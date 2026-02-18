ריינאייר - חברת הלואו קוסט האירית השנויה במחלוקת, בעלת השירות המינימלי ושנחשבת ככזו שיכולה להביא להורדת מחירים בשוק המקומי - אפילו לא מאותתת בשלב זה על חזרה לישראל. לפני כשנה הפעילה בסך הכול 16 קווים לישראל, מתוכם לא פחות מחמישה לארץ המגף: טורינו, בארי, נאפולי, ונציה ורומא, והייתה גורם משמעותי בתחרות על דרום המדינה. בהיעדרה, חברות תעופה ישראליות וזרות כבר מזהות את ההזדמנות ומכוונות להשתלטות על הקווים לאיטליה.

סאן דור, החברה הבת של אל על, הודיעה בשבוע שעבר כי תתחיל להפעיל טיסות לקליארי ולקטניה החל מסוף מאי. כמו כן, לפני כחודש הודיעה החברה על תוספת טיסות לנאפולי, שיחלו לפעול באפריל. זאת בנוסף לקווים שאל על כבר מפעילה לרומא, ונציה ומילאנו. גם וויזאייר מתרחבת בדרום איטליה: לפני כשבועיים הודיעה החברה על תוספת טיסות לפלרמו, לאחר שכבר הוסיפה בדצמבר קו לוונציה ובאוקטובר לנאפולי.

גם חברות התעופה בבעלות ישראלית נכנסו למרוץ על איטליה: בלו בירד תשיק בקרוב קו למילאנו, וטוס איירווייז מתכננת להוסיף קו לבולוניה. בדצמבר הודיעה ישראייר כי תשיק טיסות לבולוניה ולבארי החל מ־2026, שיתווספו ליעדיה הקיימים באיטליה - רומא, ורונה ונאפולי.

החלל שנשאר בשדות התעופה בגרמניה

בשונה מאיטליה, הוואקום שנותר בשדות התעופה המשניים בגרמניה באדן באדן וממינגן, שאליהם הפעילה ריינאייר טיסות, לא התמלא. כיום לא ניתן להגיע ליעדים אלו בטיסות ישירות מישראל. גם איזיג'ט, שטרם חזרה לפעילות בישראל וצפויה לחזור באפריל, משאירה את העניין בסימן שאלה נוכח אי היציבות הביטחונית. כיוון שהחברה לא שמרה לאורך התקופה על מחויבות רציפה בשוק הישראלי, נותרה בברלין פעילות של חברות ישראליות ובבעלות ישראלית בלבד.

בינתיים נכנסת שחקנית אחרת לקו אחר, דווקא כזה שניתן להמריא אליו ישירות באמצעות חברות אחרות: חברת התעופה קונדור איירליינס (מוכרת בזכות מטוסיה המעוטרים בפסים צבעוניים) צפויה להתחיל לפעול בישראל בחודש מאי הקרוב ולהציע טיסות ישירות לפרנקפורט. היא תצטרף ללופטהנזה ולאל על, המפעילות כיום טיסות סדירות בקו המבוקש. זאת בנוסף למינכן, שבה נותרה פעילות של לופטהנזה וחברות ישראליות בלבד.

נוסף על כך, לריינאייר היה קו גם לווילנה. החברות שממלאות כיום את החסר הן וויזאייר, שהחליפה את הקו לווינה בקל לווילנה, וכן ישראייר וארקיע - שהודיעה הבוקר על תוספת טיסות בקו זה.

סאן דור הודיעה כי תפעיל טיסות ליעד. קליארי, סרדיניה / צילום: Shutterstock

קשה להמעיט בערכה של ריינאייר בישראל

קשה להמעיט בערכה של חברת הלואו קוסט האירית בישראל. באפריל האחרון היא חזרה לזמן קצר, וכבר אז ראינו כרטיסי טיסה במחירים נמוכים, לעתים בפחות מ־50 דולר לכרטיס הלוך ושוב, לצד שירות מינימליסטי שמשתלם בעיקר למי שרוצה לטוס עם תיק גב בלבד.

עם זאת, בעיתות שבהן אי היציבות הביטחונית עולה - ריינאייר מפסיקה את פעילותה בישראל. הטיל החות'י שנפל בנתב"ג במאי 2025 "הבריח" אותה למשך חודשים. כשהיא ביקשה לחזור, כחצי שנה לאחר מכן - גילתה שהסלוטים וחלונות ההמראה והנחיתה שחשבה שהיו שמורים לה בטרמינל 1 הועברו לחברות אחרות.

על רקע זה התפתח סכסוך מתוקשר עם רשות שדות התעופה, שהתעקשה: התנאים המועדפים בנתב"ג אינם נשמרים למי שלא חוזר לפעילות. מנכ"ל ריינאייר מייקל אולירי אף התבטא בנושא בפומבי ואמר שהחברה מאבדת סבלנות.

וויזאייר מתרחבת בדרום איטליה. פלרמו, סיציליה / צילום: Shutterstock

הפסקת הפעילות בארץ "שינתה את מבנה ההיצע"

מאז הספיקה החברה להסיר את ישראל מרשימת היעדים באתרה ולהגדיל את רשת הטיסות שלה. גם במזרח התיכון, בירדן למשל, היא הרחיבה את פעילותה מערי מפתח ברחבי אירופה, כחלק מביסוס הממלכה כיעד מרכזי של טיסות לואו קוסט למזרח התיכון. החורף הנוכחי בתאפיין בפעילות מוגברת בעמאן, הכוללת 18 קווים ישירים ל־12 מדינות באיחוד האירופי, ו־84 טיסות שבועיות בסך הכול - מספר דומה לזה שהפעילה החברה בישראל.

אסף גרינברג, סמנכ"ל שיווק באתר lastminute.co.il, מוסיף: "יציאת ריינאייר מהשוק הישראלי לא יצרה מחסור, אלא שינתה את מבנה ההיצע. במקום שחקן לואו קוסט אחד, אנחנו רואים פיזור של הפעילות בין וויזאייר, סאן דור, בלו בירד וטוס איירווייז - שמגבירות תדירויות ונכנסות ליעדים שבהם נוצר ואקום. עבור הצרכן זה מתורגם בעיקר לתחרות המאפשרת מציאת חלופות זולות וזמינות - ולכן שווה להשוות מחירים לפני שרוכשים כרטיסים".