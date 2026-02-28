לאיראן יש מהלך אחד שיכול לטלטל את שוק הנפט

מחירי הנפט עולים בעקבות "פרמיית המלחמה" לאחר התקיפות באיראן ל-73 דולר לחבית ברנט. כעת, נשאלת השאלה האם המחירים יישארו ברמה הזאת בשל הסיכונים, או שחלק מהם יתממשו.

השאלה המרכזית היא אם הרפובליקה האסלאמית תנסה לשבש את האספקה העולמית או לחסום נתיבים מרכזיים.

● הטילים האיראניים שמאיימים על ישראל, ומערכות ההגנה נגדם

● למה טראמפ העדיף לתקוף דווקא בתזמון הזה?

הנתיב המרכזי הוא מיצרי הורמוז, שבהם עוברים קרוב ל-30% מהנפט המשונע בים בעולם. על רקע העליה במתיחות הגאו-פוליטית, מחירי הנפט כבר החלו לעלות. כעת, אנליסטים חוזים שבעקבות המלחמה ייתכנו תנודות חריפות במחיר הנפט, בהתאם להתפתחויות בשטח.

עד כמה משמעותית איראן לתעשיית הנפט העולמית?

התשובה לכך היא שהרבה פחות מאשר בעבר, אך עדיין בעלת השפעה. כיום איראן אחראית לכ-3% מהאספקה העולמית ומפיקה קצת יותר מ-3 מיליון חביות ביום.

עליית משטר האייתולות ב-1979 והסנקציות שהוטלו על המשטר במרוצת השנים הביאו להתכווצות הדרגתית בכוחה, אחרי שבשנות ה-70 הייתה אחראית למעל 10% מתעשיית הנפט הגולמי העולמית.

נכון להיום, איראן מדורגת כעת במקום הרביעי מבין מדינות ארגון אופ"ק (ברית המדינות המייצאות נפט) אחרי סעודיה, עיראק ואיחוד האמירויות. למרות ירידת כוחה, איראן עדיין מכניסה בכל חודש מיליארדי דולרים מתעשיית הנפט. על פי הערכות, מדובר ב-2-3 מיליארד דולר בכל חודש.

הלקוחה העיקרית של איראן היא סין, שקונה מתחת לרדאר חביות נפט בהנחה משמעותית.

ההשפעות האפשריות על מחירי הנפט

מבחינת ישראל, ההשפעה העיקרית של עליית מחירי הנפט היא חוזי הגז, שצמודים ברובם למחיר חבית הברנט שכעת מתייקרת. לזה, בתורו, תהיה השפעה על מחירי החשמל שמיוצר כעת ברובו בגז.

החשש המרכזי בתעשיית הנפט העולמית מגיע ממקום אחר - פגיעה בנתיבי השייט במיצרי הורמוז, המחברים בין המפרץ הפרסי לים הערבי. משם יוצאים משלוחי נפט וגז מעיראק, כווית, סעודיה ואיחוד האמירויות. לא ברור אם איראן תעשה כן והאם ביכולתה לעשות כן. במקרה כזה, הפגיעה המרכזית תהיה ביבשת אסיה שמדינות תעשייתיות חשובות נוספות בה כמו יפן, קוריאה וטייוואן נשענות על יבוא נפט מהמזרח התיכון.