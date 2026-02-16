ארקיע משיקה קווים חדשים ומחלקת עסקים גם בטיסות לאירופה

חברת התעופה ארקיע הודיעה על הרחבת פעילותה לעונת אביב-קיץ 2026, ומשיקה מחלקת עסקים גם בקווים לאירופה, לראשונה בתולדות החברה.

בין היעדים החדשים שארקיע מתכננת להפעיל בקיץ הקרוב נמנים פוקט שבתאילנד, מלאגה ואיביזה בספרד וכן וילנה בליטא:

פוקט (תאילנד) - טיסה שבועית אחת ביום ג' (מיולי 2026) החל מ-998 דולר.

מלאגה (ספרד) - טיסה שבועית אחת ביום ג' (יולי-ספטמבר) החל מ-782 דולר.

איביזה (ספרד) - שתי טיסות שבועיות בימים א' וה' (יולי-אוגוסט) החל מ-586 דולר.

וילנה (ליטא) - שתי טיסות שבועיות בימים ב' ושישי, החל מ-370 דולר.

לפוקט ניתן כיום לטוס ישירות עם אל על או באמצעות טיסות קונקשן באיחוד האמירויות ובאתיופיה, למלאגה ניתן לטוס עם ישראייר, ולוילנה ניתן לטוס גם עם אייר בלטיק, ישראייר ו-וויזאייר.

לצד הרחבת הרשת, הודיעה ארקיע כי תחל להציע מחלקת עסקים במטוסי Airbus A320 בקווים נבחרים באירופה. בשלב הראשון המחלקה תושק בקו לפריז ותכלול 12 מושבים, כבודה מורחבת, שימוש בטרקלין ושירותי קרקע ייעודיים. מחיר כרטיס במחלקה צפוי להתחיל ב-1,700 דולר הלוך ושוב.

הקו לניו יורק הגביר את התיאבון של ארקיע להתחרות באל על

המהלך של ארקיע מגיע לאחר תקופה שבה החברה הרחיבה את פעילותה ביעדים ארוכי-טווח, כאשר לפני המלחמה החברה לא הפעילה טיסות כאלה.

כזכור, בתחילת השנה שעברה החלה ארקיע להפעיל טיסות לניו יורק, בשל היעדרן של חברות התעופה האמריקאיות והיווצרות המחסור בקו המבוקש. לטובת העניין ארקיע חכרה מטוסים רחבי-גוף, ומאז המשיכה להתרחב ליעדים נוספים מבוקשים ארוכי-טווח - גם במזרח הרחוק. בנובמבר האחרון השיקה ארקיע קו לבנגקוק שבתאילנד, שהפך לקו הראשון שמתחרה באל על, ובינואר השיקה קו להאנוי שבוייטנאם.

אלא שזמן קצר לאחר המהלך של ארקיע להתרחב במזרח, באל על הודיעו על השקת קווים ישירים לסיאול, למנילה ולהאנוי. בהאנוי אל על תוכל להתחרות בארקיע החל מאוקטובר 2026, לאחר שארקיע התחרתה בה גם על הקווים בניו יורק ובנגקוק, ולקראת התחרות הצפויה ביניהן על פוקט מיולי הקרוב.

בינתיים גם ישראייר שואפת להתרחב ליעדים ארוכי-טווח, ובוחנת פתיחה של קווים ישירים ליעדים מרכזיים בארה"ב, בהם ניו יורק ומיאמי, וכן ליעדים במזרח הרחוק, בהם יפן, הונג קונג, סין, הפיליפינים ותאילנד. בשונה מארקיע שחוכרת מטוסים, ישראייר נמצאת בתהליך רכישה של מטוסים רחבי-גוף לצורך המשימה.