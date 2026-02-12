ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סומליה

סומליה חזרה בה: ארקיע תוכל לטוס מעליה למרות הכרת ישראל בסומלילנד

חברת התעופה ארקיע הודיעה כי קיבלה אישור לשוב ולהפעיל את טיסותיה לתאילנד במסלול הרגיל והקצר, החוצה את המרחב האווירי של סומליה • ההסדרה הושגה בעקבות מאמצים של משרדי הממשלה ורשות התעופה האזרחית, על רקע הסוגיה הרגישה של ההכרה הישראלית בסומלילנד

סתיו ליבנה 14:58
מטוס ארקיע / צילום: ארקיע
מטוס ארקיע / צילום: ארקיע

חברת התעופה ארקיע הודיעה כי קיבלה אישור לשוב ולהפעיל את טיסותיה לתאילנד במסלול הרגיל והקצר, החוצה את המרחב האווירי של סומליה. האישור נכנס לתוקף, והחברה צפויה ליישם אותו כבר בטיסות הקרובות בקו.

הודעת ארקיע מגיעה לאחר כשבועיים שבהם נאלצה להפעיל את הקו לתאילנד במסלול עוקף וארוך יותר, בעקבות החלטת רשויות התעופה הסומליות שלא לאשר לה לעבור במרחב האווירי של סומליה. שינוי הנתיב הוביל להארכת זמני הטיסה ולעלויות תפעול גבוהות יותר, בעיקר בשל צריכת דלק מוגברת והצורך בתכנון מבצעי שונה.

לפי הודעת ארקיע, ההסדרה הושגה בעקבות מאמצים של משרדי הממשלה ורשות התעופה האזרחית. ברקע עומדת הסוגיה הרגישה של ההכרה הישראלית בסומלילנד, שהשליכה גם על ההיבט האווירי.

מבחינת הנוסעים, חזרה לנתיב הקצר משמעותה קיצור של פחות משעה במשך הטיסה. המסלול של אל על לטיסות לתאילנד לא נפגע, היות שהאישור שקיבלה לטוס מעל שמי סומליה תקף עד סוף מרץ.