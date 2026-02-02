בייעוץ המשפטי לממשלה פרסמו היום (ב') את חוות דעתם בעניין חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי. זאת, לקראת הדיונים בעתירות שהוגשו לבג"ץ נגד הליכי החקיקה של החוק. לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, מדובר במקרה "קיצוני וחריג" שמצדיק את התערבות בג"ץ בפגמים שנפלו בהליך החקיקה במישור המינהלי כבר בעת הזו. לכן, מבקשת היועצת מבקשת מבית המשפט לקבוע דיון דחוף בעתירות במועד קרוב ככל הניתן.

הדבר מבטא, שוב, את העימות החריף בין משרד התקשורת למשרד המשפטים והייעוץ המשפטי לממשלה, בכל מה שקשור לחוק הזה. הטענה המרכזית היא שהממשלה מנסה להעביר רפורמה בתחום התקשורת תוך עקיפת כל מנגנוני הבקרה והאיזון המקובלים.

לפי חוות הדעת, עלו מספר פגמים במהלך הכנת החוק: היעדר אישור משפטי - הצעת החוק פורסמה ללא אישור היועמ"שיץ, בניגוד להנחיות המחייבות; חוסר בשלות מקצועית - חלקים נרחבים מהחוק לא לובנו מקצועית, לא נכתבו עבורם דברי הסבר מספקים, והעבודה על סעיפי ליבה לא הושלמה; התעלמות מרשות האסדרה ומסמך ה-RIA - החוק קודם למרות קביעה של מליאת רשות האסדרה כי נפל "פגם מהותי" בתהליך הערכת השפעות האסדרה; ועקיפת ועדת הכלכלה - הדיון בחוק הועבר לוועדה מיוחדת במקום לוועדת הכלכלה המקצועית, צעד שנתפס כניסיון להאיץ את החקיקה ולמנוע ביקורת מקצועית אפשרית, שהייתה יכולה לעלות מצד יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן. נזכיר כי בליכוד הקימו את וועדת התקשורת המיוחדת בראשות ח"כ גלית דיסטל אטבריאן כדי לדלג על הפעילות של ביטן.

אפקט מצנן על התקשורת?

בייעוץ המשפטי לממשלה חוששים במיוחד מאפקט מצנן על התקשורת - לצד סעיפים שמאפשרים שליטה פוליטית עקיפה בכל מיני סוגיות כמו במרשם ובנתוני הרייטינג, החוק פוגע בחופש העיתונות. לא רק זאת, בייעוץ המשפטי לממשלה חוששים מביטול ההפרדה המבנית, וממצב שבו מערכות החדשות יהיו חשופות ללחצים פוליטיים ומסחריים. כמו כן, עולה חושש מריכוזיות יתר - כאשר בעלי הון עלולים להשתלט על במות תקשורתיות רבות כתוצאה מביטול מגבלות הבעלויות הצולבות.

נזכיר כי הצעת החוק של השר שלמה קרעי מבקשת לעשות רפורמת עומק בשוק השידורים בישראל, במטרה להתאים אותו לעידן הטכנולוגי הנוכחי. בין הדברים שנדונו בחוק היו הקמת רגולטור חדש שקוראים לו "הרשות לתקשורת משודרת", ולהחליף את הרשות השנייה ואת מועצת הכבלים והלוויין. בנוסף, הצעת החקיקה מבקשת להיות נייטרלית ביחס לטכנולוגיה - משמע שהרגולציה שתתקיים תהיה אדישה לגבי השאלה באיזה פלטפורמה משדרים, בין אם זה טלוויזיה או בין אם זה אינטרנט. בנוסף, בחקיקה מבקשים לתת סמכות לרגולטור החדש לדרוש נתוני צפייה בזמן אמת מהערוצים השונים.

בייעוץ המשפטי לממשלה קוראים לקבוע מתווה דיוני שיחייב את השהיית הדיונים בכנסת. זאת, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי לכנסת שאמר שיש לכנסת את הסמכות לעסוק בחקיקה הזו. בייעוץ המשפטי מקווים שזה יאפשר להחזיר את החוק לשולחן העבודה ואז להשיב אותו לכנסת כשהוא מוכן.