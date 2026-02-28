המדינה היחידה במפרץ שנותרה חסינה מאיראן

מאז החלה התקיפה הישראלית על איראן בשעות הבוקר, טהרן הגיבה נגד שורת יעדים במפרץ. מלבד ישראל, משטר האייתולות תקף בסיסים אמריקאיים בערב הסעודית, בחריין ואיחוד האמירויות, כך עולה מדיווחים שונים. המדינה היחידה שנותרה מחוץ לטווח הטילים בשלב זה היא עומאן - המתווכת הראשית בשיחות בין ארה"ב לאיראן בשבועות האחרונים.

עומאן הייתה השחקנית המרכזית בניסיון למנוע את ההסלמה. שר החוץ העומאני, באדר אל־בוסעידי, ניהל בשבועות האחרונים את הדילוגים הדיפלומטיים בין שר החוץ האיראני עבאס אראקצ'י לבין שליחי טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. בשלב זה נראה שהמו"מ קרס עם התגובה הישראלית .

התקיפה תגביר את האמון בה?

הסיבה העיקרית שמציבה את מוסקט בעמדה זו היא סיבה דתית: עומאן היא המדינה האיבאדית היחידה בעולם. האיבאדיה היא הזרם השלישי בגודלו באסלאם, אחרי הסונים והשיעים. היבט זה מביא את עומאן לבסס לעצמה כשחקנית בינלאומית ייחודית, ובמקביל איראן רואה בה גורם אובייקטיבי, בניגוד לטורקים למשל.

"עומאן חיה ונושמת את התיווך מאז המהפכה האסלאמית; הם זוכים לאמון רב מאיראן, אפילו יותר מקטאר", אמר בתחילת החודש יואל גוז'נסקי, לשעבר בכיר במל"ל וכיום מכהן כראש תוכנית המפרץ ב־ INSS , בשיחה עם גלובס. לדבריו, עומאן שמרה מאז ומתמיד על ריחוק יחסי מיתר מדינות המפרץ בשביל יכולת התיווך.

באופן פרדוקסלי, ייתכן שדווקא קריסת המו"מ תגביר את ערכה של מוסקט. כששני הצדדים יחפשו את הדרך חזרה לשולחן, עומאן תהיה כמעט בוודאות הגשר היחיד הזמין. ביתר מדינות המפרץ דווח על נפגעים, ואילו מוסקט ממשיכה בשגרה.

לא פחות קריטי הוא העובדה שעומאן שמרה על מדיניות של אי־מעורבות ועמימות מחושבת. ככל הידוע בניגוד לשכנותיה, היא לא הצטרפה לקואליציות האזוריות נגד איראן. אומנם ארה"ב מפעילה בסיסים בעומאן, אך אלה נשמרו בפרופיל נמוך.

יתרון גיאוגרפי לעומת שכנותיה

בשונה מרוב חברות מועצת שיתוף-הפעולה של המפרץ, עומאן אינה יושבת על אוצרות נפט. עתודותיה עומדות על כ־4.9 מיליארד חביות בלבד, לעומת 267 מיליארד בסעודיה, 208 מיליארד באיראן ו־113 מיליארד באמירויות. עם זאת, לעומאן יש גישה הישירה לים הערבי, למפרץ עדן ולמפרץ עומאן.

בכל הנוגע לפיננסים, בינואר נפתח במוסקט מרכז פיננסי שמטרתו למשוך בנקים בינלאומיים מדובאי וריאד, ובמקביל זורמות השקעות עתק למימן ירוק - שבו עומאן שואפת לייצר כמיליון טון בשנה, כ-60% מסך ההיצע העולמי הצפוי. בשנה שעברה סוכנות הדירוג פיץ' שדרגה את דירוג האשראי של עומאן ל־BBB עם תחזית צמיחה שנתית של 4%, ו־S&P צופה צמיחה עקבית של כ-2% עד 2028.