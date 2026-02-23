בזמן שאפשרות למתקפה איראנית נוספת עומדת על הפרק, עדיין לא התקבלה החלטה כיצד לטפל בהשלכות המתקפה הקודמת על הטסים.

● מכה לאל על: רשות התחרות שוקלת להטיל קנס נוסף בהיקף 110 מיליון שקל

● לקראת סגירת השמיים? הוכרז סכסוך עבודה בענף התעופה

ביוני אשתקד, כשפרצה מלחמת 12 הימים מול איראן, השמיים נסגרו לחמישה ימים. כאשר הם נפתחו מחדש, הדבר נעשה תחילה רק עבור חברות התעופה הישראליות ובמתכונת מצומצמת, ונוצר פקק עצום של ישראלים רבים שנתקעו בחו"ל ללא יכולת לחזור.

הנוסעים נאלצו לממן שהות בלתי מתוכננת בחו"ל, לעתים ללא כל ודאות מתי יוכלו לשוב. רבים בחרו להגיע בדרכים חלופיות ויקרות - בין היתר דרך הים באמצעות הפלגות חילוץ או דרך המעברים היבשתיים בעקבה ובטאבה. לפי הערכות, כ-150 אלף מהם נתקעו ונאלצו לשאת בעלויות השהות, שלעתים הגיעו לעשרות אלפי שקלים למשפחה.

במשרד התחבורה קידמו לאחר הלחימה מתווה שלפיו מי שנתקע בחו"ל יפוצה בעד 750 דולר - 150 דולר ליום ועד חמישה ימים, במימון המדינה. אולם לאחר דיונים סוערים בוועדת הכלכלה, התנגדות משרד האוצר בלמה את המהלך. לפי הערכה גסה, התקציב הנדרש לפיצוי נאמד בכ-112.5 מיליון שקל.

הפטור מחוק טיבי

לפי חוק שירותי תעופה, המכונה "חוק טיבי", חברת התעופה צריכה לספק החזר או טיסה חלופית ולינה, מזון ותקשורת לכל יום שבו הנוסע נתקע בחו"ל. עם זאת, תיקון לחוק מפברואר 2025 העניק לשרת התחבורה סמכות לפטור את החברות מחובות אלה במצב מיוחד, ולהגביל את שירותי הסיוע ליומיים.

חברות התעופה הישראליות ביקשו שהמדינה תישא בעלויות. לטענתן, סגירת המרחב האווירי נעשתה בהחלטת ממשלה תקדימית, ולכן האחריות לפיצוי צריכה להיות ציבורית. גם חברות תעופה זרות הצטרפו לדרישה לפטור רטרואקטיבי ולהשבת מחיר הכרטיס בלבד.

כחלופה, החברות הציעו כי שרת התחבורה מירי רגב תפעיל את סעיף הפטור בחוק, אך במשרד התחבורה הדגישו כי אין כוונה לעשות זאת לפני שיובטח פתרון לנוסעים באשר לשאר הימים.

מתווה פשרה שנבחן כלל חלוקה של העלויות: יומיים על חשבון חברות התעופה ושלושה ימים על חשבון המדינה.

למעט האוצר, קיימת הסכמה רחבה כי הנוסעים זכאים לפיצוי. אולם בשל המחלוקת, השרה רגב לא הביאה עד כה לוועדת הכלכלה צו שיתאים את הזכויות במקרה של ביטולי טיסות.

נכון להיום, נוסעים נאלצים לתבוע את חברות התעופה כדי לקבל את שירותי הסיוע שלהם הם זכאים לפי החוק. עבור חברות התעופה, אי-הוצאת הצו מהווה גם היא נטל כבד, שכן רבים נתקעו מבלי שהחברה יכלה להציע להם טיסה חלופית, בשל סגירת השמיים. במקרים שבהם הטיסה בוטלה, וחברת התעופה השיבה לנוסעים החזר כספי, החוק אף אינו מחייב אותה לספק שירותי סיוע, מצב שמשאיר את הנוסעים קירחים מכאן ומכאן.