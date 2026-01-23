מחשש להסלמה: חברות התעופה שמבטלות טיסות עד יום ראשון

חברות התעופה אייר פראנס ו-KLM הודיעו הערב על ביטול הטיסות לישראל במהלך סוף השבוע הקרוב, על רקע המתיחות הביטחונית באזור. הפעילות בקווים לישראל צפויה להתחדש ביום ראשון, בכפוף להערכת מצב. מדובר בביטול של טיסות בודדות אך עלול להתרחב אם תימשך אי היציבות במזרח התיכון.

הביטולים אינם מוגבלים לישראל בלבד: שתי החברות הודיעו גם על ביטול טיסות ליעדים נוספים במזרח התיכון, בהם סעודיה ודובאי.

אייר פראנס ו-KLM משתייכות לאותה קבוצת תעופה, ולרוב מקבלות החלטות מתואמות בנוגע לצמצום או חידוש פעילות.

בשבוע שעבר נקטה גם קבוצת לופטהנזה צעדים מצומצמים יותר, כאשר ביטלה באופן חלקי בלבד את טיסותיה לישראל, ולא את כלל הפעילות - כך שישארו טיסות בשעות היום בלבד. כעת, עם הצטרפות אייר פראנס ו-KLM לביטולים רחבים יותר עולה החשש בענף כי חברות תעופה נוספות עשויות ללכת בעקבותיהן אם המצב הביטחוני יימשך.

עם זאת, לופטהנזה - שלרוב נחשבת לחברה שמכתיבה את הטון עבור חברות תעופה אירופיות נוספות - טרם עברה לביטולים מלאים אלא הסתפקה בצעדים חלקיים, מגדילה בשלב זה את ההערכה שלא יתפתח גל ביטולים נרחב יותר, לפחות בטווח המיידי.

כמו כן, נכון לשעה זו אין מגבלה רגולטורית מצדה של רשות הבטיחות התעופתית האירופית על טיסות של חברות תעופה אירופיות לאזור. לפי הנחיות הרשות, החברות מורשות להמשיך ולהפעיל טיסות לישראל, וההחלטות על ביטול או צמצום פעילות מתקבלות ברמת החברות עצמן, בהתאם להערכת סיכונים פנימית.

זאת בניגוד למצב באוקטובר 2024, אז פרסמה הרשות המלצה רשמית להימנע מטיסות לישראל, מהלך שהוביל לגל ביטולים חריג, ולשפל במספר חברות התעופה הפעילות בנמל.