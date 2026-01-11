קבוצת ידיעות אחרונות וחברת i24NEWS ייאלצו להתמודד בימים הקרובים עם טלטלות נוספות במערכת. בקבוצת ידיעות אחרונות, בבעלות נוני מוזס, מתכננים לבצע סבב קיצוצים נוסף, השלב השני להסכם שנחתם לפני שנה וחצי. על פי ההערכות, מספר העובדים שיקוצצו עומד על 18.

בשנת 2024, נוהל בחברה סבב קיצוצים מאסיבי. ועד העובדים נאבק בצורה עיקשת מול ההנהלה, בשל הכוונה לקצץ כ-130 תקנים, ובפועל קוצצו פחות - 20 עובדים פרשו מרצון ו-15 עובדים נוספים פוטרו לאחר תוכנית פרישה מרצון. בשלב ההוא, כך נאמר גם לגלובס, סוכם כי בספטמבר יוכלו לפטר 20 עובדים נוספים. כעת, בידיעות אחרונות החליטו לממש את שלב ב' לתוכנית הקיצוצים, ולפטר 18 עובדים נוספים.

הפעם מדובר ברשימה של עיתונאים, רובים מהעיתון עצמו (ולא מ-Ynet) חלקם ותיקים וידועים, אך לגלובס נודע כי היא עוד לא סופית לגמרי. צריך לומר כי מדובר בפיטורי צמצום מסיבות כלכליות, ולא בשל עבודה עיתונאית לא טובה. על פי גורמים שבקיאים בנעשה, המטרה היא לפטר את מי שאין צורך יותר בתקן שלו, ולא יזדקקו למישהו במקומו.

נזכיר כי בחודשים האחרונים התפרסמו ידיעות נוספות בהקשר של קבוצת ידיעות: סגירת המקומונים של החברה, mynet, מה שהוביל לפיטורי עובדים נוספים, וגם הכותרות על בחינת עסקאות סביב העיתון הכלכלי של הקבוצה, כלכליסט, בשוק.

בנוסף, בידיעות אחרונות התחלפו לאחרונה לא מעט אנשים - בהם גם עורך-העל של ידיעות אחרונות ו- ynet אבי משולם, שאת מקומו תפס מי שהיה בכיר התאגיד ועורך מקור ראשון, אלעד טנא. בנוסף, גם עורכת העיתון סיגל בוכריס-רגב הודיעה על עזיבה לפני כחצי שנה. לצד זאת, בתחילת חודש נובמבר פורסם כי מנכ"לית עיתון לאישה ושותפה בידיעות אחרונות, מימי מוזס, עוזבת את הקבוצה אחרי 40 שנה. יתרה מכך, נוני מוזס רכש את המניות שלה, כך על פי הערכות, כדי שיהיה אפשר לבצע עסקאות שונות בהמשך.

46 עובדים ב-i24NEWS פרשו מרצון

לצד זאת, גם ב- i24NEWS נרשמת עזיבה של 46 עובדים שהחליטו לפרוש מרצון: לאחר שבערוץ הודיעו לעובדים על העברת הבעלים מאלטיס ארצות הברית למשפחת דרהי, הציעו לעובדים תוכנית פרישה מרצון. במייל שנשלח לעובדים נכתב כי בעלי ותק של בין ארבעה חודשים לשנה יקבלו 10,000 שקל אם יחליטו לפרוש. לעובדים שנמצאים בחברה מעל לשנה ועד שנתיים יוצע 15 אלף שקל כמענק פרישה. עובדים בעלי ותק של מעל לשנתיים יקבלו 20 אלף שקל.

בוועד העובדים המליצו לעובדים לשקול לחיוב את ההצעה, שמגיעה לאחר בעיות פיננסיות קשות של פטריק דרהי, הבעלים, בחברת אלטיס ארצות הברית. למעשה, בימים הקרובים ההנהלה צפויה להתחיל את המשא ומתן מול וועדי העובדים בנוגע לתוכנית התייעלות.

הדיווחים האחרונים מגיעים ברקע שינויים עמוקים יותר שעוברים על שוק התקשורת בישראל. זאת, לאחר דיווחים קודמים על אפשרות לעסקה שנרקמת בין פטריק דרהי, מבעלי i24NEWS והוט, לרכישת קבוצת ידיעות אחרונות. העסקה הזו עדיין לא התגבשה מסיבות שונות, ובטח בצל הרגולציה שמונעת מדרהי לבצע את העסקה בשל הבעלויות הצולבות. נזכיר כי בשנה האחרונה, דרהי מנסה להיפטר מהחזקותיו בקבוצת הוט. כרגע היא מוצעת למכירה חתיכות-חתיכות, אך לפי הערכות, הסכום הכולל המבוקש הוא עד 2 מיליארד אירו.

מידיעות אחרונות ומ- i24NEWS לא נמסרו תגובות.