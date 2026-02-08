בעלי רשת 13, לן בלווטניק, הכריע ובחר בהצעת פטריק דרהי, הבעלים של הוט ו־i24NEWS, לרכישת הערוץ. בין הצדדים נחתם מזכר הבנות בנושא. בכך דחה בלווטניק את הצעת קבוצת ההייטקיסטים שמוביל אסף רפפורט.

בשלב הנוכחי טרם נחפשו רוב פרטי ההצעה, ובדרך צפויים אתגרים רגולטורים מורכבים. בשל המגבלה על בעלויות צולבות בשוק התקשורת, הצעת הרכישה של דרהי היא על עד 15% מהמניות בלבד בשלב הראשון. בהמשך, המטרה היא להעלות את אחוזי הבעלות ולרכוש 75% מרשת 13.

על־פי מידע שהגיע לגלובס, הצעת דרהי הייתה אטקרטיבית יותר ביחס להצעת ההייטקיסטים. כבר בשלב הראשון התמורה על העסקה תהיה 50-40 מיליון דולר, סכום שחלקו יגיע לבעלי המניות וחלקו לערוץ. זאת, במקביל למכירת החזקותיו של דרהי בהוט. בכך, השווי שמשקפת העסקה לערוץ עומד על כ־60 מיליון דולר.

פרטי ההצעה של ההייטקיסטים בראשות רפפורט לא נחשפה במלואה, אך פורסם כי הם מוכנים להזרים לערוץ 100 מיליון דולר בשלוש שנים. גם בהצעה הזו בלווטניק צפוי להישאר בעל מניות מיעוט, אך להבדיל מהצעת דרהי שכללה רכיב מזומן גדול יותר לכיסו של דרהי - ההייטקיסטים הציעו לבלווטניק שאם החברה תצליח להתאזן, אז עודפי הכסף יילכו לבעלי המניות.

כך תעבוד רכישת ערוץ 13 שווי העסקה

כ־60 מיליון דולר

שלבים

● שלב ראשון: רכישת עד 15% מהמניות בלבד על־ידי פטריק דרהי

● שלב שני: רכישת 75% מהמניות תמורת 40-50 מיליון דולר. מכירת ההחזקות של דרהי בהוט המעמד של לן בלווטניק

יישאר בעל מניות מיעוט בחברה בסופו של דבר האתגרים

● דרוש אישור רשות התחרות ואישור הרשות השנייה

● התנגדויות משפטיות

בלווטניק יחזיק במניות מיעוט

תחת כניסתו של דרהי לערוץ, מי שיוביל אותו יהיה המנכ"ל הנוכחי אמיליאנו קלמזוק, שמונה על־ידי בלטווניק. בעבר הלא רחוק הסכים בלווטניק להעביר את השליטה ברשת 13 לקלמזוק בתמורה לגיוס משקיעים לערוץ, אך המהלך לא צלח. במסגרת העסקה הנוכחית, יישאר בלווטניק בעל מניות מיעוט בחברה בסופו של דבר.

בלוונטניק בחר בהצעה של דרהי חרף חובות ענק בהם שרויה חברת המדיה שלו אלטיס. גורמים המעורים בפרטים מספרים כי בלווטניק רצה לסגור עסקה שתוריד ממנו את הבעלות על הערוץ מהר ככל הניתן.

במובן זה, נשאלו בסביבתו שתי שאלות מרכזיות: מי הראשון שיצליח לקבל היתר רגולטורי, ומי יצליח להוציא אותו מאירוע השליטה. לכן, המטרה היא כבר שמשפחת דרהי תוכל להזרים כספים לערוץ בהקדם.

גופים שונים כבר הודיעו על כוונות להתנגד לעסקה הזו, בעיקר טענות במישור המשפטי. לגלובס נודע כי עדיין לא הוגשו פניות רשמיות לרגולטורים הרלוונטיים.

רגע לפני העסקה: התחקיר הלא מחמיא על דרהי ב"פייננשל טיימס" זמן קצר לפני הדיווחים על הבחירה של לן בלווטניק בהצעתו של פטריק דרהי לרכישת רשת 13, פורסם בעיתון הכלכלי "פייננשל טיימס" תחקיר אודות מהלכים אגרסיביים שביצע דרהי באימפריית התקשורת אלטיס - במטרה להרחיק נכסים בשווי מיליארדי אירו מהנושים שלו. לפי התחקיר, דרהי רוקן כספית את חברת אלטיס לוקסמבורג, שחייבת כ־4.5 מיליארד אירו לחברה אחרת בקבוצה, אלטיס אינטרנשיונל. כתוצאה מהמהלך, מייבש דרהי את חברת־הבת, שהייתה המקור העיקרי להחזרת החוב לנושים של אלטיס אינטרנשיונל, שעומד על 8 מיליארד אירו. כחלק מהמהלך, העביר דרהי את הבעלות על אלטיס צרפת משליטת אלטיס לוקסמבורג לישות אחרת בשליטתו, ללא תמורה. עוד דווח כי דרהי מכר מניות של BT הבריטית תמורת כ־900 מיליון אירו, אבל לא החזיר את החובות לאלטיס אינטרנשיונל, וכעת אין לאלטיס לוקסמבורג נכסים כדי לפרוע את חובה. הפרסום מצטרף לתחקיר נוסף שפורסם במגזין הכלכלי, לפיו אלטיס הייתה נואשת לפרוע אחת מההלוואות שלה, בשל העובדה שתנאי ההלוואה הגבילו את יכולתה לגייס חוב חדש. JP מורגן העניק לאלטיס בנובמבר הלוואה בסך 2 מיליארד דולר, ועם הכסף הזה היא פרעה את החוב, בניגוד להסכמת הנושים האחרים. כמה שעות לאחר מכן הגישה אלטיס US תביעת הגבלים עסקיים נגד הנושים הגדולים ביותר שלה, בהם בלקרוק ו־JP מורגן, בטענה לקשירת קשר בניסיון לאלץ את החברה להכריז על פשיטת רגל. קראו עוד

האתגרים הרגולטוריים והמשפטיים

העסקה הנוכחית צריכה לעבור מספר שלבים בדרך לאישור. מדובר, בין השאר, ברשות התחרות וברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. חוקי התחרות קובעים כי במצב בו דרהי ירכוש 15% מהמניות, העסקה לכאורה לא תיחשב כעסקת מיזוג המחייבת רף של 25%. אלא שמומחים בתחום מצביעים על סייגים שיכולים להביא לכך שהעסקה תוגדר כמיזוג כבר בשלב הראשוני. למשל, אם יקבל דרהי זכויות ניהול שוטף. בכל מצב, הסוגיה דורשת את אישור רשות התחרות.

ברשות התחרות פרסמו בעבר הנחיות הרלוונטיות למקרים בהם מדובר ב"מיזוג בפועל", שזה מעשה שיש בו משום "דריסת רגל" לרוכש בעסק הנרכש - בין אם זה איחוד מלא או חלקי של פעילות או כל פעילות שתהיה בה השפעה ממשית על התנהלות התאגיד. ברשות הדגישו כי עד לקבלת ההיתרים הנדרשים, לא ניתן להעביר את התמורה עבור המניות, ולא למנות מנהלים מטעם הרוכש.

גם אם הדבר לא יעלה לכדי מיזוג או "מיזוג בפועל", על רשות התחרות יהיה לבחון האם מדובר בהסדר כובל. מדובר בהסדר שנעשה בין בני אדם שמנהלים עסקים, ואחד הצדדים מגביל את עצמו באופן שעלול למנוע או להפחית את התחרות. כיום, ערוץ i24NEWS של דרהי מתחרה ברשת 13 בשוק הטלוויזיה. בסופו של דבר מהלך כזה יכול להוביל לירידה במספר השחקנים בשוק, שחסמי הכניסה שבו כיום גבוהים.

יתרה מכך, בדיני התחרות יש את "דוקטרינת הפירמה הכושלת" - מצב שבו רשות התחרות תאשר מיזוג בין מתחרות שהיה נפסל בשל פגיעה בתחרות, אלא בשל העובדה שמדובר בחברה כושלת שצפויה לצאת מהשוק, ולכן הפגיעה בתחרות היא בלתי נמנעת. המשמעות היא שהמיזוג הוא אינו הגורם לפגיעה, אלא המצב הכלכלי של החברה.

כדי לאשר את המיזוג כך, ברשות התחרות קבעו מספר תנאים: יצאת ודאית מהשוק בלי סיכויי הבראה עצמאיים, היעדר קונה חלופי פחות פוגעני למשל רוכש שאינו מתחרה ישיר (תנאי שלא מתקיים), ושהמיזוג לא גרוע מהמצב שהחברה חודלת מקיום. נטל ההוכחה הוא כבד ומוטל על החברות המתמזגות. מדובר במקרה חריג, שגורמים הבקיאים בחוק טוענים כי לא מתקיים בענייננו - ולכן זו טענה קשה.

במובן הזה, על־פי מומחים, בניתוח קר של החוק - בסביבת דרהי יוכלו לטעון כי יש עוד מתחרים בשוק שהם גורמי חדשות משמעותיים, וגם ברשת 13 וגם ב־i24NEWS יש נתחי שוק לא גדולים. עם זאת, בבחינת הסוגיה יש גם להתייחס לפגיעה בשוק הדעות.

מטעם חברת אקסס של בלווטניק נמסר כי "כפי שפעלנו עד כה, אנו פועלים ונמשיך לפעול בהתאם לדין ובכפוף לכל הדרישות הרגולטוריות החלות".

הרשות השנייה: מגבלת הבעלויות הצולבות

לפי הרישיון של רשת 13, כל שינוי של יותר מ־10% בהחזקות החברה מחייב אישור של ראש מועצת הרשות השנייה. המועצה תהיה יכולה לדרוש תצהירים וכתבי התחייבות רלוונטיים ואף רשאית אף להתנות את האישור שלה בתנאים שונים. החוק מנסה למנוע תרחישים של ריכוזיות השפעה בשוק.

על־פי מספר גורמים הבקיאים בחוק, המגבלה על דרהי לבד עומדת על רכישת 15% מן רשת 13, אך אם ישנו מחזיק נוסף בהוט שיצטרף לעסקה הזו, הם יחדיו יוכלו להגיע לכדי 24% מהערוץ.

חוק הרשות השנייה נמצא בימים האלה בכנסת במסגרת רפורמת השידורים שמקדם שר התקשורת שלמה קרעי, מה שעלול להשפיע על סעיף הבעלויות הצולבות. במקביל, בשנה האחרונה דרהי מנסה להיפטר מהחזקותיו בקבוצת הוט.

מהרשות השנייה נמסר: "כל עסקת העברת מניות אצל בעל רישיון לשידורים מחייבת אישור של הרשות, וגם עסקה זו תיבחן בהתאם".

עובדי הערוצים, ב־i24NEWS וב־13 מביעים חשש מסבב פיטורים. על־פי הערכות בשוק, ההצעה הזו תוביל לאיחוד בין i24NEWS ורשת 13.