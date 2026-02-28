הבורסה בת"א תיפתח למסחר רק ביום ב' הקרוב, אך בבתי ההשקעות מנסים לצפות כיצד יגיב השוק למבצע "שאגת הארי" שנפתח בשעות הבוקר, ומה לעשות עם הכסף. נזכיר כי מדד ת"א-35 ירד בשבוע שעבר ב-2.5%, גם על רקע הערכות המשקיעים שמתקפה נגד איראן קרובה.

● לאיראן יש מהלך אחד שיכול לטלטל את שוק הנפט

● המומחית שמסבירה: למה איראן לא מצליחה לייצר מטחים משמעותיים

בינתיים, בעולם עולה מחיר הנפט למעל ל-2%, לכיוון 67 דולרים לחבית. ביום ראשון לא יתקיים המסחר המסורתי באופציות שקל-דולר בבורסה, משום שהיא תיפתח כאמור רק בשני. בשישי התחזק הדולר היציג ב-0.4% לרמה של 3.12 שקלים, והוא המשיך לטפס אחר הצהריים במסחר בין חדרי העסקאות ל-3.13 שקלים, ככל שהתרבו ההערכות שהמתקפה קרובה, לאחר הודעת הפינוי של שגריר ארה"ב בישראל. כלל מניות הארביטראז' דוחפות את תל אביב קלות לירידה של 0.2%- בפתיחת שבוע המסחר. אך די ברור שמדובר בהשפעה זניחה לנוכח עוצמת האירועים.

"מאז הסיבוב הקודם, שוק המניות המקומי עלה בכ-50%"

"מה עושים עם ההשקעות?", שואל מתן שטרית הכלכלן הראשי של הפניקס, ועונה: "בגדול - כלום. נראה שהשוק המקומי כבר 'הריח' משהו עוד לפני המתקפה - כפי שבא לידי ביטוי בירידות שנרשמו בשבוע החולף, בפיחות בשקל, עליית תשואות בשוק האג"ח, עלייה בפרמיית הסיכון (CDS), וגם בהתייקרות ההגנות (אופציות PUT).

"כפי שכתבנו גם בסיבוב הראשון בחודש יוני (עם כלביא), בטווח הקצר הכול תלוי בעיקר בעוצמת האירוע ובמשך הזמן שבו הפעילות במשק תיפגע/תושבת. נציין כי הפעם אנחנו מגיעים לאירוע גם כשהשוק יקר יחסית (סביבת מכפילים גבוהה), ולכן הרגישות הראשונית עשויה להיות גבוהה יותר. אבל מעבר לרעש המיידי, ההיסטוריה בדרך כלל מספרת סיפור אחר - אחרי שהאבק שוקע, השווקים נוטים לחזור למגמה חיובית, בעיקר כשיש תחושה שהאירוע מייצר יותר ודאות, ובטח אם הוא נתפס כנקודת מפנה. מורק כדי לסבר את האוזן - מאז הסיבוב הקודם, שוק המניות המקומי עלה בכ-50%".

פתיחת שבוע המסחר בת"א ביום שני תלויה במידה רבה במה שיקרה ביממה הקרובה, מוסיף מודי שפריר, אסטרטג שווקים פיננסיים בבנק הפועלים. לדבריו, המגמה "תלויה בתוצאות שילכו ויתבהרו לגבי הצלחת המתקפה. כרגע נראה במבט ראשוני שהמתקפה המשולבת של ישראל וארה"ב הצליחה. בהנחה והחדשות יהיו חיוביות עם כל הבלגן אני מעריך שהבורסה תפתח בחיוב. מצד שני, אם המצב מחר יתברר כפחות טוב ונראה פגיעות משמעותיות ושלא מצליחים להפיל את המשטר באיראן, תיתכן פתיחה שלילית בבורסה עם החלשות של השקל. נדע יותר מחר (א') בערב".

"אם יהיה שינוי מהותי - תהיה השפעה חיובית"

לדברי רונן מנחם, הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות, "האירוע נמצא בתחילתו ולכן מוקדם להעריך את מלוא השלכותיו. אם וככל שהמערכה תתארך ותתרחב, במיוחד אם יצטרפו גורמים נוספים, אין לשלול תרחיש של פגיעה ניכרת בפעילות הכלכלית ובשווקים, אך זה לא בהכרח התרחיש המרכזי. בטווח הקצר ייתכנו תנודתיות גבוהה, ירידות בבורסה, פיחות בשקל ועליות במחירי הנפט. הורדת ריבית ושיפור דירוג האשראי עלולים להתעכב. בטווח הארוך, אם יושג שינוי אזורי מהותי, עשויה להיות לכך שפעה חיובית על המשק וההשקעות".

"שוק המניות", מוסיף מנחם, "עשוי להגיב, תחילה, בירידות, נוכח התגברות של שנאת הסיכון. ירידות של שוק המניות, ככל שתהיינה, עשויות להתמקד בסקטורים שעלו יותר מאחרים בחודשים האחרונים (מימוש רווחים) ומנגד יכול להיות שמניות של חברות בתחום התעשיות הביטחוניות ירשמו ביצועי יתר. מניות של חברות שרגישות לגובה הריבית ועלות האשראי עלולות להיות בין אלו שיצאו מופסדות. כך בתחום הבנייה. גם מניות בתחום התעופה והמלונאות יושפעו. בשוק הגז הטבעי יש לעקוב אחר השלכות צמצום תפוקה משיקולי אבטחה. סביר להניח כי גם הפעם ואף יותר מבעבר - חברות התעופה הזרות יהססו לפני שישובו לפעול בישראל".

עוד הוסיף כי "בהצהרתו אמר ראש הממשלה כי הנחת העבודה הוא שהמערכה עלולה להתארך ומשכך השוואה לתוצאות מבצע 'עם כלביא' לא בהכרח במקום ואף עלולה להטעות. ניסיון העבר מצביע על הצטיידות של הציבור במוצרים חיוניים, מה שישליך על הכנסות רשתות השיווק והמזון. התמשכות של המבצע תקשה על בנק ישראל להוריד ריבית - שכן שקט ביטחוני הכרחי לצורך התאוששות המשק וצמיחה מהירה. כזכור, בהודעת הריבית האחרונה דורג נושא המתיחות הביטחונית בראש הרשימה שמצריכה זהירות לפני המשך הורדת הריבית".

מנחם מדגיש כי "במבט לטווח הבינוני-ארוך, בהנחה שהמהלך יצליח והמשטר האיראני יקרוס/ייפגע מהותית, מדובר בזריקת עידוד למשק, לסביבה העסקית, להשקעות במשק (מקומיות וזרות) וכן לשוקי המניות והשקל. תיסוף של השקל יקל על בנק ישראל לחדש את הורדות הריבית. הנקודה היא שהמשך התהליך המדיני והרחבתו לתהליך אזורי כרוך בהוצאת הגורם האיראני מהמשוואה וכל התפתחות שמקרבת לכך - תתקבל בצורה חיובית בסופו של יום. השאלה כעת היא הדינאמיקה שתפקוד את השוק עד שתושג הכרעה. מן הסתם, השוק יתאפיין בתנודתיות גבוהה מהרגיל בתווך".

אלדד תמיר, מייסד בית ההשקעות תמיר פישמן, מציין אף הוא ש"אנחנו בתקופת אי ודאות גדולה כאשר אם המשטר האיראני נופל זה מעולה לכלכלת הישראלית, אבל עדיין לא ניתן באמת להעריך תוצאות של מלחמה בסדר גודל כזה. בטווח הקצר מחירי האנרגיה יעלו, הדולר צפוי להתחזק והבורסות ירדו. מומלץ לכל אחד לא לעשות מהלכים כלשהם בחיסכון או בהשקעות . כל פעולה בטווח הקצר היא חסרת משמעות".