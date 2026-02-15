באי הקריבי ובניו יורק: כך חיזר אסף רפפורט אחרי לן בלווטניק כדי לרכוש את רשת 13

אסף רפפורט נפגש עם בעלי רשת 13 לן בלווטניק מספר פעמים, כך נחשף בכתבה שפורסמה בעיתון הבריטי פייננשל טיימס. רפפורט, ממייסדי חברת ההייטק Wiz, עמד בראש קבוצת יזמי ההייטק שביקשה לרכוש את הערוץ. עם זאת, בלווטניק בחר בהצעתו של פטריק דרהי, בעלי הוט ו-i24NEWS.

לפי הדיווח ב-FT, "קבוצתו של רפפורט העריכה את הרקורד של בלווטניק כבעלים ופעלה לחיזוק הקשר ביניהם, כך אמר אדם המעורה בפרטים". עוד נכתב כי רפפורט פגש את בלווטניק לא רק בניו יורק, אלא גם באי סן ברתלמי ("אי קריבי שהפך למגרש משחקים מועדף על עשירים", נכתב). בחודש וחצי האחרונים רפפורט נפגש לפחות פעמיים עם בלווטניק, ובין הצדדים היו שיחות טובות וחמות עם הבנה הדדית. עם זאת, נקודת המחלוקת הייתה הצורך בהזרמת כספים מיידית.

בלווטניק כאמור בחר בהצעה של דרהי. בידיעה של FT נכתב כי "בניגוד לרפפורט ולמשקיעיו המשותפים, דרהי - שמבלה יותר ויותר זמן בישראל - כבר מחזיק בבעלותו כלי תקשורת ישראלי ימני המשקף רבות מעמדותיו של נתניהו".

בדיווח נעשתה השוואה בין שתי הצעות: רפפורט איגד כ-20 יזמים שהבטיחו השקעה מסיבית של 120 מיליון דולר לאורך 3 שנים, תמורת 74%. מנגד, דרהי הציע 41 מיליון דולר עבור נתח מיעוט של 15%. גם בכתבה ב-FT נכתב, בדומה לפרסומים בגלובס, כי בלווטניק בחר בדרהי כי ההצעה שלו הייתה מהירה יותר והזרמת המזומנים הייתה מיידית.