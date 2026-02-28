המרחב האווירי נסגר: מה לעשות אם יש לכם טיסה בקרוב?

ישראל וארה"ב פתחו הבוקר (ש') במתקפת מנע באיראן, רת״א הודיעה על סגירת המרחב האווירי של מדינת ישראל לטיסות אזרחיות. לפי ההערכות, נתב"ג יהיה סגור לפחות ל-48 שעות. ממשרד התחבורה נמסר כי הציבור מתבקש לא להגיע לנמלי התעופה עד הודעה חדשה.

● "להימצא סמוך למרחב מוגן": ההנחיות החדשות של פיקוד העורף

● 30 יעדים הותקפו: התמונות והסרטונים מאיראן

חברות תעופה שהיו בדרכן לישראל מסתובבות וחוזרות ליעדי המוצא, וחברות תעופה שהיו בארץ בדרכן החוצה. מדובר בנוהל סדור שחברות התעופה הכירו מבעוד מועד למקרה חירום מהסוג הזה.

טיסת יונייטד איירליינס שיצאה לישראל תנחת באתונה במקום, איתיחאד אירוויז שהמריאה הבוקר מאבו דאבי חזרה לאבו דאבי.

לפי משרד התחבורה, ברגע שהמצב הביטחוני יאפשר זאת, המרחב האווירי ייפתח ויחודשו הטיסות לישראל וממנה. הודעה על כך תינתן 24 שעות לפני מועד חידוש הטיסות.

מה לעשות אם אני נמצא כרגע בנתב״ג?

נוסעים הנמצאים כעת בנמל התעופה מתבקשים להתפנות באמצעות התחבורה הציבורית (רכבת ישראל ואוטובוסים ייעודיים) או באמצעות קרובים שהגיעו לאסוף אותם. לנוסעים הנוסעים אשר חונים בחניונים הציבוריים תינתן האפשרות לצאת עם רכבם. שאטלים יעמדו לרשות הנוסעים בשער 32 לטובת הגעתם לחניוני נתב"ג המרוחקים ובין הטרמינלים בתוך נמל התעופה.

ברשות שדות התעופה הסבירו כי בשלב זה תישאר כבודת הנוסעים בנתב"ג. ״הכבודה תישמר באזורי ריכוז כבודות הייעודיים המוגבלים לגישה ונמצאים בשטח המבצעי של נתב"ג. הכבודה תישמר על פי מספרי טיסות וחברות התעופה. כאשר המצב הביטחוני יאפשר זאת, הכבודה תימסר לנוסע על ידי נציגי חברת התעופה בנתב"ג״.

מה כדאי לעשות אם יש לי טיסה בקרוב?

מומלץ לפנות לחברת התעופה לקבלת מידע על נחיתות וטיסות.

בחברות התעופה הישראליות החלו לשגר הודעות לנוסעים ולהסביר כיצד יש להתנהל לקראת טיסות קרובות:

מארקיע נמסר ״לאור המצב הביטחוני, הנחיות פיקוד העורף וסגירת המרחב האווירי של ישראל, ארקיע נאלצת להפסיק את פעילות טיסותיה עד להודעה חדשה״.

מישראייר נמסר כי החברה החליטה על הקלה בתנאי הביטול: נוסעים שטרם החלו נסיעתם מתל אביב וביצעו הזמנות לטיסות עד לתאריך 27.2.26 להמראות בין התאריכים 28.2.26 ועד 15.3.26 הכוללות שובר זיכוי למימוש עתידי, ביטול גמיש ועוד.

בהודעת החברה נמסר: ״כלל הנוסעים השוהים מחוץ לישראל יוכלו לרכוש טיסות חילוץ בהתאם ללוח הטיסות שיפורסם. ניתן לפנות למוקד השירות באי מייל site@israir.co.il או בווצאפ 03-7955777״.

מאייר חיפה נמסר: ״בעקבות פתיחת המתקפה על איראן ובהתאם להנחיות פיקוד העורף וסגירת המרחב האווירי של מדינת ישראל, מודיעה חברת אייר חיפה כי כלל טיסות החברה המתוכננות להיום, 28.2, מבוטלות״. ״החברה תבצע החזר כספי מלא לכלל הנוסעים שטיסתם בוטלה. הודעות מסודרות יישלחו לנוסעים באמצעות פרטי ההתקשרות המעודכנים במערכת״.