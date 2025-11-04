1 הפתרון של ועדת השרים לנתון השיא של הרוגים בכבישים: העלאת המהירות המותרת

חרף הזינוק המדאיג במספר ההרוגים בכבישים, הממשלה שוב דוחה את הטיפול בנושא. גם שיא במספר ההרוגים בתאונות דרכים לא גרם לרוב חברי הממשלה להתייצב לדיון בוועדת השרים למאבק בקטל בדרכים, שהתקיים בשבוע שעבר. אלו שכן הגיעו, לא קיבלו בדיון את התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים.

בנובמבר אשתקד קיבלה הממשלה החלטה להקים ועדת שרים לבטיחות בדרכים בראשות רה"מ בנימין נתניהו. מתוך תשעת השרים החברים בה, רק שלושה התייצבו לדיון המדובר: שרת התחבורה מירי רגב, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ושר המשפטים יריב לוין. לגלובס נודע כי בדיון עלתה הצעת השר לוין להעלות את גובה המהירות המותרת בכבישים הבינעירוניים כדי לצמצם את שיעור העבריינות הגבוה הקשור למהירות. זאת בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, שהרי מהירות גבוהה היא שמובילה לתאונות רבות.

מתחילת השנה רוב ההרוגים (60%) נהרגו בכבישים בינעירוניים. כמו כן, לפי דוח מבקר המדינה משנה שעברה, אכיפת המהירות בישראל היא זניחה.מתחילת השנה ועד יום ראשון השבוע נהרגו 388 בני אדם בתאונות דרכים לעומת 374 הרוגים באותה התקופה אשתקד. יצויין כי התוכנית הלאומית האחרונה שממשלת ישראל קיבלה ותקצבה היא מ־2005.

בהשקעה של כ־65 מיליון שקל: מותג סקימס של קים קרדישיאן בדרך לישראל

קבוצת אירני מביאה לישראל את מותג ההלבשה התחתונה והלבוש של קים קרדישיאן, סקימס (skims). לגלובס נודע כי בחמש השנים הקרובות צפויות להיפתח 10־14 חנויות של המותג; הראשונות יהיו בביג פאשן גלילות ובקניון רמת אביב, והן יתפרסו על פני כ־300 מ''ר. ההשקעה במהלך נאמדת בכ־65 מיליון שקל.

השותפות מהווה צעד נוסף בהתרחבות הגלובלית של סקימס, ותאפשר לצרכנים בישראל לרכוש בארץ את קולקציות ההלבשה התחתונה, הביגוד הביתי והמחטבים של המותג, שעד כה ניתן היה למצוא בארץ רק בטרמינל x.

המותג יושק החל מה־10 בנובמבר באונליין באתר פקטורי, ובמהלך דצמבר יחל להימכר גם בחנויות פקטורי 54 במתכונת Shop-in-Shop, שבהן יימכרו הקולקציות הפופולריות ביותר של המותג לצד השקות עונתיות במהדורות מוגבלות.

מקבוצת אירני נמסר כי "השותפות משקפת חזון ארוך טווח ליצירת נוכחות מסחרית וקהילתית משמעותית בישראל, שתעניק לצרכנים חוויית קנייה ברמה בינלאומית המגלמת את ערכי המותג SKIMS - חדשנות ונוחות".

מותג סקימס נוסד בשנת 2019 על ידי קים קרדשיאן וינס גרדה, וב־2023 הושק גם סקימס מן. קבוצת אירני, שנוסדה לפני כשלושה עשורים, היא בעלת רשת החנויות פקטורי 54 וזכיינית של מגוון מותגי יוקרה, בהם מייקל קורס, הוגו, ארמני, לקוסט ואיב סן לורן.

יחסים בינלאומיים

דווקא בתקופה של שינויים גיאו־פוליטיים רחבים, לישראל יש הזדמנות אסטרטגית לחזק את הקשרים הכלכליים עם מדינות אפריקה - זה היה המוטו המוביל בפורום כלכלי שנערך לאחרונה בהשתתפות מאות בכירים מהמגזר העסקי. את הפורום יזמו מכון ישראל-אפריקה, קבוצת ואלופ (Valop), מכון הייצוא ומשרד עורכי הדין הרצוג.

בין הנוכחים: טספאיה ייטאיה שגריר אתיופיה בישראל, שירי פיין גרוסמן מנכ"לית מכון אפריקה ישראל, אמילי נילסון-וינקלר מנכ"לית קבוצת ואלופ ופרופ' יוג'ין קנדל יו״ר הבורסה.

מינויים חדשים

טל רז מונתה למנכ"לית משותפת של אלטשולר שחם פייננשל סרביסס, לצד המייסד והמנכ"ל יוסי מנשה.

נועם פדידה דור מונה למנכ"ל חברת MAN מקבוצת מכשירי תנועה. החברה כוללת חטיבת אוטובוסים, חטיבת משאיות וחטיבת רכב מסחרי, והיקף הפעילות השנתית שלה עומד על כמיליארד שקל. בעבר שימש פדידה דור כמנהל חטיבה בקבוצת כלמוביל, וכמנהל פרויקט אלפא למיזוג בזק בינלאומי, yes ופלאפון.

אורי ועקנין מונה למנכ"ל פסטיבל ישראל. בשלוש השנים האחרונות שימש כמפיק הראשי של הפסטיבל.