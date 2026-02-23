הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, הודיעה היום (ב') לחברת התעופה אל על כי בכוונתה להטיל עליה עיצום כספי בסך של 109,623,501 שקל, בכפוף לשימוע.

כן הודיעה הממונה על כוונתה, בכפוף לשימוע, להטיל עיצומים אישיים על שני נושאי משרה באל על, בסכומים שנעים בין 449,000 שקל ל-548,000 שקל לכל אחד.

● המוסדיים נותנים ברקס למנכ"לית אל על הפורשת: לא תקבל פיצויי פיטורים בגובה מיליון שקל

● פרשנות | מהרו להזמין כרטיסים: בעוד פחות מעשור נתגעגע למונופול של אל על

● כך מתכננת אל על להילחם בקנס הענק שהוטל עליה

מדובר בקנס שני לאל על בתקופה קצרה: הקנס הקודם על "מחירים מופרזים" שגבתה במלחמה עומד על 121 מיליון שקל, בכפוף לשימוע.

שני הקנסות יחד, בגובה מצטבר של 232 מיליון שקל, יהוו 6.7% מרווחי אל על במלחמה (מהרבעון הרביעי של 2023 עד הרבעון השלישי של 2025). אל על כזכור הרוויחה 950 מיליון דולר (כ-3.45 מיליארד שקל) מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" בחודש אוקטובר 2023 ועד הרבעון השלישי של 2025.

סירבה לתת לארקיע גישה להאנגרים

על-פי ההודעה שנשלחה היום לאל על ולנושאי המשרה, מבדיקת רשות התחרות עולה כי אל על סירבה להעניק לארקיע שירותי גישה להאנגרים עבור תחזוקת מטוסים.

מזה שנים, על-פי הסכם שקיים בין אל על לארקיע, ארקיע שוכרת האנגרים שברשות אל על לצורך תחזוקת מטוסיה. גישה להאנגר היא תשומה חשובה לפעילות הסדירה של ארקיע.

על-פי העולה מבדיקת הרשות, החל מאוגוסט 2024, בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", אל על החלה לסרב באופן עקבי לבקשות ארקיע לשכור האנגרים לטיפול במטוסיה, ללא תלות בשאלה אם היו האנגרים זמינים או לא.

מדובר במדיניות שכונתה על-ידי אל על "סירוב עדין", במסגרתו נימקה אל על את סירובה בצידוקי שווא, תוך יצירת מצג מול ארקיע, לפיו לא חל שינוי בנכונות אל על לקיים את ההסכם בין החברות.

אל על היא בעלת מונופולין בשוק ההאנגרים לטיפול במטוסי נוסעים בישראל, וכן במספר רב של יעדי טיסות מחוץ לישראל. אל על וארקיע מתחרות בחלק מהיעדים מישראל ואליה.

ההפרה התרחשה בתקופת המלחמה, כאשר חברות תעופה זרות רבות הפסיקו לפעול בישראל לפרקים, והרסן הכמעט יחיד לאל על הגיע מחברות התעופה הישראליות, בהן ארקיע.

פגיעה בתחרות וחשיפה לסיכונים

לפי הודעת רשות התחרות, התנהלות אל על הייתה עלולה לפגוע בכושר התחרות של ארקיע ולחשוף אותה לסיכונים כלכליים, בטיחותיים ותדמיתיים.

פגיעה אפשרית ביכולת של ארקיע לטפל בתקלות ולבצע בדיקות וטיפולים הנדרשים במטוסיה עלולה הייתה להוביל לביטולים או לעיכובים משמעותיים בטיסות ארקיע.

מעבר לפגיעה הישירה בציבור הטסים, הדבר היה עלול לחשוף את ארקיע לתביעות ולסיכון תדמיתי ובכך לפגוע בכושר התחרותי.

כמו כן, מציאת פתרונות לטיפול במטוסים חלף טיפול בהאנגרים של אל על כרוכה בעלויות, שעשויות היו להתגלגל לצרכנים.

לדברי הרשות, "בפעולותיה אלה אל על סירבה סירוב בלתי סביר לספק שירות שבמונופולין בניגוד לאיסור הקבוע בסעיף 29 לחוק התחרות, וכן ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין, באופן שעלול להפחית את התחרות בתחום הובלת הנוסעים בישראל ולישראל ולפגוע בציבור".

במסגרת השימוע, לחברת אל על ולנושאי המשרה בה תינתן אפשרות לטעון את טענותיהם בפני הממונה על התחרות בטרם תתקבל החלטה סופית בעניין.

אל על בתגובה: לא נפל דופי

מאל על נמסר בתגובה: "אל על חולקת על האמור במכתב הממונה. אל על מקפידה לפעול תמיד בהתאם לכל הוראות החוק, לרבות הוראות דיני התחרות. אנו משוכנעים כי לא נפל כל דופי במעשי החברה.

"לאורך כל תקופת המלחמה, פעלה אל על לסייע לחברות תעופה ישראליות הרבה מעבר לנדרש על-פי הדין, מתוך תחושת סולידריות ומחויבות לציבור הנוסעים בישראל. אל על סיפקה וממשיכה לספק לארקיע שירותים שונים וגם האנגרים, ככל שבאפשרותה לעשות כן".