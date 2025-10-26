1 am:pm הופכת את פינוי הקרטונים לשירות קהילתי

ברשת הסופרמרקטים העירונית am:pm החליטו להתגבר על בעיית פינוי קרטוני הסחורה בדרך מקורית והומוריסטית: יוזמת "עמותת אימוץ קרטונים". במסגרת המהלך הוקמו עמדות איסוף ב־20 סניפי הרשת בעיר, המיועדות לתל אביבים שעוברים דירה. המהלך מלווה בקמפיין שיצר משרד הפרסום מנצ'.

● כ-24 מיליון שקל: קרן עזריאלי תורמת למרכז שיקום ילדים בבית החולים רמב"ם

● האלוף שיצטרף לחברת מערכות האימון הצבאיות הגדולה



לדברי יפעת סטאל, סמנכ"לית השיווק של דור אלון, "תל אביב היא עיר של תנועה, של מעברים, שינויים וקהילה דינמית שחיה בקצב מהיר. עם יוזמת 'עמותת אימוץ קרטונים' רצינו לגעת בדיוק ברגע הזה, שבו כל אחד צריך יד קטנה או קרטון נוסף. זה מהלך שנולד מהחיים עצמם, מחיבור אמיתי לעיר, לשפה שלה ולתחושת הקהילה שבה".



2 מלון הפסדי ב־125 מיליון דולר: הרכישה החדשה של רשת מלונות דן בניו יורק

רשת מלונות דן מרחיבה את פעילותה הבינלאומית, ונכנסת לראשונה לשוק הנדל"ן האמריקאי. הרשת רוכשת את מלון NoMo SoHo במנהטן, ניו יורק, תמורת 125 מיליון דולר מחברת הנדל"ן ספיר קורפ. הרכישה מתבצעת במסגרת הליך צפוי של הגנה מפני נושים, אשר שוויו הוערך על ידי החברה המוכרת בכ-150 מיליון דולר.

המלון, ששוכן ברחוב קרוסבי 9 במנהטן, מתנשא לגובה של 26 קומות וכולל 264 חדרים וסוויטות. בנוסף פועלים בו מסעדת NoMo Kitchen ובית הקפה Sip Happens. מדובר באחד הבניינים הגבוהים ביותר ברובע סוהו, שממוקם בסמוך לגלריות, בוטיקים ומסעדות יוקרה.

מלון NoMo SoHo במנהטן / צילום: פרטית

שיעור התפוסה הממוצע של המלון הנרכש עמד בשנת 2024 על 82%, ובמחצית הראשונה של 2025 ירד ל-73%. במקביל, היקף ההכנסות של המלון בשנת 2024 עמד על כ-33.6 מילון דולר. במחצית הראשונה של 2025 הוא הסתכם בכ-13.2 מיליון דולר, כאשר תזרים המזומנים מפעילות תפעולית נחתך בכ-2.9 מיליון דולר, כפי שעולה מדוחות ספיר קורפ. לדברי המנכ"ל שלומי טחן, הרשת מתכוונת לשפץ את המלון, במטרה לשדרג את חוויית השירות והאירוח.

המהלך של מלונות דן נעשה במסגרת אסטרטגיית ההתרחבות הבינלאומית של הרשת, לאחר פתיחת מלון The Den בבנגלור שבהודו.

3 ישראל מתגייסת

ביום שישי הקרוב יוזנק באגמון החולה מרוץ העגור, בהובלת מרתון ישראל ובשיתוף קק"ל, שחלק ממנו יוקדש לזכר סרן רעי בירן ז"ל, מפקד צוות בסיירת גולני, שנהרג בקרב בחאן יונס במהלך המלחמה. כ־300 רצים ירוצו לזכרו עם חולצות ודגלים הנושאים את שמו. המרוץ כולל מסלולים באורך 5, 10 ו־21 ק"מ.

מרוץ העגור / צילום: SportPhotography

לדברי עופר פדן, מנכ"ל מרתון ישראל, "השנתיים האחרונות היו מלאות בסיפורי גבורה, ואנו גאים לקחת חלק בזיכרון הנופלים והגיבורים במסגרת אירועי הריצה שאנו עורכים. אנו מזמינים את הציבור הרחב להצטרף לריצה מרגשת של זיכרון, אהבה וקהילה ולהמשיך את דרכו של רעי, שראה באנשים את הכוח האמיתי של עם ישראל".

4 מינויים חדשים

אירית טויטו מונתה למנכ"לית מט"ח. קודם לכן כיהנה בתפקידי ניהול בכירים באמדוקס, ECI ו- Philips Healthcare.

אירית טויטו / צילום: Nina Boulonne

שי זוזל מונה לסמנכ"ל אסטרטגיה ומימון בחברת הנדל"ן אלמוגים. בן בר משיח מונה לסמנכ"ל תכנון בחברת הבת אלמוגים התחדשות עירונית.

מרסל אסולין, 57, נבחרה למנכ"לית ויצו העולמית. בחמש השנים האחרונות שימשה בתפקידי מפתח מרכזיים בויצו.

5 שת"פ גלובלי

קידי תקשורת, המפתחת שעוני תקשורת חכמים לילדים תחת המותג Kidiwatch, משתפת פעולה עם חברת הצעצועים הלימודיים האירופית Buki France: השתיים השיקו יחד בצרפת שעון חכם המבוסס על הטכנולוגיה הישראלית.

שעוני תקשורת חכמים לילדים תחת המותג Kidiwatch / צילום: נירי גטמון

השעון כולל GPS מובנה, מצלמה, שיחות קוליות ווידאו, הודעות קוליות וחיבור לכרטיס SIM עצמאי - המאפשר לילדים להיות בקשר עם ההורים גם ללא סמארטפון. בנוסף לשוק הצרפתי, החברה, שהוקמה ב־2018, פועלת בפולין, ספרד, צרפת וארה"ב.