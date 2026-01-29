נקמה בישראל? סומליה לא מאפשרת לארקיע לטוס במרחב האווירי שלה

טיסות ארקיע לתאילנד ולוויטנאם צפויות לעבור בימים הקרובים למסלול טיסה חלופי, זאת על רקע עיכוב בחידוש האישור התקופתי למעבר במרחב האווירי של סומליה. מהחברה נמסר כי נכון לעת הזו טרם התקבל האישור לחודש פברואר. הרקע לעיכוב נעוץ לפי הערכות במתיחות המדינית בין סומליה לישראל, בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד, מהלך שעורר התנגדות חריפה.

בארקיע מוסרים כי ככל שהאישור לא יתקבל עד תחילת החודש, הטיסות יופעלו בנתיב חלופי, ללא שינוי בלוחות הזמנים וללא פגיעה בנוסעים. ארקיע מפעילה שתי טיסות שבועיות לבנגקוק, טיסה שבועית לפוקט ולהאנוי.

לאל על נכון לשעה זו יש אישורים לטוס מעל סומליה עד סוף חודש מרץ, החברה נערכת לאפשרות שהאישור יבוטל.

ממשרד התחבורה נמסר כי סיבת אי מתן האישור לחברת ארקיע איננה ברורה וזאת משום שהרשויות בסומליה לא פירטו את מהות הסירוב. "סירוב זה מהווה הפרה של אמנות הטייס האזרחיות שסומליה, שחברה בארגון התעופה הבין לאומי I.C.A.O, חתומה עליהן. משרד התחבורה פועל מול כל הגורמים הרלוונטיים כדי לנסות ולסייע לחברת ארקיע באמצעים שעומדים לרשותו".

מה יהיה המסלול החלופי?

לטענת ארקיע זמני הטיסות לא צפויים להתארך בשל האיסור של סומליה, אך החברה טרם מסרה באיזה מסלול חלופי תשתמש.

המסלול החלופי האידיאלי לטיסות מישראל למזרח הוא זה העובר מעל ערב הסעודית דרך עומאן, אך נכון להיום אינו פתוח למטוסים ישראליים. מסלול זה אפשר קיצור משמעותי ויעיל יותר מזה שעובר דרך הים האדום, והיה פתוח לתקופה קצרה במהלך 2023 לאחר חתימת הסכמי אברהם. עם פרוץ המלחמה, סגרה עומאן את המרחב האווירי שלה בפני טיסות ישראליות ומאז לא חלה התקדמות ממשית בנושא.

מאז חתימת עסקת החטופים ניסתה רשות התעופה האזרחית, לקדם מחדש את פתיחת המרחב האווירי של עומאן לטיסות ישראליות, בניסיון לקצר משמעותית את הטיסות מזרחה. ואולם המגעים תקועים, והצד העומאני אינו משתף פעולה. לפני כחודש פנתה שרת התחבורה לממשל האמריקאי בבקשה לסייע בקידום המהלך, במהלך ביקורה האחרון במיאמי, אך עד כה המאמצים לא נשאו פרי.