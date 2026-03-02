מוקדם עדיין לנבא את השפעתו של מבצע "שאגת הארי" על המשק והבורסה בת"א, אך אנליסטים ומנהלי השקעות בשוק כבר מסמנים מנצחות אפשריות ממנו: מניות התעשייה הביטחונית ורשתות המזון. גם חברות הפועלות בתחומי האנרגיה השונים עשויות ליהנות מעלייה אפשרית במחיר הנפט והגז, שתשפיע לחיוב על הכנסותיהן, לנוכח האיום של האיראנים לחסום את מצרי הורמוז. מנגד, מניות התיירות והתעופה עלולות לספוג ירידות בטווח הקצר, בשל פגיעה אפשרית בפעילותן, וכך גם חברות הרגישות לגובה הריבית.

צריך לציין כי למבצע הצבאי הנוכחי מגיע שוק המניות המקומי לאחר תקופה מתמשכת של עליות שערים, כאשר מדד ת"א-35 עלה ב-67% בשנה החולפת (וב-125% מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל). לכן מעריכים המומחים, תיתכן תנודתיות רבה יותר בשוק על רקע המבצע הצבאי.

חימושים של אלביט בדרך למשימת הפצצה באיראן / צילום: ביטאון חיל האוויר

מרוויחים: ביטחון ומזון

"הסקטור הביטחוני נמצא תמיד במרכז העניינים באירועים שכאלה", אומר ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל בבנק לאומי. "המערכה מובילה לשימוש נרחב בתחמושת, במיירטים וכו' שמייצרות התעשיות הביטחוניות בארץ ובחו"ל, ולכן יהיה צורך בהצטיידות מוגברת וחידוש מלאים".

נזכיר כי הבורסה המקומית השיקה בתחילת נובמבר האחרון מדד בשם ת"א-ביטחוניות, שעלה מאז השקתו ב-42%. העליות בתחום נבעו בין היתר מריבוי הזמנות שקיבלו חברות הישראליות מחו"ל, אולם כעת לפי הערכת אורגד, כמו גם פעילים נוספים בשוק, צפויים להגיע חוזים גדולים חדשים ממשרד הביטחון בארץ.

השחקניות הבולטות במדד הביטחוניות של ת"א, שעשויות ליהנות מהזמנות עתידיות ממשרד הביטחון, הן אלביט מערכות, שנסחרת בשווי של 111 מיליארד שקל (לאחר עלייה שנתית של 120% במניה), יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן, בשווי של 33 מיליארד שקל (לאחר עלייה שנתית דומה), משפצת מנועי המטוסים מנועי בית שמש שנסחרת בשווי של 7.7 מיליארד שקל (עלייה של 77%) ויצרנית המרעומים ארית תעשיות, שנסחרת בשווי של 6 מיליארד שקל (עלייה של 277%).

סקטור נוסף שמסומן כמי שיושפע לחיוב מהמבצע הוא רשתות קמעונאות המזון ויצרניות כמו שטראוס ונטו. לדברי אורגד מלאומי "ברגע שאנשים נמצאים יותר זמן בבתים, הם מגדילים את ההצטיידות במוצרי מזון הנרכשים בסניפי הסופרמרקטים. זה סקטור שבטווח הקצר יכול להרוויח מהמבצע, כמובן שזה תלוי במשך המערכה".

מדד ת"א-רשתות שיווק, שכולל מניות של רשתות מזון כמו שופרסל, רמי לוי, יוחננוף, טיב טעם ועוד, לצד קמעונאיות אופנה כמו פוקס וקסטרו, הכפיל את ערכו בשלוש השנים האחרונות. עם זאת, בשנה האחרונה הוא עלה "רק" ב-24% בשל חזרת הישראלים לטיסות לחו"ל, לצד התגברות התחרות והחורף החם שפגע במכירות האופנה. כעת תיתכן שוב השפעה חיובית על אותן מניות בשל השפעת המבצע על עסקיהן.

רמי דרור, מנכ"ל ווליו השקעות מתקדמות, אומר כי "אם ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות יתורגמו לחיזוק ההרתעה ולשיפור מעמדה האסטרטגי של ישראל, עשויה להירשם ירידה בפרמיית הסיכון של המשק, תרחיש שיתבטא בצמצום מרווחי אג"ח ושיפור בתמחור הנכסים, למצב את כלל הכלכלה הישראלית כיעד השקעה אטרקטיבי יותר, ולתמוך בביקושים רוחביים בשוק ההון המקומי".

במקרה כזה, מסביר דרור, השקעה בסקטורים דפנסיביים (קמעונאות מזון, מניות ביטחוניות) עשויה לשפר את הביצועים בתיק. מהתפתחות חיובית בכלכלה, "עשויות ליהנות גם מניות הבנקים וחברות הביטוח דרך ירידת עלויות מימון והתרחבות פעילות פיננסית, סקטור הטכנולוגיה שנסמך על הון זר, וכן חברות נדל"ן ותשתית שייהנו מירידה בשיעור ההיוון בנכסיהן". מרוויחות נוספות לדבריו עשויות להיות חברות הפועלות בתחומי האנרגיה המסורתית והמתחדשת, בשל עלייה אפשרית במחיר הנפט.

מפסידים: תעופה ומלונות

הסקטורים שמסומנים כמי שצפויים להיפגע, לפחות בטווח הקצר, הם בעיקר תחומי המלונאות, התעופה והתיירות, בשל סגירת נתב"ג לצד הסתגרות הציבור בבתים בימי המלחמה.

"המלחמה אינה אירוע ביטחוני בלבד, היא אירוע כלכלי רב שכבתי שמשנה תמחור סיכונים בין סקטורים", אומר יוסי ברק יו"ר קבוצת ברק פיננסים. הוא מעריך כי "בטווח הקצר צפויים להיפגע תיירות, קמעונאות לא חיונית, פנאי ומותרות, ונדל"ן מסחרי באזורים רגישים - בשל ירידה בצריכה ואי ודאות תזרימית".

מלון בראשית / צילום: Assaf Pinchuk photography

בתחום המלונאות, שכולל בבורסה בעיקר את מניותיהן של פתאל, ישרוטל, מלונות דן וישראל קנדה מלונות, מקור הפגיעה צפוי להיות מיעוט הזמנות לחדרי מלון, שכן הציבור מסוגר בבתים, נתב"ג סגור ולא נכנסת תיירות מחו"ל.

בשנה האחרונה עלתה מניית פתאל, שרק חלק מהכנסותיה מגיעות מהמלונות שלה בישראל (הרוב מאירופה), ב-27%, אך בחודש החולף היא נסוגה ב-4%. מניות דן וישרוטל שעלו ב-45% ו-95% בהתאמה בשנה האחרונה, נסוגו גם הן ב-4% בחודש שקדם למבצע באיראן.

בתחום תעופה ההשפעות של המבצע צפויות להכביד, בטווח הקצר לפחות, על מניית חברת התעופה אל על שפעילותה מושבתת לפי שעה, וייתכן שבהמשך היא תפגע גם בשל העלייה במחירי הנפט בעולם שתייקר את הדלק הסילוני שהיא צורכת. מאידך, בטווח ארוך יותר, המלחמה עשויה לצמצם שוב את התחרות בנתב"ג מצד חברות התעופה הזרות, מצב שיהפוך (שוב) את אל על לאלטרנטיבה הכמעט יחידה לטוס לחו"ל, ויאפשר לה להעלות מחירים.

על הגדר: חברות בנייה

סקטור שיש קושי להעריך את השפעת מבצע שאגת הארי עליו הוא של הוא מניות הבנייה. מדד ת"א בנייה שכולל יזמיות מגורים מובילות כמו דמרי וישראל קנדה ירד בשבוע שעבר בשיעור חד של 7%, ועלה בשנה האחרונה ב-22% - ביצועי חסר משמעותיים ביחס לבורסה המקומית, על רקע האטה במכירת הדירות והשפעת הריבית הגבוהה.

פעיל בשוק מציין כי "אם הנגיד לא היה מעריך שהמערכה באיראן קרובה (וצודק), הוא ככל הנראה היה מוריד את הריבית בשני האחרון". הריבית, נזכיר, משפיעה על ציבור רוכשי הדירות (דרך המשכנתאות) וגם על יכולת המימון של החברות. ענף הבנייה עשוי להיות מושפע גם מהיקף הנזקים מהמערכה: "אם יהיה צורך בשיקום נרחב זה יכול להיות חיובי עבורו וכך גם תרחיש של סיום המערכה וירידת הריבית במשק".