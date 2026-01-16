ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
לופטהנזה מאריכה את ביטולי טיסות הלילה לישראל עד סוף החודש
לופטהנזה מאריכה את ביטולי טיסות הלילה לישראל עד סוף החודש

המהלך נובע מהערכת המצב הביטחוני במזרח התיכון, ונועד לאפשר לצוותי האוויר לשוב לבסיסיהם ללא לינה בישראל • לדברי החברה, מרבית הטיסות הליליות הוזזו לשעות היום, ורק מספר מצומצם של טיסות בוטל

סתיו ליבנה 14:57
מטוס של לופטהנזה / צילום: יח''צ לופטהנזה
מטוס של לופטהנזה / צילום: יח''צ לופטהנזה

קבוצת לופטהנזה הודיעה כי תמשיך להפעיל את טיסותיה לישראל וממנה בשעות היום בלבד עד ל־31 בינואר 2026. המשמעות היא שטיסות לילה שתוכננו לתקופה זו לא יופעלו כמתוכנן. קבוצת לופטהנזה כוללת את חברות התעופה לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס.

המהלך, שנכנס לתוקף באמצע החודש, נובע מהערכת המצב הביטחוני במזרח התיכון, ונועד לאפשר לצוותי האוויר לשוב לבסיסיהם ללא לינה בישראל. לדברי החברה, מרבית הטיסות הליליות הוזזו לשעות היום, ורק מספר מצומצם של טיסות בוטל.

למרות החלטת לופטהנזה, קבוצת התעופה הגדולה והמשפיעה בעולם, בשלב זה לא נרשמת מגמה דומה בקרב חברות תעופה זרות נוספות. בניגוד לתקופות קודמות במהלך המלחמה, שבהן מהלכים מסוג זה הובילו לביטולים רחבים ולצמצום משמעותי בהיצע, רוב החברות הזרות ממשיכות להפעיל טיסות לישראל כסדרן, לפחות נכון לעכשיו.

בחברה מציינים כי הנוסעים שטיסתם הושפעה מהשינויים משובצים מחדש לטיסות חלופיות באופן אוטומטי, וכי בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות עומדת בראש סדר העדיפויות.