקיימות במתחם, כדי להגדיל אותו ולהכניס עסקים נוספים, שחלקם כבר הביעו התעניינות בשכירת שטחים".

לקבוצת עמי גרופ 15 מרכזים מסחריים ברחבי הארץ, ביישובים פתח תקווה (שני מרכזים), נתניה, גבעת שמואל, ראשון לציון, תל אביב, נס ציונה, חדרה, טירת הכרמל, אור יהודה ואור עקיבא. הגדול שבהם הוא עמי בסר סיטי בפתח תקווה, שנמצא על נתיב הרכבת הקלה, וכולל 27 אלף מ"ר של מסחר ו-600 מקומות חנייה, שמעליהם ארבעה מגדלי משרדים המתנשאים לגובה 30 קומות.