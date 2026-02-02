"פתאום גיליתי שאני לא הבעלים": כך השתלטו האקרים על חברת בנייה

הסיפור הזה נשמע כמעט דמיוני: אדם מתעורר בוקר אחד ומגלה שהחברה שהקים ונמצאת בבעלותו המלאה כבר לא שלו, אלא רשומה על שם אחרים העושים בה כרצונם. מהר מאוד מתברר לו שהוא נפל קרבן לתרמית שכוללת גניבת מניות, זיוף מסמכים והשתלטות על תאגיד כדי להשתמש בו לצרכים עבריינים, ובראשם הוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף מיליוני שקלים.

כך קרה לקבלן אפי פריס, בעלי חברת הבנייה "מדיצ'י": מניותיו הועברו לאנשים זרים, ובשם החברה הופצו חשבוניות פיקטיביות בסך כ־15 מיליון שקל. "איבדתי שליטה על החברה לשבועיים", הוא מספר לגלובס. "היה לי מזל שעליתי על זה מהר וצמצמתי נזקים, אבל אלו היו שבועיים ללא שינה שבהם עסקתי רק בדבר אחד: איך אני מחזיר לעצמי את השליטה בחברה".

זה התחיל ב"צלתוק"

פריס הקים את חברת הבנייה "מדיצ'י" ב־2016, ומאז בנה עשרות וילות ובתים פרטיים. הסאגה הנוכחית החלה בתחילת ינואר: במשך שעה ארוכה קיבל פריס שיחות רבות למכשיר הסלולרי שלו, שנותקו מיד לאחר צלצול אחד או שניים ("צלתוק"). באותו רגע, הוא לא ייחס לכך חשיבות.

"כיוון שאני עובד עם הרבה קבלנים ונהגי משאיות, חשבתי שאולי אחד מהם מחפש אותי ולא התרגשתי", הוא משחזר. ביום ראשון שאחרי, ה־11 בינואר, התופעה נמשכה. כשיצא פריס מפגישה, התברר לו שהנייד שלו לא היה זמין במשך כארבע שעות. הווטסאפ שלו היה מוצף בהודעות מאנשים שטענו כי לא ענה לשיחותיהם, למרות שבמכשירו לא נרשמה אף שיחה נכנסת.

כשניסה לפנות לחברת הסלולר כדי לפתור את התקלה, גילה שאין לו קו והודעה על היעדר כרטיס סים הופיעה על הצג. "לאחר בירור גיליתי שמישהו הזדהה בשמי וביקש ESIM. ביקשתי שיחזירו לי את הקו", הוא מספר. "חשבתי שבשעות שהייתי בלי קו מישהו ניסה לגנוב לי אותו כדי לעשות שיחות לחו"ל או משהו".

אבל זה ממש לא היה סוף הסיפור. למחרת, פנה אל פריס רואה החשבון של החברה, גלעד מוליאן, ושאל אותו מדוע החליף אותו כמייצג החברה באתר רשות המיסים. "ממש לא החלפתי אותו", מספר פריס. "בבירור שערכתי התברר כי מישהו נכנס לחשבון שלי ב-GOV.IL ושינה את הייצוג במערכת, לא יכולתי להתחבר לחשבון שלי. כשרציתי לאמת את הזהות שלי, נכתב שקוד אימות יישלח למייל או לטלפון הרשומים - אבל אלו כבר לא היו הפרטים שלי", משחזר פריס.

"כל העולם הכלכלי שלי נמצא ב-GOV.IL, מרישום החברה ועד חשבוניות, מיסים והחזרי מע"מ. הבנתי שהאקרים השתלטו לי על הסים כבר ביום ראשון, וזה אירוע רחב של גניבת זהות וגניבת החברה שלי".

פריס פנה אל עורכת הדין המלווה אותו בנושאי בטיחות ובטחון בתחומי הבנייה, עוה"ד שירה בס-רוזן ממשרד פרופ' ביין ושות', שהפנתה אותו להגיש מיד תלונות במשטרה וברשות המסים. בס-רוזן, סנגורית פלילית המתמחה בליווי קבלנים, מיד הבינה כי הבעיה של פריס רחבה ממה שחשב. "הבנתי מיד שמדובר באירוע עברייני מורכב המחייב תיאום מול גורמי אכיפת חוק שונים ומול משרדי ממשלה שונים", היא אומרת.

מרדף אחר קופים

פריס הגיש תלונה במשטרה בגין שינוי המייצג והפריצה למערכות הממשלתיות. אלא שב־15 בינואר, כשניסה לבצע המצאת מסמך לרשם הקבלנים, גילה נדבך נוסף: מניות החברה, שהיו בבעלותו המלאה, הועברו על שם זר, וגם הרכב הדירקטוריון שונה כך שאחר נרשם כדירקטור. התברר כי יום קודם לכן בוצעה העברת מניות מלאה והחלפת בעלי תפקידים - זאת, מבלי שפריס ידע או היה מעורב.

במשך השבוע שלאחר מכן התרוצץ פריס בין משרדי רשות המיסים, רשם החברות והמשטרה במאמץ להחזיר לעצמו את הבעלות. בעוד שברשות המיסים ביטלו את החשבוניות הפיקטיביות שהוצאו, ברשם החברות הבהירו כי לא ניתן לשנות את הרישום חזרה על שמו ללא צו שיפוטי.

ב־21 בינואר הגיש פריס בקשה דחופה לבית המשפט הכלכלי בחיפה, להורות לרשם החברות להשיב לו את הבעלות. בבקשה צוין כי מלבד הפצת החשבוניות הפיקטיביות, גניבת החברה יצרה חסם קריטי לביצוע עסקת מקרקעין בפרדס חנה: בספטמבר אשתקד רכשה חברתו נכס ביישוב, ונקבע כי יתרת התמורה תועבר עד ל־22 בינואר 2026. אלא שלאחר גניבת החברה, הבנק סירב להעביר את הכספים. "הרישום הכוזב יוצר סיכון ממשי לביטול העסקה, חשיפה לתביעות ופגיעה חמורה ובלתי הפיכה במבקש ובחברה", נכתב בבקשה.

במקביל להליך המשפטי, פריס החל לפעול כבלש פרטי ואיתר בעצמו את האנשים שהחברה נרשמה על שמם. "במשטרה אמרו לי שהם 'קופים' - הם לא העבריינים שגנבו, ואולי הם אפילו לא יודעים על זה. החלטתי לנסוע אליהם הביתה ולהחתים אותם שיחזירו לי את החברה".

מהר מאוד התברר שהמציאות מורכבת: "בחיפוש אחריהם נתקלתי בכל מיני חברות קש. הגעתי לקרובים שלהם שטענו שהם לא בקשר איתם. שניהם לא היו בארץ שזה קרה, והתברר שהם לא תמימים - עבריינים משלמים להם. הם מבינים שמשהו לא כשר".

במסגרת תחקירו העצמאי, פריס טוען כי חשף את העבריין שמאחורי המזימה ודיווח למשטרה. את השליטה בחברה קיבל חזרה רק לאחר שהגיש לבית המשפט תצהיר מה"קוף", בו הודה האיש כי אין לו קשר לחברה, והסכים להחזרת הרישום. השופט מוחמד עלי מהמחוזי בחיפה קיבל את ההסכמה והורה על התיקון. "אני מגיש עכשיו תביעת נזיקין", אומר פריס. "זה עלול לקרות לכל אחד. אמרתי לכל מי שאני מכיר: 'אתם רוצים להגן על עצמכם בעולם הדיגיטלי? כל נכס שיש לכם - שעבדו אותו, שיהיה פחות נזיל וקל לגניבה'".