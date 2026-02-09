עתידה של חברת רשת 13 נמצאת כעת בפרשת דרכים. הבעלים לן בלווטניק בחר בהצעתו של פטריק דרהי, בעלי הוט ו-i24NEWS, לרכישת הערוץ, עסקה שנרקמה יחד עם מנכ"ל הערוץ המכהן אמיליאנו קלמזוק. בבחירה, בלווטניק ויתר על הצעה מקבילה של קבוצת יזמי ההייטק בראשות אסף רפפורט.

העסקה המתגבשת מול דרהי כוללת רכישת עד 15% ממניות הערוץ תמורת סכום של כ-40 מיליון דולר שיוזרם לערוץ, ובשלב מסוים תהיה החזרת הלוואות לבעלים, כאשר בשלב הסופי דרהי צפוי להחזיק ב-75% ממניות הערוץ. עסקה כזו תלויה באישורים רגולטוריים כמו הרשות השנייה ורשות התחרות.

רוצים מכירה מהירה

המהלכים המשפטיים בדרך להעברת הבעלות צפויים להתנהל זמן מה, מה שעלול להקשות על אישור מהיר לעסקה - כפי שרוצה בלווטניק. על-פי מידע שהגיע לגלובס, גורמים המעורים בפרטים מספרים כי בלווטניק רצה לסגור עסקה שתוריד ממנו את הבעלות על הערוץ מהר ככל הניתן, והמטרה היא שמשפחת דרהי תוכל להזרים כספים לערוץ בהקדם.

הסוגיה שהייתה במחלוקת היא על מה קורה בתקופת האישור הרגולטורי: קבוצת ההייטקיסטים הסכימו לשלם חלק מההוצאות בתקופה הזו, בעוד שדרהי הסכים לשלם את מלוא הסכום הנדרש. אישור כזה יכול להינתן כי החברה הייתה זקוקה לזה כלכלית, ואפשר לקבל אישור חריג. לכך מצטרף האישור בוועדת דותן של יפעת בן חי שגב כיו"ר מועצת הרשות השנייה.

אך בקבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט לא מרימים ידיים. הקבוצה, שהציעה לבלווטניק 25 מיליון דולר עבור ה-75% מהמניות, מציעים גם השקעה נוספת של 100 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות. בכך ההייטקיסטים מסמנים כי הם עדיין מעוניינים, ועדיין חושבים שהם מציעים הצעה טובה יותר מאשר דרהי, לא רק לערוץ אלא גם לבלווטניק.

בנוסף, אי-אפשר להתעלם מהיסטוריית העסקאות שנבחנו בערוץ, משום שזו לא הפעם הראשונה שהגיעו בשורות "ודאיות" אך בפועל לא התקיימו: בשנתיים האחרונות רשת 13 חתמה על מספר מזכרי הבנות על השקעות בערוץ שלא יצאו לפועל, כמו ניר צוק, שחתם על מזכר הבנות לרכישת הערוץ ולבסוף נסוג; עופר ינאי, שרצה להשקיע 10% עם אופציה להרחבה, מהלך שלא יצא לפועל; והמנכ"ל הנוכחי אמיליאנו קלמזוק שחתם מזכר הבנות עם בלווטניק על קבוצת משקיעים שלא גובשה.

חשש נוסף קיים בעיקר בכל מה שקשור לעסקי דרהי באימפריית Altice שלו. על-פי תחקירים שפורסמו ב"פייננשל טיימס": הבריטי, דרהי פועל בשיטות אגרסיביות מול בעלי המניות והנושים שלו כדי להפעיל לחצים להורדת ההלוואות ולביצוע תספורות.

אישור הדירקטוריון

לאישור העסקה יש צורך באישור דירקטוריון רשת 13. ברשת 13 כיום, כך לפי מסמכי החברה ברשם החברות, ישנם שלושה דירקטורים מכהנים - דני כהן, נציגו של הבעלים לן בלווטניק וזה שמוביל את המשא-ומתן; מנכ"לית משותפת בענני, אורלי אטלס-כץ; וחבר דירקטוריון בריטי נוסף בשם אניל קומאר ג'ינגאן.

בשנתיים האחרונות נרשמו שתי עזיבות משמעותיות מהדירקטוריון: נדב טופולסקי, מי שהיה נציג הבעלים ברשת 13, התפטר מתפקיד היו"ר, ואף עזב את דירקטוריון החברה. לצד זאת, לפני כשנה וחצי הדירקטור החיצוני עו"ד צבי חוברס התפטר מתפקידו. מאז, ברשת 13 לא מינו דירקטור עצמאי שיחליף אותו.

על-פי כללי הרשות השנייה, בדירקטוריון של ערוץ טלוויזיה המונה מתחת ל-7 דירקטורים, אחד מהדירקטורים צריך להיות דירקטור עצמאי. הרעיון מאחורי זה הוא שהדירקטור החיצוני יפעל ללא זיקה עסקית, אישית או פוליטית לבעלי השליטה או להנהלה. משמעות הדבר היא שדירקטוריון רשת 13 פועל בשנה וחצי האחרונות ללא דירקטור עצמאי כפי שהחוק דורש, וכעת כשסוגיית רכישה עומדת על הפרק, ישנה מורכבות משפטית להתקדם בכלל עד שימונה דירקטור עצמאי.

לא נמסרה תגובה מרשת 13 ומהרשות השנייה.