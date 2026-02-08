בחברת אקסס מודיעים רשמית הבוקר (א') כי ההצעה לרכישת רשת 13 על ידי פטריק דרהי, בעלי HOT ו־ i24NEWS, היא זו שנבחרה על ידי בעלי הערוץ לן בלווטניק. אנשי דרהי הגישו לבלווטניק הצעת רכישה שכוללת עד 15% מהמניות, בשל מגבלת הבעלויות הצולבות הקבועה בחוק, ובשלב הסופי הוא ירכוש כ-75% מרשת 13. שווי העסקה מוערך בכ־40-50 מיליון דולר, סכום שדרהי צפוי להעביר לבלווטניק עבור מניות הרוב. מי שיוביל את הערוץ זה אמיליאנו קלמזוק, שמכהן כיום כמנכ"ל ומונה על ידי בלווטניק.

● יותר מ-8 מיליון דולר ל-30 שניות: אף אחד כמעט לא מזפזפ בפרסומות הסופרבול

● איומים ו־300 מיליון צפיות: האיש שהפך לכאב הראש של הרשתות הגדולות

"אנו שמחים לצרף משקיעים חדשים למבנה בעלי המניות שלנו ולשתף פעולה עם משפחת דרהי בקידום החזון של רשת 13 ומיצובה לטווח הארוך", נכתב בהודעת בעלי המניות של אקסס. המשמעות היא שמי שנכנס לתוך החברה זו משפחת דרהי, ולא חברת אלטיס המתמודדת עם בעיות פיננסיות קשות.

עוד נכתב בהודעה כי "מר דרהי הוא יזם ישראלי בעל ראייה ארוכת טווח, עם רקורד מוכח של 35 שנות עשייה בתחומי התקשורת, המדיה, הפרסום, האמנות ועסקי היוקרה ברחבי העולם. השקעה זו מציבה את רשת 13 בעמדה חזקה להרחבת פעילותה, להשקעה בתוכן איכותי, בחדשנות ובטרנספורמציה דיגיטלית, ולהמשך יצירת ערך עבור הצופים".

צרות בסדר גודל עולמי

בשבועות האחרונים - שוק התקשורת הישראלי הגיע לנקודת רתיחה, כשבמרכזו עומדת שאלת הבעלות על רשת 13. במקביל להצעה הזו, הייתה קבוצה נוספת של יזמי הייטק בראשות אסף רפפורט, שניסו להגיש להתחרות מול דרהי וקלמזוק. לגלובס נודע כי קבוצת ההייטקיסטים הציעה לבלווטניק עסקה דו-שלבית: רכישת 74% מהמניות וכן התחייבות להשקעה של כ־100 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות - לצורך ייצוב תפעולי, השקעה בתוכן, חיזוק חברת החדשות והחזרת חובות.

הצרות של דרהי הן בסדר גודל עולמי. בקבוצת אלטיס שבשליטתו, בעלי מניות אותתו לפי דיווחים בעולם על חוסר שביעות רצון מהתנהלות החברה ומהקשיים הפיננסיים שבהם היא מצויה. על פי הערכות ודיווחים בתקשורת העולמית, אימפריית אלטיס של דרהי מתמודדת עם חובות של מעל ל-60 מיליארד אירו חוב, כשלפי דיווחים בעולם רק לאלטיס ארצות הברית יש חובות של כ-25 מיליארד דולר. עוד דווח כי דרהי מנסה להגיע להסדרים עם הנושים שלו כדי שהם יוותרו על חלקים מהחובות תמורת מניות או הפעלת לחצים שונים וריקון נכסי החברות, כדי שלנושים שלו לא תהיה אפשרות לקבל החזר על החוב.

כעת, אם העסקה תתקדם, גורמים רבים בשוק חוששים מסבב קיצוצים המוני, מה שצפוי לקרות בשל איחוד אפשרי בין i24NEWS לרשת 13. יתרה מכך, רק באחרונה דרהי העביר את פעילות i24NEWS מאלטיס למשפחת דרהי - מהלך שהוביל לסבב פרישות מרצון ולקיצוצים נוספים, בניסיון לייצב את החברה, שגייסה טאלנטים בשכר גבוה מהממוצע בשוק. מספר העובדים שסיימו את תפקידם הגיע לכ-90 עובדים.

ארגון העיתונאים התריע

הרכישה הנוכחית של בלווטניק מייצרת בעיה מבחינה רגולטורית - זאת בשל חוק הרשות השנייה הכולל איסור על הבעלויות הצולבות בשוק התקשורת בישראל, כדי למנוע ריכוזיות יתר בשוק השידורים ולהבטיח שלא יהיה גורם אחד שישלוט במספר פלטפורמות מרכזיות. לכן, דרהי לבדו מוגבל לרכישת עד 15% מרשת 13. אם יצטרף לעסקה מחזיק נוסף ב־ HOT , ניתן יהיה להגיע יחד לאחזקה של עד 24%. בשל שילוב הפעולה עם קלמזוק, אפשר למצוא את הדרך לעקוף את המגבלה הזו בחוק.

ארגון העיתונאים והעיתונאיות פנה לייעוץ המשפטי לממשלה ולממונה על התחרות כדי לעצור את העסקה. הטיעונים במכתב הם על חשש למיזוג לא חוקי, שכן מתבצע מיזוג בפועל לפני קבלת אישור רשות התחרות, פגיעה בתחרות ובריכזויות, פגיעה בחופש העיתונות, פגיעה בעובדים בשל סבבי קיצוצים ועוד.

מרשות השנייה נמסר בתגובה: "כל עסקת העברת מניות אצל בעל רישיון לשידורים מחייבת אישור של הרשות וגם עסקה זו תבחן בהתאם".