דונלד טראמפ

למה טראמפ העדיף לתקוף דווקא בתזמון הזה?

בחינת התנהלותו של נשיא ארה״ב מצביעה על נטייה ברורה להכריז על צעדים נפיצים כשהבורסה סגורה • מה עומד מאחורי ״אפקט סוף השבוע״ וכך תהנה ממנו הפעם גם ישראל

09:51
דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב / צילום: Reuters, Anadolu

ארה"ב וישראל פתחו היום (ש') במתקפה משולבת על איראן שמגיעה באופן לא מקרי בכלל בסוף השבוע. למעשה, אלמנט ההפתעה העיקרי היה בשעת המתקפה (שעות הבוקר) ופחות בעיתוי.

בחינה של התנהלותו של נשיא ארה״ב מצביעה על נטייה ברורה להכריז על צעדים נפיצים דווקא כשהבורסה סגורה. התופעה אפילו זכתה לשם - אנליסטים מכנים זאת "אפקט סוף השבוע" (Weekend Effect).

האסטרטגיה הזו נועדה לאפשר לשווקים זמן לעכל את החדשות ולהתמקד בהזדמנויות ולא באי־הוודאות. כך, כאשר המסחר בארה״ב ייפתח ביום שני תהיה למשקיעים פרספקטיבה ומידע שיאפשרו להם לשקלל את צעדיהם. מאז חודש ינואר גם הבורסה בתל אביב סגורה בימי ראשון ותהנה מאותו אפקט.

אז איך זה עבד בעבר?

הדוגמה הכי משמעותית שזכורה לישראלים רבים התרחשה במהלך מלחמת 12 הימים בין ישראל ואיראן ביוני האחרון כאשר ארה"ב תקפה מתקני גרעין באיראן בפעולה שזכתה לשם "פטיש חצות". התקיפה האמריקאית התרחשה לפנות בוקר בזמן שהמסחר בוול סטריט היה סגור לרגל סוף השבוע.

תקיפה צבאית נוספת שקרתה גם היא בסוף השבוע התרחשה בתחילת ינואר, בשעות הבוקר המוקדמות, אז ארה"ב החליטה לתקוף את עיר הבירה של ונצואלה, קראקס. לאחר שעות אחדות, הנשיא טראמפ אישר כי ארה"ב תקפה בונצואלה מתקנים צבאיים ותפסה את הנשיא ניקולס מדורו ואשתו, שכלואים כעת בבית משפט פדרלי בניו יורק.

התקיפה נעשתה כשהשווקים סגורים בניסיון לצמצם תגובת בהלה מיידית, ולהימנע מתנודתיות חדה במחירי אנרגיה ובראשן הנפט הונצואלי. אנליסטים ציינו כי תזמון סוף השבוע אפשר לשווקים לעכל את התקיפה ללא פאניקה מיותרת, וכתוצאה מכך רשמו מדדים מרכזיים כמו דאו ג’ונס ו-S&P 500 עליות ביום שני.

אבל הדוגמאות לא מסתכמות רק באירועים צבאיים:

בתחילת יולי האחרון טראמפ הודיע כי ארה"ב קרובה לחתימה על כמה הסכמי סחר חדשים, אך דחה את מועד כניסתם לתוקף של מכסים גבוהים ל־1 באוגוסט. גם את ההודעה הזו לתקשורת מסר הנשיא ביום ראשון, כשהמסחר בוול סטריט היה סגור.

בסוף ספטמבר האחרון הודיע טראמפ, ביום שישי לאחר סגירת המסחר, על גביית תשלום גבוה עבור ויזות עבודה לזרים ועל הפסקת אש בין קמבודיה לתאילנד.