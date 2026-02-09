ועדת דותן אישרה את מינוי יפעת בן חי שגב ליו"ר מועצת הרשות השנייה

הוועדה לבדיקת מינויים, בראשות השופטת בדימוס שולמית דותן, התכנסה בחודש שעבר ואישרה את מינויה של ד"ר יפעת בן חי שגב ליו"ר הרשות השנייה.

בוועדה קבעו כי על בן חי שגב להתפטר מתפקידה כדירקטורית בחדשות 13 - כפי שאכן עשתה בחודש דצמבר - וכי תחול עליה תקופת צינון של שלושה חודשים מטיפול בענייני ערוץ רשת 13 מיום מינויה לתפקיד הנידון. תקופת צינון קצרה כזו תאפשר לבן חי שגב להתעסק בענייני עסקת הרכישה של רשת 13 על-ידי פטריק דרהי המתגבשת בימים אלה. המינוי צפוי להגיע בקרוב לישיבת הממשלה.

השמות שאושרו

על-פי מסמך של ועדת דותן, שר התקשורת שלמה קרעי העביר את שמותיהם של 15 מועמדים למועצת הרשות השנייה בטרם יביא אותם לאישור הממשלה.

השמות שאושרו הם כנרת בראשי, עורכת דין ואשת טלוויזיה המזוהה עם ערוץ 14; יערית לובל בן שימול, שמינויה יותר רק באם תתפטר מחברת יוניק מדיה כדי למנוע ניגד עניינים בתחום הפרסום; דנה רביב, מרצה לתקשורת באוניברסיטת אריאל משנת 2012, שמינויה אושר למרות שהיא מקורבת לשר גדעון סער; וחיים שיין, עורך דין ופובליציסקט, חבר סגל במרכז האקדמי שערי צדק.

עוד אושרו המינויים של שמעון שמואלי, אהרון ביתן ואודליה פרידמן, זאת לצד רשימה של מספר חברי מועצה שכבר מונו בעבר, ושמם הועלה שוב: יונה שמעוני, אמיר עאסי, משה כספי וחן קדם-מקטובי. לפי ההודעה, כלל המועמדים שאושרו נדרשים לחתום על הסדרי ניגוד עניינים.

השמות שלא אושרו

לצד זאת, המינויים של אורנית גושן, רימא כמאל ויואל ישורון לא אושרו, כיוון שהוועדה לא התרשמה שיש להם הניסיון, הידע או ההכשרה המתבקשים כדי לכהן במועצה.

בסך-הכול אישרה הוועדה אישרה כ-12 חברים למועצת הרשות השנייה, והיא דורשת מהשר קרעי להציג שלושה מועמדים נוספים כדי להשלים את המכסה ל-15 חברים. הוועדה מצפה שהמעומדים החדשים ייצגו אוכלוסיות כמו בני העדה האתיופית, עולים חדשים ואנשים עם צרכים מיוחדיים. לפי הוועדה, על המינויים להתבצע תוך שלושה חודשים - אחרת תידרש בדיקה מחודשת של המועמדים.

שר התקשורת מקדם את המינויים האלה לקראת כינון המועצה הבאה של הרשות השנייה. למרות זאת, נזכיר כי על שולחן הכנסת עומדת רפורמת השידורים של קרעי המבקשת לסגור את שני הרגולטורים בתחום הטלוויזיה - הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין. כלומר, אם החקיקה של רפורמת השידורים תושלם במלואה, הרגולטורים בהם צפויים המינויים הללו - ייסגרו.