תמורת 30 מיליון שקל: זו הרכישה החדשה של יצרנית כלי הבישול

יצרנית כלי הבישול פוד אפיל רוכשת 60% מחברת ארגל, תמורת 30 מיליון שקל במזומן. זוהי הרכישה השנייה שמבצעת פוד אפיל בשנה וחצי האחרונות, לאחר שרכשה בינואר 2024 את חברת ארט יודאיקה תמורת כ־40 מיליון שקל. באמצעות הרכישה נפתח לפוד אפיל השוק המוסדי, שבו לא פעלה שעד כה.

פוד אפיל הוקמה ב-2011 על ידי האחים אייל וניר שרון, והיא מתמחה בייצור ופיתוח כלי בישול ואביזרי מטבח בטכנולוגיות מתקדמות. בנובמבר 2022 רכשה לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, 20% ממניות החברה.

ארגל הוקמה ב-1974, והיא נחשבת לגדולה בישראל בתחום הציוד המקצועי למטבחים מוסדיים. החברה מייצגת בבלעדיות מותגים כמו BAUSCHER, LIBBEY ו-RAK, הפופולריים בשוק המקצועי, והיקף המחזור השנתי שלה עומד על כ־100 מיליון שקל. היא מפעילה מרכז לוגיסטי, אולם תצוגה ושלוש חנויות המיועדות לשפים ומסעדנים בתל אביב, חיפה וירושלים.

לדברי אייל שרון, המשמש גם כמנכ"ל פוד אפיל, מדובר ברכישה משלימה לפעילות החברה, בשל העובדה ששתי החברות עוסקות במוצרים דומים ומחזיקות במפעלים דומים, אך פונות לקהלי יעד שונים לחלוטין. בעוד שפוד אפיל פועלת בשוק הקמעונאי ומוכרת לצרכן הפרטי, ארגל מתמקדת בלקוחות מוסדיים בלבד.

"המהלך מייצג התרחבות רוחבית לפלח שוק שבו החברה לא פעלה עד כה כלל", הוא מסביר. "פוד אפיל נוסדה לפני 14 שנה, ויש לה מחלקות מאוד יציבות כמו רשת חנויות, מחלקה סיטונאית ומחלקת מתנות. אבל לא הייתה לנו מחלקה מוסדית.

"מי שלא מבין, חושב שאלה אותם צלחת, מזלג וכוס, אבל זה ממש לא. מדובר בפיתוח אחר לגמרי, עם דרישות אחרות. מה שהשף של אל-על או של ישרוטל דורש, זה לא מה שהצרכן הפרטי בבית דורש.

"ארגל הופכת להיות מה שחלמתי עליו שנים רבות: זרוע שתוכל לייצג את הידע והניסיון שלהם ושלנו. מבחינתי זה משהו שלבד, בלי הידע והניסיון, לא הייתי יכול לעשות. יש הרבה שמפתחים את המחלקה הזו מתוך החברה, וזו הסתכלות אחרת לגמרי. ארגל עובדת עם למעלה מ-2,000 מסעדות, ומייצגת מותגים מאוד נחשבים מאירופה, שנוכל לחבר גם לפוד אפיל.

"בפוד אפיל פיתחנו לאחרונה מחלקה של מכשירי חשמל למטבח, וכבר היום היא עושה מספרים מאוד יפים. אני מאמין שגם את ארגל נפתח לעוד עולמות, כמו עולם המתכלים והחשמל. גם אנחנו וגם לאומי פרטנרס מאוד רעבים ודוחפים קדימה, ונעשה הכול כדי שהדברים ילכו כפי שאנחנו מצפים".

לדברי יגאל עמית, מייסד ובעלים של ארגל, "החיבור עם פוד אפיל הוא מהלך טבעי ונכון לשלב הבא של הצמיחה שלנו. זו שותפות עם גוף חזק, יציב ובעל חזון ארוך טווח, שתאפשר לנו להמשיך להתמקד במה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב".

מתל אביב לירושלים: חברת הנדל"ן "ישראל קנדה" של ברק רוזן ואסי טוכמאייר, שהייתה הספונסרית של מכבי ת"א בכדורגל, תהיה הספונסרית הראשית של מועדון הכדורסל הפועל ירושלים, שבבעלות מתן אדלסון. ההסכם בין הצדדים נחתם לארבע שנים, ובמסגרתו הקבוצה תיקרא מעתה הפועל "מידטאון" ירושלים - על שם פרויקט הדגל של החברה בעיר הבירה.

מועדון הכדורסל הפועל ירושלים / צילום: באדיבות מועדון הפועל ירושלים

כ־100 מבכירי ובכירות המשק לקחו חלק במסע האוטובוסים השנתי של עמותת יוזמות עתיד, המחברת בין בכירים לנשים יזמיות ובעלות עסקים קטנים מרחבי הארץ. המסע נערך השנה תחת הכותרת "מהחזית - לחזית הצמיחה הכלכלית", ונפתח בפאנל במרכז פרס לשלום וחדשנות בתל אביב-יפו. מנכ"לית העמותה צופית גורדון והיו"ר בת שבע משה הובילו את האוטובוסים שיצאו לסיורים ומפגשים בבתי העסק של יזמיות בוגרות העמותה. בתמונה: ניר דגן, צופית גורדון, בת שבע משה ואורי אלון.

ניר דגן, צופית גורדון, בת שבע משה ואורי אלון / צילום: רונית לובצקי

בהשקעה של כ-3 מיליון שקל: עמותת איילים חנכה את כפר הסטודנטים החדש שלה בערד, שאמור לסייע בתחום ההדרכה והחינוך לילדי האזור. בראש העמותה עומדים היו"ר יקי דיין והמנכ"ל מתן דהן, והיא מפעילה 15 כפרים, כולל שניים חדשים במטולה ובקרית שמונה, שמטרתם לשקם ולחזק את ההתיישבות בגבול הצפון.

כפר הסטודנטים החדש של עמותת איילים בערד / צילום: דוד סאלם

תא"ל (במיל’) חסון חסון מצטרף לוועד המנהל של מרכז פרס לשלום ולחדשנות. חסון שירת בצה"ל כשלושה עשורים, וכיהן בין היתר כמזכיר הצבאי של נשיאי המדינה שמעון פרס ז"ל וראובן ריבלין. כיום הוא בעלים ומנכ"ל מרכז ההייטק כרמליסט שבדלית אל כרמל, ושותף בקרנות ההון סיכון תקוין ונבטים.

חסון חסון / צילום: יח''צ

מינוי מבית: אלון סחייק מונה לסמנכ"ל הכספים של קבוצת כתר.

משה פלדמר מונה לסמנכ"ל שיווק ומכירות ופיתוח עסקי בעדית מימון.