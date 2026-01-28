ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ריאד כן, תל אביב לא: ההודעה המפתיעה של חברת התעופה

חברת התעופה ההולנדית KLM הודיעה כי הטיסות לתל אביב מבוטלות - יממה בלבד אחרי שהודיעה על חידוש הקו לאמסטרדם • החברה כבר חידשה טיסות ליעדים אחרים באזור, בהם ריאד ודמאם, ובוחנת אפשרות לחדש את הטיסות לדובאי

סתיו ליבנה 11:49
מטוס KLM / צילום: Shutterstock

יממה בלבד לאחר שהודיעה על חידוש פעילותה בקו ישראל-אמסטרדם, חברת התעופה ההולנדית KLM מודיעה כי בשלב זה לא תשיב את טיסותיה לתל אביב. לפי ההודעה שהוציאה, החברה כבר חידשה טיסות ליעדים אחרים באזור, בהם ריאד ודמאם, ובוחנת אפשרות לחדש את הטיסות לדובאי החל מיום שישי הקרוב, 30 בינואר.

ההודעה מגיעה לאחר שאתמול מסרה KLM כי תשיב את טיסותיה לישראל החל מ־28 בינואר, במתכונת חריגה של טיסות יום הכוללות עצירת ביניים בקפריסין. לפי אותו מתווה, הטיסות מאמסטרדם לתל אביב היו אמורות לפעול בשעות הבוקר, בעוד שטיסות החזור היו כוללות עצירה תפעולית בפאפוס ללא הורדת נוסעים - פתרון שנועד לאפשר לצוותי האוויר לשוב לבסיסם באותו היום, ללא לינה בישראל.

מודל זה, שמוכר היטב מאז פרוץ המלחמה, נחשב לאמצעי ביניים המאפשר המשך פעילות לישראל תוך צמצום חשיפה תפעולית וביטחונית. באייר פראנס, החברה בקבוצה של KLM, נקטו גישה שונה: אייר פראנס השיבה את טיסותיה לישראל כבר בשבת האחרונה, לאחר ביטול קצר של יממה בלבד, בין היתר בשל משך הטיסה הקצר יותר שמאפשר הפעלה כטיסות יום ללא עצירת ביניים.