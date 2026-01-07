עד 15 משכורות: סלקום אישרה פרישה מרצון ל-77 עובדים

חברת סלקום ניהלה מגעים מול ההסתדרות ונציגי עובדי החברה בחודשים האחרונים, במטרה לשפר את תנאי העבודה של עובדי החברה. כעת מדווחת סלקום על תוצאות יישום תוכנית הפרישה.

לפי סלקום, 77 עובדי הקבוצה העומדים בתנאי הסף חתמו על פרישה מרצון. מספר הבקשות לפרישה מרצון שהוגשו הוא פי שלושה ממה שאושר בפועל.

עוד נמסר כי סך המענקים החד-פעמיים שישולמו לעובדים עומד על כ-12 מיליון שקל. הפרישה צפויה להניב לקבוצה חיסכון שנתי של כ-18 מיליון שקל. נציין כי ההסכם הקיבוצי יהיה בתוקף עד סוף השנה הנוכחית.

קבוצת סלקום מונה כ-2,700 עובדים, כולל בחברות-הבנות. נזכיר כי בחודש שעבר חתמו ההסתדרות והנהלת סלקום על שורה של צעדים לשיפור תנאי העבודה של הצדדים. על-פי ההסכם, לראשונה עוגנה היכולת של עובדי החברה לעבוד מהבית במסגרת מוסדרת. לפי ההסכם, "רוב עובדות ועובדי אגפי המטה יעבדו מהבית בימי רביעי. עובדות ועובדי אגף מערכות מידע יעבדו מהבית בימים שני ורביעי". בחגי תשרי, חגי אביב ונופש החברה, העבודה תתקיים במשרדי החברה.

ההסכם כלל גם אפשרות יציאה לפרישה וולנטורית לעובדים בעלי ותק של 42 חודשים ומעלה. על-פי הודעת ההסתדרות דאז, עובד שבקשתו תאושר יהיה זכאי למענק פרישה חד־פעמי של עד 15 משכורות. ההסכם אף מתייחס לתקציבי הרווחה, רכבי חברה ועוד.

לפי הודעת סלקום, "ההסכם יאפשר לשמור על חוסן פיננסי ויציבות ארגונית, תוך המשך השקעה בתחומי הליבה של הקבוצה והתאמת מבנה ההוצאות לאתגרי השוק".